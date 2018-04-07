Талон, жетон и миллион
В Новосибирске показали вещи из Новосибирска 20-летней давности
В музее «Заельцовка» открылась выставка «Мы ждём перемен», посвященная лихим 90-м. Здесь собраны обычные бытовые вещи того времени — первые телефоны, незамысловатая техника, одежда — словом, всё, что было в жизни новосибирцев всего каких-то 20 лет назад. Для истории это совсем небольшой период. Но для человека это много. Глядя на экспонаты, кажется, что всё это совсем из другой жизни. Одни вспомнят голодное детство, другие — опасную юность, третьи — закрытие заводов и барахолку по всей стране. НГС.НОВОСТИ побывали на этой выставке и предлагают читателям пройти небольшой тест, чтобы вспомнить или просто узнать, какой была жизнь новосибирцев в переходные 90-е.
Вроде купюра похожа на нынешнюю сторублевую, но знаков больше. Сколько хлеба можно было купить на эти деньги в конце 90-х?
- Столько же, сколько сейчас, — три булки хлеба
- Ни одной
- 20 булок хлеба
Этот прибор начали выпускать в Новосибирске именно в 90-е годы. Что это?
- Мясорубка
- Соковыжималка
- Какой-то строительный инструмент для ремонта
Что это за приватизационный чек?
- Это ваучер
- Это купюра 90-х
- Это талон, по которым выдавали продукты
На этой монетке нет ни одной цифры. Для чего её использовали в 90-е годы?
- Чтобы проехать на метро
- Чтобы поиграть в игровых автоматах
- Чтобы позвонить
Почему эта сумка стала символом 90-х?
- Просто модный фасон
- В таких сумках возили вещи из-за границы
- Не знаю, как раньше, но сейчас это точно модно
Кто изображен на этой банкноте?
- Билл Гейтс
- Сергей Мавроди
- Какой-то бизнесмен
Какую игру придумали дети 90-х с вкладышами от жвачек?
- Просто продавали их друг другу
- Пытались перевернуть ладошкой
- Коллекционировали по альбомам — у кого больше
Правильные ответы: 5/10
Наверное, вы слишком молоды, а 90-е для вас — это история, которую преподают в школе. Отличный повод посетить выставку.
Правильные ответы: 5/10
Вы ответили на половину вопросов. Возможно, в вашем детском альбоме найдётся вкладыш от какого-нибудь «Бубльгума».
Правильные ответы: 5/10
Либо вы историк, либо испытали на себе все «прелести» 90-х.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой