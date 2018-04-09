Автохитрости: вода вместо бензина

Как спастись от грязи в салоне и секрет езды на машине, в которой кончился бензин

Ковролин
Ковролин

Народные хитрости, связанные с эксплуатацией автомобиля, могут носить сезонный характер или быть универсальными, на все времена и случаи жизни. Сегодня в обзоре речь пойдёт о весеннем межсезонье — это период грязи, влажности, запотевания стекол, постоянной мойки и плохой видимости вечером. Как можно побороть эти проблемы с помощью маленьких бесплатных хитростей — далее в материале НГС.АВТО.

Коврики и ковролин


Если у вас в автомобиле текстильные/ворсовые коврики, то постоянная влага на улице приводит к тому, что мокрыми становятся не только сами коврики, но и покрытие пола под ними. Чтобы покрытие оставалось сухим, под коврики следует класть бумагу или куски картона. Можно уменьшить пятно контакта коврика с полом — для этого в качестве прокладки используют пластиковые решетки для кухонных раковин. Покрытие будет меньше намокать, а коврик — лучше вентилироваться. 



Ремонт сколов на стекле


Сколы и трещины на лобовом стекле грозят дальнейшим разрастанием и требуют ремонта. Если платить неохота и нет времени на поездку в специальный сервис, можно быстро купить бесцветный лак для ногтей и обработать им скол/трещину. Повреждение станет менее видимым, а стекло в этом месте немного укрепится.



Обработка стёкол от запотевания


Влажная прохладная погода — это всегда запотевание стёкол, с которым некоторые системы вентиляции не способны бороться до конца. Чтобы уменьшить количество остающейся на стекле влаги, его надо протереть тряпочкой, смоченной в слегка мыльной воде. Или обработать спиртовыми салфетками.



Прозрачные фары


Фара
Фара

Мало того что постоянная весенняя грязь за день пачкает фары так, что вечером их света почти не видно. Так ещё и пластик фар, который сейчас используют большинство производителей, мутнеет и покрывается царапинами за довольно короткий срок эксплуатации. Быстро и бесплатно решить проблему можно с помощью зубной пасты. Надо её нанести на корпус фары, дождаться, пока паста подсохнет, и располировать оптику сухой тканью.



Торможение перед ямами


Разнообразные ямы в весеннем Новосибирске предстают сейчас во всей своей красе. Если яма появилась внезапно в вашем поле зрения, а остановиться или отвернуть не представляется возможным, надо активно тормозить до самого кря ямы, а потом резко бросить педаль тормоза. Нос автомобиля приподнимется и передняя подвеска получит не такой сокрушающий удар. А может, и вовсе удастся «перелететь» через неровность.



Принудительное проветривание салона


Если в салоне скопилось много влаги, всё запотевает или просто необходимо проветрить автомобиль, следует полностью открыть одно переднее окно, а после этого несколько раз открывать и закрывать заднюю дверь. При открывании двери свежий воздух будет принудительно втягиваться в окно, а влажный салонный — уходить из машины через дверь. 



Приятный запах в салоне


Ароматическая свеча
Ароматическая свеча

Многие автолюбители используют различные ароматизаторы, от химического запаха которых может заболеть голова. В качестве альтернативы — простые ароматические свечи. Они будут потихоньку распространять благовоние по мере прогревания салона. 



Борьба с плохими запахами


Весна — время отмерзания и оживления всего вокруг, в том числе и запахов в салоне автомобиля, которые источаются разного рода грязью. Чтобы минимизировать аромат от сидений, их следует посыпать содой (которая поглощает запахи), после чего пропылесосить. Чтобы в целом в салоне не пахло, можно разложить по разным местам емкости с таблетками активированного угля.



Обработка шин


Грязь на покрышке
Грязь на покрышке

Скоро сезон замены колес — чтобы освежить пролежавшие всю зиму покрышки, их нужно протереть раствором глицерина (продается в аптеках). Резина станет чёрной, блестящей и красивой — как только что с завода. На какое-то время глицерин защитит колеса от следов грязи. Такую же обработку стоит произвести со сменными колесами перед их хранением до следующей зимы.



Если кончился бензин


Ну и в заключение полукурьёзная-полушуточная хитрость, рассчитанная на экстренный случай, — использовать этот метод придётся на свой страх и риск. Наверное, каждый автолюбитель бывал в ситуации, когда заехать на заправку забыл (или долго откладывал), топливо уже вот-вот кончится, а АЗС поблизости что-то не видать. Обычно в бензобаке ещё остаётся какое-то количество топлива, когда оно перестает поступать в бензонасос из-за максимального снижения уровня. Можно попробовать поднять этот уровень — для этого воздушный шарик или другое изделие наполняют небольшим (0,5–1,0 л) количеством жидкости, привязывают к нему веревочку и аккуратно опускают шарик в бензобак. Изделие вытесняет топливо, уровень поднимется, и можно ещё какое-то время ехать до заправки.


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