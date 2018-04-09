«Ударила ребёнка по голове, кинула на кровать»

В воскресенье, 8 апреля, в Сети появилось видео, на котором женщина в белом халате несколько раз с силой кидает грудного ребёнка на кровать. Автором видеоролика оказалась пациентка Детской городской клинической больницы № 4 — женщина пояснила, что успела заснять жестокое обращение медработницы с восьмимесячной девочкой, от которой отказались родители. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете: следователи возбудили уголовное дело, но личность «героини» видео пока не установлена. При этом главврач больницы утверждает, что сомневается в подлинности видеозаписи, а таких случаев в его больнице «не было, нет и не будет». Но уже в понедельник, 9 апреля, пациенты медицинского учреждения заявили о том, что медики пытаются «спрятать свидетелей», закрыв центральный вход в больницу и ограничив время посещения больных. Что может грозить медику за издевательства над младенцем и почему пациенты клинической больницы № 4 утверждают, что к детям-отказникам персонал больницы относится в лучшем случае равнодушно, — в материале обозревателя НГС.

Пациенты Детской городской клинической больницы № 4 сразу признают, что на шокирующей видеозаписи, где женщина в белом халате жестоко обращается с младенцем, — восьмимесячная Юля. Она лежит в одной из палат на пятом этаже — девочку знают почти все пациенты, ведь это единственный «брошенный» ребёнок на весь этаж, остальные младенцы-отказники лежат на четвёртом этаже. Поговаривают, что девочка находится в этой больнице с самого рождения. Пациентки больницы, опрошенные корреспондентом НГС, пытались узнать у медсестёр, кем были её родители и почему оставили ребёнка, — но этого никто не знает или уже не помнит.





В пятницу, 6 апреля, примерно в 18:00 женщина в белом халате зашла в палату к Юлии, чтобы сделать ЭКГ младенцу, лежавшему по соседству.





«По данным следствия, в 2017 году в детскую ГКБ № 4 имени В.С. Гераськова из перинатального центра одного из роддомов г. Новосибирска для прохождения лечения поступил новорождённый ребёнок. В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования указанного ребёнка жестоко обращается с ним», — установили в пресс-службе СК России по НСО.





Автором видео оказалась Татьяна Бояршинова, которая лежала в больнице вместе со своим грудным ребёнком. В 18:00 женщина пошла вместе с ребёнком на ингаляцию. И в отражении двери кабинета для процедур было видно палату, где лежит девочка-отказница. Татьяна заметила, что в палату зашла медсестра и стала делать ЭКГ новорождённой девочке. «Вот она [медсестра] делает ЭКГ младенцу и периодически подходит к этой кроватке, к Юле, хотя ребёнок не плачет, — вспоминает Бояршинова. — Вот она подошла, рукой по голове ударила ребёнка, кинула на кровать. Потом шлепки по попе пошли, шлепки были слышны в коридоре. Ребёнок не заплакал. Я изначально не поняла, что вообще происходит. Начала снимать, думаю, вдруг ещё подойдёт [к Юле]. Подошла. Она (медсестра. — А.И.) хватает ребёнка за руку, переворачивает два раза. Опять поднимает за одну руку, кидает ребёнка на кровать. Опять отходит, несколько минут проводит с младенцем. Потом опять хватает Юлю, кидает на кровать. Меня всю трясло, я перестала снимать».





Татьяна утверждает, что её попросили не выкладывать видео





В тот же день вечером Татьяна показала видеозапись медсёстрам — по словам женщины, ей пообещали поговорить об инциденте на планёрке, одновременно дав понять, что «никуда это не выйдет».





Наутро в субботу, 7 апреля, Бояршинова показала видео дежурному врачу. По словам женщины, медик посмотрела запись и спокойно ушла. Минут через 20 врач вернулась и попросила Татьяну выйти с ней в коридор. «Сказала [врач], что видео пока прошу не опубликовывать вас нигде, это уголовно наказуемо. Так как вы не имели права снимать чужого ребёнка, вот если бы вы своего ребёнка сняли», — продолжает пациентка.





