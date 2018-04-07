В Новосибирске показали вещи из Новосибирска 20-летней давности

В музее «Заельцовка» открылась выставка «Мы ждём перемен», посвященная лихим 90-м. Здесь собраны обычные бытовые вещи того времени — первые телефоны, незамысловатая техника, одежда — словом, всё, что было в жизни новосибирцев всего каких-то 20 лет назад. Для истории это совсем небольшой период. Но для человека это много. Глядя на экспонаты, кажется, что всё это совсем из другой жизни. Одни вспомнят голодное детство, другие — опасную юность, третьи — закрытие заводов и барахолку по всей стране. НГС.НОВОСТИ побывали на этой выставке и предлагают читателям пройти небольшой тест, чтобы вспомнить или просто узнать, какой была жизнь новосибирцев в переходные 90-е.

Вроде купюра похожа на нынешнюю сторублевую, но знаков больше. Сколько хлеба можно было купить на эти деньги в конце 90-х?

Столько же, сколько сейчас, — три булки хлеба

Ни одной

20 булок хлеба





Этот прибор начали выпускать в Новосибирске именно в 90-е годы. Что это?

Мясорубка

Соковыжималка

Какой-то строительный инструмент для ремонта





Что это за приватизационный чек?





Это ваучер

Это купюра 90-х

Это талон, по которым выдавали продукты





На этой монетке нет ни одной цифры. Для чего её использовали в 90-е годы?

Чтобы проехать на метро

Чтобы поиграть в игровых автоматах

Чтобы позвонить





Почему эта сумка стала символом 90-х?

Просто модный фасон

В таких сумках возили вещи из-за границы

Не знаю, как раньше, но сейчас это точно модно





Кто изображен на этой банкноте?

Билл Гейтс

Сергей Мавроди

Какой-то бизнесмен





Какую игру придумали дети 90-х с вкладышами от жвачек?

Просто продавали их друг другу

Пытались перевернуть ладошкой

Коллекционировали по альбомам — у кого больше









Талон, жетон и миллион Правильные ответы: 5/10 Наверное, вы слишком молоды, а 90-е для вас — это история, которую преподают в школе. Отличный повод посетить выставку. Пройти тест еще раз

Талон, жетон и миллион Правильные ответы: 5/10 Вы ответили на половину вопросов. Возможно, в вашем детском альбоме найдётся вкладыш от какого-нибудь «Бубльгума». Пройти тест еще раз