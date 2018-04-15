Ферма подводных кроликов

В Новосибирск приплыла живая тилапия — эту рыбу теперь разводят на ферме в Кочёнево. Предприниматель Вадим Косторубов не побоялся заняться породой, репутация которой в России подпорчена дешёвым импортом из стран Юго-Восточной Азии. На его ферме уже растут или готовы к продаже 70 тысяч рыбёшек, которых можно привезти в новосибирские рестораны и магазины живыми. Обозреватель НГС побывал в рыбоводческом хозяйстве.

Ферма на элеваторе







Тилапия хорошо известна новосибирским покупателям, но мало кто видел эту рыбу целиком





На въезде в Коченёвский элеватор стоит изрядно проржавевший гараж, на котором крупными буквами написано: «Сало — сила, спорт — могила». Предприятие работает, хотя видно, что часть его сооружений уже давно не используется.







Рыбная ферма компании с мало что говорящим названием «Новые технологии» находится внутри вместительного ангара, который компания Вадима Косторубова построила сама из собственноручно изготовленного профиля — машина для его производства стоит здесь же, рядом. Вообще, внутри почти все сделано если не буквально своими руками, то точно своей головой. Вместительные ванны, в которых ходит кругами рыба разного размера, сварены здесь же. Но главный предмет гордости — собственная установка очистки воды, сердце рыбной фермы.







Взрослая тилапия в ванне для размножения. Муть на дне имитирует ил, в который рыба в дикой природе мечет икру





УЗВ (установка замкнутого водоснабжения) позволяет выращивать рыбу круглый год, объясняет Косторубов. Для того чтобы рыба нагуливала вес, температура воды должна быть для неё комфортной. Поэтому воду приходится постоянно чистить и при необходимости подогревать. Специальный барабанный фильтр отсеивает мелкие частицы, а система биозагрузки выводит из воды продукты распада примерно так же, как это происходит в живой природе. На выходе получаются чистая вода и азот.







Так выглядит рыбий корм, цена которого приближается к 100 рублям за килограмм





Система получается довольно дорогой. Мало того что системы очистки и обогрева должны работать бесперебойно, так и корма для рыбы в этом случае какие угодно не подойдут, говорит Косторубов.







«Качество корма определяется степенью его усвояемости. Чем она больше, тем меньше рыба даёт отходов, а значит, нагрузка на УЗВ меньше. Если взять корма с низкой усвояемостью, то система просто может не справиться и тогда вся рыба просто погибнет», — говорит предприниматель.







Рыба с подмоченной репутацией







Стоит рыбе почувствовать присутствие еды, как вода буквально вскипает





На ферме «Новых технологий» сейчас выращивают тилапию — это обобщенное название целого семейства цихлид отряда окунеобразных. В живой природе самки тилапии вынашивают икринки во рту (на ферме их просто отсаживают в инкубатор). Но главное преимущество этой рыбы с точки зрения её разведения — способность размножаться практически непрерывно. Отметав икру, тилапия готова к новому икромёту уже недели через четыре.







Перед продажей рыбу отсаживают в отдельный резервуар и перестают кормить





Такая производительность, а так же непривередливость в еде сделали тилапию популярной рыбоводческой культурой в Юго-Восточной Азии. Воду греть там нужды нет, поэтому выращивать эту рыбу можно, что называется, в любой луже, используя в качестве корма остатки пищи. Чтобы рыба не дохла от болезней, её подкармливают антибиотиками, количество и характер которых остаются на совести рыбовода. На выходе же получается замороженное филе, которое давно продаётся в наших магазинах. Сколько в этом филе собственно рыбы, а сколько воды, кстати, вопрос тоже непростой.







Вадим Косторубов (на переднем плане) потратил на рыбную ферму порядка 15 миллионов рублей





В результате сегодня тилапия воспринимается публикой как дешёвая небезопасная рыба, и Косторубов признаёт, что стереотипы публики победить непросто. Тем более что обходится её производство недёшево — только на корм уходит почти 100 рублей на килограмм веса рыбы. А ведь ферму нужно ещё содержать, платить за электричество, зарплату работникам, налоги. Не говоря уже том, что само сооружение фермы обошлось Косторубову в 15 миллионов рублей.







Живое и мёртвое







Большие резервуары, в которых растёт рыба, сделаны предприятием самостоятельно





Сейчас на ферме шесть больших бассейнов, в которых плавает порядка 70 тысяч особей разного возраста, и два бассейна поменьше: в одном рыба размножается, а в другом готовится к продаже.





Не все знают, что перед отправкой в магазины рыбу перестают кормить, чтобы внутри не накапливались остатки пищи.







Готовая к продаже рыба весит 400–500 грамм, хотя её можно вырастить и раза в четыре больше. Чтобы рыба росла быстрее, наиболее активных особей, которым достаётся больше корма, нужно вовремя отселять от рыбы послабее. Делается это при помощи специальных калибровочных сачков, которые забирают рыбёшек достаточно больших, чтобы они уже не могли проскользнуть в крупные ячейки.







Главная проблема Косторубова сейчас — преодолеть предубеждение публики. Даже если забирать продукцию «Новых технологий» самостоятельно прямо из хозяйства, живая рыба обойдётся в 200 рублей за килограмм. Это даже дороже, чем мороженое филе. Например, предприятие «Новосибирскрыба» предлагает сейчас филе тилапии китайского производства по 175 рублей за килограмм. Уже без внутренностей, головы, костей и необходимости тратиться на переработку.







Но строить рядом перерабатывающий цех Косторубов принципиально не хочет.







«Основная ценность этой рыбы в том, что она свежая. Её можно привезти в магазин или ресторан живой, а это же совсем другое дело», — говорит предприниматель.







Обкатав на тилапии технологию, Косторубов намерен теперь заняться разведением стерляди





Фермер и председатель Союза рыбопроизводителей Новосибирской области Константин Терещенко (он сам уже несколько лет разводит пелядь) признает, что преимущество фермы Косторубова именно в её всесезонности. «У нас свежая рыба бывает, только когда мы её вылавливаем. Потом её можно продавать только мороженой или уже в готовом виде: вяленой, копчёной и т. д. А здесь свежая рыба будет круглый год. Другой вопрос — готовы ли потребители за эту свежесть платить», — говорит он







Впрочем, у Косторубова уже есть план «Б». Отработав технологию на тилапии, он собирается в ближайшем будущем начать выращивать стерлядь. Производство её, правда, будет обходиться ещё дороже, но зато у стерляди совершенно иная репутация, надеется бизнесмен.







О том, какова свежая тилапия оказалась на вкус, можно прочитать в колонке автора «Брать живьём».