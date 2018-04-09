Автохитрости: вода вместо бензина

Как спастись от грязи в салоне и секрет езды на машине, в которой кончился бензин

Народные хитрости, связанные с эксплуатацией автомобиля, могут носить сезонный характер или быть универсальными, на все времена и случаи жизни. Сегодня в обзоре речь пойдёт о весеннем межсезонье — это период грязи, влажности, запотевания стекол, постоянной мойки и плохой видимости вечером. Как можно побороть эти проблемы с помощью маленьких бесплатных хитростей — далее в материале НГС.АВТО.

Коврики и ковролин





Если у вас в автомобиле текстильные/ворсовые коврики, то постоянная влага на улице приводит к тому, что мокрыми становятся не только сами коврики, но и покрытие пола под ними. Чтобы покрытие оставалось сухим, под коврики следует класть бумагу или куски картона. Можно уменьшить пятно контакта коврика с полом — для этого в качестве прокладки используют пластиковые решетки для кухонных раковин. Покрытие будет меньше намокать, а коврик — лучше вентилироваться.









Ремонт сколов на стекле





Сколы и трещины на лобовом стекле грозят дальнейшим разрастанием и требуют ремонта. Если платить неохота и нет времени на поездку в специальный сервис, можно быстро купить бесцветный лак для ногтей и обработать им скол/трещину. Повреждение станет менее видимым, а стекло в этом месте немного укрепится.









Обработка стёкол от запотевания





Влажная прохладная погода — это всегда запотевание стёкол, с которым некоторые системы вентиляции не способны бороться до конца. Чтобы уменьшить количество остающейся на стекле влаги, его надо протереть тряпочкой, смоченной в слегка мыльной воде. Или обработать спиртовыми салфетками.









Прозрачные фары







Фара

Мало того что постоянная весенняя грязь за день пачкает фары так, что вечером их света почти не видно. Так ещё и пластик фар, который сейчас используют большинство производителей, мутнеет и покрывается царапинами за довольно короткий срок эксплуатации. Быстро и бесплатно решить проблему можно с помощью зубной пасты. Надо её нанести на корпус фары, дождаться, пока паста подсохнет, и располировать оптику сухой тканью.











Торможение перед ямами







Разнообразные ямы в весеннем Новосибирске предстают сейчас во всей своей красе. Если яма появилась внезапно в вашем поле зрения, а остановиться или отвернуть не представляется возможным, надо активно тормозить до самого кря ямы, а потом резко бросить педаль тормоза. Нос автомобиля приподнимется и передняя подвеска получит не такой сокрушающий удар. А может, и вовсе удастся «перелететь» через неровность.











Принудительное проветривание салона







Если в салоне скопилось много влаги, всё запотевает или просто необходимо проветрить автомобиль, следует полностью открыть одно переднее окно, а после этого несколько раз открывать и закрывать заднюю дверь. При открывании двери свежий воздух будет принудительно втягиваться в окно, а влажный салонный — уходить из машины через дверь.











Приятный запах в салоне





Ароматическая свеча

Многие автолюбители используют различные ароматизаторы, от химического запаха которых может заболеть голова. В качестве альтернативы — простые ароматические свечи. Они будут потихоньку распространять благовоние по мере прогревания салона.









Борьба с плохими запахами





Весна — время отмерзания и оживления всего вокруг, в том числе и запахов в салоне автомобиля, которые источаются разного рода грязью. Чтобы минимизировать аромат от сидений, их следует посыпать содой (которая поглощает запахи), после чего пропылесосить. Чтобы в целом в салоне не пахло, можно разложить по разным местам емкости с таблетками активированного угля.









Обработка шин





Грязь на покрышке

Скоро сезон замены колес — чтобы освежить пролежавшие всю зиму покрышки, их нужно протереть раствором глицерина (продается в аптеках). Резина станет чёрной, блестящей и красивой — как только что с завода. На какое-то время глицерин защитит колеса от следов грязи. Такую же обработку стоит произвести со сменными колесами перед их хранением до следующей зимы.









Если кончился бензин





Ну и в заключение полукурьёзная-полушуточная хитрость, рассчитанная на экстренный случай, — использовать этот метод придётся на свой страх и риск. Наверное, каждый автолюбитель бывал в ситуации, когда заехать на заправку забыл (или долго откладывал), топливо уже вот-вот кончится, а АЗС поблизости что-то не видать. Обычно в бензобаке ещё остаётся какое-то количество топлива, когда оно перестает поступать в бензонасос из-за максимального снижения уровня. Можно попробовать поднять этот уровень — для этого воздушный шарик или другое изделие наполняют небольшим (0,5–1,0 л) количеством жидкости, привязывают к нему веревочку и аккуратно опускают шарик в бензобак. Изделие вытесняет топливо, уровень поднимется, и можно ещё какое-то время ехать до заправки.





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