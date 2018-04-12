Воин света

Электрик восстал против капремонта домов — из-за него в квартирах может сгореть бытовая техника

История электрика Дмитрия Аборнева чем-то напоминает фильм режиссёра Юрия Быкова «Дурак»
История электрика Дмитрия Аборнева чем-то напоминает фильм режиссёра Юрия Быкова «Дурак»

Дмитрий Аборнев — руководитель бригады электромонтёров и электрик УК «СПАС-Дом». Последние полгода он отчаянно борется с системой, на которую сам же и работает. Дмитрий обнаружил, что в отремонтированных по программе капитального ремонта домах в электрике осталась масса недоделок, — и стал закидывать письмами всевозможные инстанции, чтобы предупредить об опасности. Однако ответственные, считает Аборнев, отказываются его слышать. Корреспондент НГС пообщался с сибиряком, чья история чем-то напоминает фильм режиссёра Юрия Быкова «Дурак».

51-летний бригадир электромонтёров Дмитрий Аборнев в профессии всю жизнь, целых 30 лет. Сначала, рассказывает, на заводе Кузьмина работал, потом в коммунальном хозяйстве. Последнее время — в УК «СПАС-Дом». Дмитрий обслуживает дома на огромной территории — от Троллейного жилмассива до улицы Колхидская.


«Я как бригадир получаю где-то двадцать [тысяч рублей]. А ребята получают ещё меньше — шестнадцать-семнадцать. Служба у нас круглосуточная. Но я работаю пятидневку. Бывает, что и ночью вызывают», — рассказал электромонтёр.


Бороться с системой Аборнев начал прошлой осенью. Он был в составе бригады, которая принимала работы по ремонту электрики в рамках капремонта жилья — и везде нашлись недоделки.


«Меня просто возмутило качество работы. Сделано было всё бездумно. Выяснилось, что оставлено старое оборудование: рубильники, кабели, которые там были с основания дома. А дома там 50-х годов. И это была улица Халтурина», — иронизирует Дмитрий.


По его словам, капремонтом занималась сторонняя организация по заказу Фонда модернизации ЖКХ.


После обнаружения недостатков электрик не только сообщил о них своему начальству, но и написал три претензии: в Фонд модернизации ЖКХ, министерство ЖКХ и энергетики правительства НСО и в мэрию.


«И мне на мои замечания пришли ответы, что управляющие компании к этим домам претензий не имеют. А исправлено до конца там ничего не было. <…> После этого я ещё раз написал по этим адресам. И пригрозил [им], что напишу президенту и в Роспотребнадзор. <…> И опять приехала комиссия. Уже во второй раз. <…> Комиссию прислала мэрия. А из правительства пришёл ответ, подписанный [врио зампредседателя правительства Новосибирской области Сергеем] Сёмкой. Суть такая: не нравится — обращайтесь в суд», — рассказывает Дмитрий Аборнев. Переписка электромонтёра с правительством НСО, мэрией и Фондом модернизации ЖКХ имеется в распоряжении редакции НГС.


Электромонтёр УК «СПАС-Дом» фотографировал все недоработки: это один из примеров, как в доме был сделан капремонт по электрике
Электромонтёр УК «СПАС-Дом» фотографировал все недоработки: это один из примеров, как в доме был сделан капремонт по электрике

По словам электрика, после очередного появления комиссии часть недоделок исправили. В разговоре с корреспондентом НГС Дмитрий вздохнул и заметил, что уже устал бороться, да и понял: до конца всё исправить уже невозможно — деньги выплачены, а дома приняты.


«Понимаете, я на этих домах был по шесть-семь раз. С этими комиссиями. У меня же столько времени нет. Да я ещё и в отпуск в свой ходил с этими комиссиями. И каждый раз совместно писали бумагу, что нужно доделать. И каждый раз что-то недоделывали. Последняя комиссия была в январе. <…> Конечно, стало лучше, чем было, но… В одном доме оставили старый рубильник, кабели не поменяли», — говорит Дмитрий.


Неисправности после капремонта Аборнев обнаружил в каждом из шести домов, которые обслуживает. 


«А их же отремонтировано, [как] пишут, 500–600 домов. Я вижу, например, на соседнем доме такая же ерунда. Конечно, я не проверял, но там даже визуально видно, что дом не делали. <…> А я писал и просил проверить все дома», — заметил электрик.


Аборнев вспоминает: однажды он не выдержал и пошёл к энергетику одной из фирм, которые делали капремонт. Спросил: почему не поменяли индивидуальные рубильники в электрощитках, а просто старые примотали изолентой? На что получил ответ: рубильники — собственность жильцов и менять их должны жильцы. «Формально они правы. Но они должны были их жестко прикрепить, а не на изоленту. А прикрепить старые рубильники к новым щиткам у них просто не получалось», — улыбнулся Аборнев.


В итоге директор этой фирмы попросил дотошного электромонтёра лично исправить за них недоработку. Нормальные рубильники обошлись в 1500 рублей и полчаса работы.


Оставленные на сегодня в домах недоделки, заметил Аборнев, к пожару вряд ли приведут: везде стоит серьёзная защита, которая в случае замыкания сразу обесточит дом. Но остаётся вероятность, что у жильцов может сгореть бытовая техника.


«И ещё один момент: не исключён вариант попадания [человека] под электрический ток. То есть некоторые вещи не заземлены. Те же [распределительные] коробки в некоторых местах», — добавил электромонтёр.


Дмитрий Аборнев говорит, что если снова столкнётся с подобным, то писать уже не будет — станет сразу звонить в мэрию
Дмитрий Аборнев говорит, что если снова столкнётся с подобным, то писать уже не будет — станет сразу звонить в мэрию

Первый заместитель гендиректора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов рассказал НГС, что увольнять неспокойного электрика им не за что: «У нас демократичная страна, все люди могут высказывать своё мнение». На вопрос о недоделках, оставшихся после капремонта, Харланов заметил, что такое случается, но после выявления всё устраняют.


Корреспондент НГС попросил прокомментировать ситуацию представителей правительства НСО и мэрии Новосибирска. Ответ пришёл только из департамента энергетики и ЖКХ города. В мэрии сообщили, что по всем выявленным замечаниям составлены акты, по которым после всё исправили.


«Большинство замечаний <…> касались видов работ, <…> не входящих в состав капитального ремонта. <…> Остальные замечания не влияли на эксплуатационные характеристики системы электроснабжения», — пояснили в мэрии.


В областном МЧС, рассуждая о причинах возникновения пожаров в жилых домах, на первое место поставили неосторожное обращение с огнём и курение. 


Возгорания из-за старой проводки, некачественных розеток, неправильного соединения проводов, чрезмерной нагрузки на кабель, по словам начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павла Винакова, стоят на втором месте.


Несмотря на то что бороться с некачественным капремонтом Аборнев очевидно устал, сдаваться он по-прежнему не собирается. На вопрос о том, что он сделает, если обнаружит новые неисправности, электрик задумался и ответил: 


«Наверное, стану звонить в мэрию. В департамент. Они мне так и сказали: звоните сразу к нам. Не пишите, а звоните… Молчать не буду», — пообещал Аборнев.


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