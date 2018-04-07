тест

Талон, жетон и миллион

В Новосибирске показали вещи из Новосибирска 20-летней давности

В Новосибирске открылась выставка о лихих 90-х
В Новосибирске открылась выставка о лихих 90-х

В музее «Заельцовка» открылась выставка «Мы ждём перемен», посвященная лихим 90-м. Здесь собраны обычные бытовые вещи того времени — первые телефоны, незамысловатая техника, одежда — словом, всё, что было в жизни новосибирцев всего каких-то 20 лет назад. Для истории это совсем небольшой период. Но для человека это много. Глядя на экспонаты, кажется, что всё это совсем из другой жизни. Одни вспомнят голодное детство, другие — опасную юность, третьи — закрытие заводов и барахолку по всей стране. НГС.НОВОСТИ побывали на этой выставке и предлагают читателям пройти небольшой тест, чтобы вспомнить или просто узнать, какой была жизнь новосибирцев в переходные 90-е.

Вроде купюра похожа на нынешнюю сторублевую, но знаков больше. Сколько хлеба можно было купить на эти деньги в конце 90-х?  

  • Столько же, сколько сейчас, — три булки хлеба
  •  Ни одной
  • 20 булок хлеба


Этот прибор начали выпускать в Новосибирске именно в 90-е годы. Что это?  

  • Мясорубка
  • Соковыжималка
  • Какой-то строительный инструмент для ремонта


Что это за приватизационный чек? 

  • Это ваучер
  • Это купюра 90-х
  • Это талон, по которым выдавали продукты


На этой монетке нет ни одной цифры. Для чего её использовали в 90-е годы?

  • Чтобы проехать на метро
  • Чтобы поиграть в игровых автоматах
  • Чтобы позвонить


Почему эта сумка стала символом 90-х?

  • Просто модный фасон
  • В таких сумках возили вещи из-за границы
  • Не знаю, как раньше, но сейчас это точно модно


Кто изображен на этой банкноте?

  • Билл Гейтс  
  • Сергей Мавроди
  • Какой-то бизнесмен  


Какую игру придумали дети 90-х с вкладышами от жвачек? 

  • Просто продавали их друг другу
  • Пытались перевернуть ладошкой
  • Коллекционировали по альбомам — у кого больше



Талон, жетон и миллион

Правильные ответы: 5/10

Наверное, вы слишком молоды, а 90-е для вас  — это история, которую преподают в школе. Отличный повод посетить выставку.

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Талон, жетон и миллион

Правильные ответы: 5/10

Вы ответили на половину вопросов. Возможно, в вашем детском альбоме найдётся вкладыш от какого-нибудь «Бубльгума».

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Талон, жетон и миллион

Правильные ответы: 5/10

Либо вы историк, либо испытали на себе все «прелести» 90-х.  

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