Ну, поехали: сложный тест НГС ко Дню космонавтики

11 вопросов от Центра подготовки космонавтов — ответы на них знают только те, кто был в космосе

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин широко улыбнулся, сказал: «Поехали!» и стал первым человеком, который совершил полёт в космос. С тех пор в этот день во всём мире отмечают День космонавтики, а за рубежом этот день называют Международным днём полёта человека в космос. НГС вместе с Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и российским космонавтом-испытателем Олегом Блиновым подготовили тест с 11 сложными вопросами о подготовке пилотов, быте в космосе и немного — об истории космических полётов. Пройдите тест и узнайте, возьмут ли вас к звёздам.

Начнём с простого. Кандидаты проходят антропометрический отбор: им измеряют рост, вес, обхват груди и даже максимальное расстояние между углами подмышечных впадин. Угадайте, какое ограничение на размер ступни существует в Центре подготовки.



Ограничений нет, размер обуви может быть любым.

Корабли маленькие, там тесно — человеку с размером обуви больше 43-го там нечего делать.

Думаю, до 45-го размера точно берут.





Перед полётом российские экипажи традиционно смотрят советский фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Почему именно его?

Роскосмос купил право показывать этот фильм.

По исследованию психологов, именно этот фильм помогает эмоционально разгрузиться перед стартом.

Космонавты на борту обязаны вести видеохронику. На примере фильма их учат операторскому и режиссёрскому мастерству.





Итак, вы успешно прошли обучение и отправились на орбиту. Сколько раз за 24 часа вы встретите рассвет?

Сколько часовых поясов — столько и рассветов, то есть 24.

Пальцем в небо, но пусть будет 16 раз.

Рассвет один, что на Земле, что в космосе.





Перед вами перчатка, которую надевают космонавты перед выходом в открытый космос. Что определяют космонавты по значениям в таблице на рукаве перчаток?



Элементарно! Срок годности перчаток.

Эта таблица для экстренных случаев, чтобы рассчитать резервное время работы в скафандре в случае разгерметизации.

Это шпаргалка для расчётов времени, в течение которого можно работать на различной высоте.





На Байконуре есть день, когда не проводятся старты. Какая это дата и почему?

24 октября считается чёрным днём для отечественных космонавтов. В этот день нет стартов.

Это негласное правило, но старты не назначают на 12 апреля — это день славы Юрия Гагарина.

31 декабря. Потому что Новый год все отмечают.





Космонавтам можно брать с собой любую еду и напитки, кроме алкоголя. Ни за что не догадаетесь почему!

Потому что пьяным за штурвал нельзя!

Алкоголь легко воспламеняется, а пожар на борту — страшное происшествие.

Чтобы в космосе не было конфликтов между космонавтами — алкоголь их подогревает.





Вы оставили весь свой винный бар дома, но на вашем космическом корабле всё равно что-то загорелось. Как в космосе тушат пожары?

Нужно срочно спускаться на Землю!

На МКС есть на этот случай огнетушители.

Чтобы огонь быстро потух, нужно перекрыть кислород — разгерметизировать корабль.





Международная космическая станция нуждается в регулярном пополнении запасов. Многоцелевые модули снабжения для МКС доставляют на станцию необходимое научное оборудование и другие грузы. Их три, и у каждого есть имя. Угадайте, как их назвали.

В честь известных космонавтов — «Гагарин», «Терешкова» и «Титов».

Как черепашки-ниндзя — «Леонардо», «Рафаэль» и «Донателло»!

Их назвали по размерам: «Малыш», «Универсал» и «Здоровяк».





Как невесомость влияет на тело космонавта?

Позвоночник распрямляется — космонавт может подрасти на 5–8 сантиметров.

Во время полётов у космонавтов перестаёт стареть кожа.

Уменьшается стопа: человек не ходит, давления на стопу нет, вот она и сужается.





Эту странную серую вещь берёт с собой каждый космонавт. Что это и для чего нужно?

Обычный воздушный фильтр.

Это важная штука, которой космонавты затыкают нос во время работы в скафандре. У неё ещё название странное такое, сейчас вспомню...

Это специальная губка для оборудования, бугорки нужны, чтобы вытирать пыль в труднодоступных местах.





И напоследок — немного истории космонавтики. Сколько дней длилось самое продолжительное пребывание человека в космосе?

365 дней. Больше года находиться в маленьком замкнутом пространстве вредно для психики.

На МКС космонавты жили ровно два года.

Помню нашего космонавта, который пробыл на корабле год и два месяца.









Ну, поехали: сложный тест НГС ко Дню космонавтики Правильные ответы: 5/10 Ваших знаний не хватает для полёта в космос. Попробуйте ещё раз! Пройти тест еще раз

Ну, поехали: сложный тест НГС ко Дню космонавтики Правильные ответы: 5/10 Вы обожаете космос и всё, что с ним связано. Так держать! Пройти тест еще раз