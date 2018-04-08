«После пожара в Кузбассе пошли проверять на пинковой тяге»

В конце марта глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщил о пакете поправок в Жилищный кодекс, чтобы свести информацию о техническом состоянии всех российских многоквартирных домов в одну систему. Кроме того, раз в 5 лет специализированная организация на деньги, собранные на капремонт, будет проводить обследования домов, в том числе на соответствие нормам пожарной безопасности. За первые 5 лет с момента вступления поправок в силу такие обследования проведут во всех домах, включённых в региональные программы капремонта, а ещё через год — во всех домах со спецсчетами. Проверят и новостройки — делать это придется за свой счёт застройщикам, которые, впрочем, говорят, что проводят их уже много лет без всяких законопроектов. Корреспондент НГС спросила у застройщиков и специалистов по эксплуатации домов, для чего нужны очередные правила и кто и как следит за безопасностью горожан сегодня.

Владимир Алабугин, преподаватель спецдисциплин Новосибирского архитектурно-строительного колледжа







Вообще, Госнадзор (сегодня Ростехнадзор. — Л.П.) проводит по заявлениям жителей эти проверки регулярно, также проверки проводит ГЖИ. По идее, мы два раза в год проводим осмотры согласно 170-му постановлению (постановление Госстроя РФ, утвердившее правила технической эксплуатации жилых домов. — Л.П.), сезонные — осенние и весенние. Более того, раз в год мы все системы испытываем.







— Требования ужесточаются, но много домов построено ещё по старым нормативам — как быть с ними?







— Сейчас общежития дорабатывают: лестницы ставят эвакуационные, проверяют эвакуационные выходы — их во многих домах расширять надо. Всё равно эта работа ведётся, где можно дорабатывать — дорабатывают. Если взять пятиэтажки, то они достаточно простые: там с помощью эвакуационной пожарной лестницы [можно спуститься]. В 9-этажках 70–80-х годов по лоджиям обязательно должны были быть люки выше 5-го этажа. [Если владельцы лоджий их закрывают] — это «захламождение». Ну нельзя [так делать], за это предусмотрена административная ответственность. Вопрос в другом: как это выявить и проконтролировать? Это уже работа совета дома.







— Первые проверки новых домов лягут на застройщиков. Вы сталкивались со случаями, когда дом передавался управляющей компании (УК) и в нём сразу возникали проблемы?







— Такое бывает, но чаще по вине самих ТСЖ и УК, не по вине застройщика. Допустим, не укомплектованы системы пожарными гидрантами, активные системы пожаротушения не находятся под давлением. Застройщик сдал, испытал, протокол подписал и передал, а дальше всё зависит от обслуживающей организации.







— Предполагается, что вся информация о состоянии домов будет собрана в открытую базу.





— Вы можете это уже сейчас посмотреть: на сайте реформы ЖКХ мы это отражали до 1 января, там всё равно по привычке все УК это делают. На сайтах УК есть паспорта домов, где можно посмотреть, информация отражена в ГИС ЖКХ: какая система пожаротушения [в доме], одна или две. Могут быть разные в одном доме.





— Но эта мера поможет как-то систематизировать проверки и информацию о состояниях домов?







— Дело в том, что всё, что касается безопасности, — это исключительная компетенция МЧС. МЧС проводит плановые проверки и внеплановые, ГЖИ периодически проводит проверки по жалобам жителей, УК конкурирующие друг друга периодически через это дрессируют. Я по некоторым домам за год по два раза эти проверки прошёл. То, что меня минстрой ещё раз в пять лет проверит… В минстрое не тот уровень специалистов. ГЖИ выходит на объект и не видит то, что пожарники могут увидеть. ГЖИ не находит нарушений, через неделю пожарники выходят и нарушения находят.





Может, регламент какой-то дополнительный появится, строчку дополнительную в обязанности добавят — просто для спокойствия чиновников.







Владимир Мартыненков, член совета директоров компании «АКВА СИТИ»







Здесь ничего не меняется для застройщиков. Как мы можем сделать по-другому, если нас проверяет Госстройнадзор на соответствие всем нормам, Ростехнадзор на соответствие всем нормам? При сдаче объекта в эксплуатацию мы его сдаём абсолютно готовым. У нас есть акт, мы его передаём УК, и дальше она несёт ответственность за все те механизмы, которые мы передали работающими.





Было такое мнение в своё время: что бы ни произошло — застройщик виноват.





Я думаю, сейчас ещё раз обозначится, кто на каком этапе за что отвечает, — вот и всё.







