Совсем распустились

Прошёл уже целый квартал 2018 года и к апрелю многие автопроизводители подняли цены на машины на фоне растущего спроса и стабильной нефти. Подорожали и самые популярные бюджетные автомобили В-класса, и кроссоверы, и премиальные авто. Подробнее о новых ценах — в обзоре НГС.АВТО.

Ford Kuga











По данным аналитического агентства «Автостат», этот популярный кроссовер американской марки подорожал на 16 000 рублей. Коррекция стоимости коснулась всех комплектаций, в процентном отношении рост цены составил 0,8 – 1,1%. Теперь базовую версию Trend с двигателем 2,5 л (150 л.с.) и автоматом дешевле 1 461 000 рублей не купить. В хорошей комплектации Titanium такой кроссовер будет стоить 1 659 000 рублей, а если выбрать мощный турбомотор EcoBoost (182 л.с.), то цена вырастет до 2 069 000 рублей.





KIA Rio









Самая массовая иномарка России вплотную подобралась к отметке 800 000 рублей. По актуальным прайсам, 1,4-литровый (100 л.с.) седан с автоматом и минимумом удобств в виде подогрева сидений и руля тянет сейчас на 794 900 рублей. Нет, конечно, можно выбрать базовый «рекламный» вариант за 694 900 рублей, но это будет полупустая машина на механике без подогревов, без задних электростеклоподъёмников, без кнопок на руле и даже без аудиосистемы. Такие машины для личного пользования практически не покупают. Поэтому для хорошего оснащенного варианта придется готовить порядка 850 тысяч. А в самой богатой версии Premium цена автомобиля перешагнула психологически важную миллионную отметку — 1 004 900 рублей.









Skoda Superb









По данным «Автостата», большой лифтбэк чешской марки в базовой комплектации Active прибавил 45 тысяч и стоит теперь 1 357 000 рублей. За эти деньги — только механика, турбомоторчик 1,4 л (125 л.с.), руль без кнопок управления мультимедиа системой, отсутствие парктроников и датчиков дождя/света. Приличный вариант Ambition с роботизированной КП, двигателем 1,8 л (180 л.с.), задним парктроником, системой контроля дистанции и многофункциональным рулем оценивается уже в 1 809 000 рублей.





Volkswagen Tiguan









Немецкий кроссовер, резко набирающий популярность, подорожал в апреле на 30–50 тысяч, в зависимости от комплектации (в процентном отношении плюс 1,3–2,4%). В минималке Tiguan теперь стоит 1 349 000 рублей, у такого кроссовера будет слабенький моторчик 1,4 л мощностью 125 л.с., механическая КП, галогеновые фары. Зато уже в базе есть многофункциональный кожаный руль с обогревом, омыватели фар, рейлинги на крыше. Если остановить свой выбор на комплектации среднего уровня CITY с 180-сильным мотором и роботом, то цена достигнет 2 019 000 рублей. В машине будут светодиодные задние фонари, адаптивный круиз, камера заднего вида с омывателем, 8-дюймовый дисплей мультимедиа, электропривод багажной двери, система бесключевого доступа.





Toyota Hilux











Самый популярный пикап России Toyota Hilux прибавил в цене 46–52 тысячи рублей (плюс 2,0–2,2%). Базовая версия машины с дизелем 2,4 л мощностью 150 л.с. и механической КП стоит сейчас 2 161 000 рублей. В комплектацию входят галогеновые фары, пластиковый руль, кондиционер, 4 динамика аудиосистемы без головного устройства. Вариант с дизелем 2,8 л (177 л.с.), автоматом, омывателями фар, кожаным рулем, круизом, мультимедиа системой с Bluetooth и 7-дюймовым экраном обойдется уже в 2 443 000 рублей.





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