После этого медработники стали следить, чтобы к девочке не подходили пациенты, утверждает Бояршинова. «Юля плакала сильно, мы с девочкой из моей палаты зашли к ней посмотреть, вдруг что случилось, — поясняет Татьяна. — Мы и близко к ребёнку не подходили. И тут набежали — техничка, медсестра: "Мамочки девятой палаты, вы не имеете права к ней заходить". Стали говорить, что они несут ответственность. Опять же нас пугали уголовной ответственностью... Я дарила Юле погремушку, потому что ребёнок один всё время, ей играть не с чем. Так медсёстры ворчали, что у этого ребёнка целое ведро этих игрушек. И что зачем давать, всё равно она швыряет их на пол. Только где это ведро игрушек?».





Татьяна Бояршинова стала свидетельницей издевательств над младенцем-отказником





В воскресенье Бояршинова поняла, что инцидент с ребёнком в больнице собираются замять, поэтому выложила видео с телефона в социальные сети. И уже в понедельник, 9 апреля, следственный отдел по Ленинскому району объявил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).





При этом медсестру, запечатлённую на записи, никто из пациентов больше в больнице не видел, добавляет Бояршинова. «Эта медсестра — женщина в возрасте, за 50, — описывает подозреваемую Татьяна. — Высокая, темноволосая, беззубая. Я даже имени её не знаю».





Сейчас пациенты и их родственники уверены, что медики «прячут свидетелей»: всё из-за того, что утром в понедельник центральный вход в больницу внезапно оказался закрыт.





Центральный вход в больницу закрыли в понедельник





Возле центрального входа в больницу толпятся родственники — двери в медицинское учреждение закрыты. Люди не понимают, как им теперь увидеться с родными. От безысходности толпа обходит в окружную медицинское заведение. Одна из дверей, на неприметном крыльце и с табличкой «В связи с ремонтными работами вход в рентгеновский кабинет через приёмное отделение», открыта. Оказывается, что теперь увидеться с родными можно через эту дверь.





«У нас ремонт здесь идёт, — отрывисто бросает седая женщина в белом халате. — Вчера [ремонта] не было, сегодня есть. Вы к кому пришли?».







В узком коридоре люди только и обсуждают инцидент с ребёнком. «Я лежала в этой больнице со своим сыном, видела такое же халатное обращение к детям, — кивает Кристина Валиулина, пришедшая проведать свою родственницу. — Отказники лежат, хотят кушать, плачут постоянно. На них не обращают внимания. Говорят, что нельзя, чтобы эти дети привыкали к вниманию. Нам говорят: вы же всё равно их домой не заберёте. Видела, как младенцам подставляли бутылочку, подпирали пелёнкой. И уходили. Упадёт бутылочка — не упадёт, подавится — не подавится».





Главный врач больницы Владимир Протопопов не согласен с мнением пациентов и уверен в своих сотрудниках — но считает, что в происходящем должны разобраться правоохранительные органы.





«В Следственном комитете проверят достоверность этого видеоролика, — объяснил Протопопов в беседе с корреспондентом НГС. — Это видео такого плохого качества, что разобраться вообще невозможно, кто это и что это. Поэтому пусть поработают специалисты, а потом уже мы с вами получим информацию... Я полностью уверен в своих сотрудниках, что они воспитаны. И то, что на видео, никогда [в больнице] такого не было, нет и не будет. Пусть Следственный комитет разбирается».







Теперь родственники больных могут попасть в больницу только через задний двор





«В настоящее время проводит проверку Следственный комитет, — прокомментировали ситуацию в больнице в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области. — Ждём, когда они завершат свою проверку. Что грозит этой девушке (медсестре. — А.И.) — это уже вопрос к Следственному комитету. Мы со своей стороны также проведём служебную проверку».







Директор центра медико-страхового права Юлия Стибикина считает, что если вина медицинского работника в этом случае будет доказана, то медика целесообразней привлечь по ст. 156 УК РФ (жестокое обращение с несовершеннолетними). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.





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