На незадымляемых лестницах должна быть предусмотрена автоматическая система подачи воздуха — такая же должна работать в лифтовых шахтах

Проверки бывают — это раз. Второе: у жилого дома должна быть хорошая пассивная безопасность. [Должна быть] правильно организованная незадымляемая лестница, должна включиться система подпора воздуха там. А то вот гидрант работает: что, кто-то из жителей будет гидрантом пользоваться?





Главная задача жителей — детей забрать и быстро спуститься по незадымляемой лестнице вниз. А там пускай пожарные приезжают.







Сама по себе пассивная безопасность жилого дома достаточно высокая, и там простые механизмы, которые обеспечивают её. Эти вещи легко определяются: пришёл, сделал проверку на срабатывание подпора воздуха на незадымляемой лестнице и в лифтовые шахты [на случай], если люди в лифте в этот момент оказываются.







Внутри дома горючих элементов очень мало, если не считать квартиры. Утеплитель под мокрой штукатуркой не горит. Под навесным фасадом — ветрозащита, это плёнка: сгорела и сгорела, сложно представить, чтобы от неё были серьёзные последствия. Как-то у нас [в городе] горела ветрозащита на доме, [может] была ненормативная, горючая. Но это единичные случаи.







Леонид Фиников, руководитель обособленного подразделения Центра управления эксплуатации (управляет новостройкой на улице Дмитрия Шамшурина)







Так просто состояние дома не проверишь. С виду смотришь — красиво. Когда в процессе эксплуатации начинаешь что-то делать, все эти огрехи эксплуатации начинают вылезать наружу. Почему даётся гарантия 5 лет — чтобы за это время узнать, как и что можно эксплуатировать.







Пожарную безопасность они (строители. — Л.П.) сдали, сделали, но я нанял лабораторию, которая сейчас будет всё просматривать, восстанавливать, чтобы у меня всё работало от и до. У нас там есть всё: пожарка подсоединена, шланги, всё есть, но это надо отладить так, чтобы оно работало без перебоев, чем мы и занимаемся.







— То есть она не в должном состоянии была передана?







— Ну она передана, но как говорят строители: мы сдали, и всё. Кое-что не подключено, до конца не сделано. Лаборанты пришли и сказали, что это даже хорошо, что они где-то что-то не подключили: проще самим сделать, чем переделывать огрехи других.







Застройщик должен передавать в УК все необходимые инструменты для пожаротушения, но не всегда устанавливает их

— Законопроект поможет как-то решить этот вопрос?







— Не поможет. Все эти законопроекты делаются для того, чтобы побольше денег взять с УК, поставить галочку, и этим самым они считают, что что-то сделали. Пишут «ужесточить»? Ну ужесточайте. Если компания не хочет работать — никто её не заставит. Все сейчас стараются побольше денег хапнуть.







Владимир Литвинов, гендиректор ГК SKY Group







У нас раздел безопасности в документах был, которые мы предоставляли в ГАСН и УАСИ (инспекция государственного строительного надзора и управление архитектурно-строительной инспекции. — Л.П.), мы его разрабатывали, в составе рабочего проекта мы обязаны были это делать. [В минстрое] отрапортовали, что тоже сейчас будут проверки делать. В принципе, давно пора. Я помню первые дома, которые мы сдавали: была госкомиссия, мы с госкомиссией гуляли по дому, и они всё принимали, каждый смотрел своё и принимал свой отдел. Потом в связи с борьбой с коррупцией всё отменили, сказали — всё в разделах проекта.







— Почему законопроект появился сейчас?







— Да раздолбайка [кругом]. Я после пожара в Кузбассе свою УК взбодрил. На пинковой тяге — [иначе] не поднимешь их. Жилищники есть жилищники, черти. Пошли проверять всё.





А самое главное, я сказал: на выборочном доме на одном имитируйте пожар. И проверяйте, как автоматика срабатывает. У нас всё сработало. Выявили узкие места, поправили.





Сейчас пусть проверяют. Но я не комиссия, я понимаю, что они там, может, ещё что-то задумают.







Есть план-факт: в этом месте должен быть огнетушитель — он пишет, есть или, наоборот, нет, исправный или просроченный. Если захламлено — предписание обязаны выписать, чтобы устранили. Работают или нет датчики, если они сломаны — восстанавливайте.







Я за проверки. Всё, что связано с безопасностью граждан в местах скопления, — здесь не надо стесняться. Это же на один день, а 364 дня ты спокоен, что в случае чего людей спасти можно. Мы-то понимаем, что [если] хочешь мира — готовься к войне. Нравится, не нравится — да плевать. Главное, что мы людей спасём.







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