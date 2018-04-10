Топи деревни Грязюкино

В Новосибирск пришло потепление, а вслед за ним оттаял весь город. Сугробы, которые так старательно нагребали во дворах, стремительно тают, вода и грязь затопляют дворы — пройти становится невозможно. Чиновники считают, что разбираться с грязью во дворе обязаны управляющие компании, а жителям советуют фотографировать нарушения и жаловаться на плохую уборку. Корреспонденты НГС прогулялись во дворах недалеко от станций метро — стоит только свернуть с центральных улиц, как под ногами разверзаются бездонные лужи.

До Новосибирска наконец добралось долгожданное потепление: хотя погода остаётся неустойчивой и возможны снегопады, синоптики отмечают, что температура уже выше нормы. Но в промозглом городе радости от тепла мало — вокруг лужи и слякоть. Местами, чтобы выйти из двора и не промочить ноги, приходится вытворять чуть ли не акробатические элементы, а на месте тающих сугробов появились сотни окурков.







Завалы снега во дворе на Ленина, 18





«Сейчас наблюдается аномально тёплая погода, на 2–5 градусов выше нормы. Снежный покров тает с интенсивностью от одного до семи сантиметров в сутки. На Алтае в южных районах снежный покров уже сошёл. Вскоре он исчезнет и в наших южных районах области — в первую очередь это Карасук, Баган. Но помните, по многолетним данным наблюдений, снег у нас бывает ещё в начале мая и даже июня. Сейчас существенно теплее, в южных районах 12-го числа мы даём прогноз до 13 градусов тепла», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Дорога вдоль школы № 7 на Адриена Лежена





Начавшееся потепление уже добавило грязи во дворах и на улицах города. Чиновники объясняют, что за чистотой и уборкой возле дома должны следить управляющие компании.





«Во дворах обязаны следить управляющие компании, а на улице у меня везде порядок — мусора у меня нет на улицах. Эти вопросы должны решать министерство ЖКХ и администрации районов. Мусор собирается и вывозится десятками тонн. Только за прошедшие сутки мы вывезли 300 тонн смёта и грязи. Тот мусор, который вытаивает вдоль магистралей и районных улиц, удаляется нашими сотрудниками и администрациями», — пояснил начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.





Между домами на улице Кошурникова. Сколько колёс здесь пробили — остаётся только гадать





В Государственной жилищной инспекции новосибирцам предложили не ждать, когда управляющая компания уберётся во дворе, а оперативно жаловаться на УК — фотографировать и писать претензии прямо со смартфона. «В целях профилактики правонарушений в части содержания придомовых территорий и принятия мер оперативного реагирования, ГЖИ НСО сообщает о возможности подать обращение о фактах несвоевременной, некачественной уборки придомовых и дворовых территорий с помощью разработанной онлайн-платформы Система общественного мониторинга «Сообщество Неравнодушных Горожан» (СОМ «СНеГ»). Через систему посредством устных, письменных электронных заявлений, фото- и видеофиксации можно сообщить информацию о несвоевременном (надлежащем) выполнении работ по очистке территории многоквартирного дома», — ответили представители ГЖИ на запрос корреспондента НГС. Горожанам, например, рекомендуют писать в gjinsobot в Telegram.





В двух минутах ходьбы от «Гагаринской»





Горка на Красном проспекте, 94 не пережила эту зиму, да и в целом двор выглядит удручающим — дорога от дома к детской площадке лежит через лужи, а сама она больше похожа на тающий снегоотвал.





Красный проспект с не самой парадной стороны





Во дворах между станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская» можно снимать готические фильмы ужасов — есть в этих снежных кучах и переплетённых деревьях что-то от «Сонной лощины» Тима Бёртона.





За домом на Красном проспекте, 100/2 разлилось целое озеро. Сверху, со стороны железных гаражей, талые воды несут мусор, грязь и прошлогоднюю листву прямо к дому. Здесь просто кладезь находок для тех, кто соберётся на субботник 21 апреля.





Недалеко от дома на улице Дуси Ковальчук, 270/1





Чем дальше идёшь между домами на улице Дуси Ковальчук, тем дорога всё более скользкая — лёд подтаивает за день, но ночью вновь подмерзает.





У дома на Дуси Ковальчук, 268/2 ситуация не лучше — тротуар в снегу, на дороге лужа





Дороги в Заельцовском районе выглядят не лучше, а пешеходы рискуют быть облитыми грязью, если водитель чуть-чуть поддаст газу.





Перед домом на проспекте Карла Маркса, 24/2





Такая же ситуация во дворах на «Студенческой» — сам проспект Маркса сухой, но стоит только обойти дом, как приходится петлять между ручьями.





Гаражи недалеко от Новосибирского областного колледжа культуры и искусств — студентам и преподавателям приходится прыгать через лужи





Чтобы пройти сквозь дворы улицы Геодезической, нужна определённая сноровка. Во-первых, встаём на край лужи, правой ногой наступаем на камень, выступающий из воды, делаем левой шаг, не забываем отклонить корпус, чтобы не замарать куртку о стоящий рядом автомобиль, — ура, вы обошли эту лужу! Правда, впереди таких ещё штуки три.





Вдоль дома Немировича-Данченко, 167 растянулась глубокая лужа от края до края дома





Автомобиль припарковал, а вот как выйти из него — огромный вопрос.





Лужи перед Немировича-Данченко, 168





Тротуар во дворах Немировича-Данченко больше похож на минное поле — то лужи, то дыры в асфальте, которые закрывают подручными средствами.





Сугробы вокруг дома на Нижегородской, 24





Напротив завода радиодеталей «Оксид» на Нижегородской автомобили развезли сырую землю. Многих местных жителей это не останавливает — некоторые срезают путь по чавкающей грязи.





Улица Добролюбова больше напоминает вспаханное поле





Чиновники напоминают владельцам собак, что за любимцами надо убирать самим. «За своими собаками должны убирать хозяева прежде всего. Если такая уборка и будет организована, то она опять же за наш же с вами счёт, за счёт тех средств, которые поступают с налогов в бюджет. Это моё личное мнение, но мне кажется это несправедливым», — эмоционально добавил Юрий Сердюк.





Проход во двор дома на Добролюбова, 18/1





Ледяная колея между домами на улице Добролюбова таять будет ещё долго — лучи солнца сюда не доходят и узкий проезд всегда в тени, но самое интересное, что перед подъездами снег аккуратно убран и перед домом чистый сухой асфальт.





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