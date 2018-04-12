Ну, поехали: сложный тест НГС ко Дню космонавтики
11 вопросов от Центра подготовки космонавтов — ответы на них знают только те, кто был в космосе
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин широко улыбнулся, сказал: «Поехали!» и стал первым человеком, который совершил полёт в космос. С тех пор в этот день во всём мире отмечают День космонавтики, а за рубежом этот день называют Международным днём полёта человека в космос. НГС вместе с Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и российским космонавтом-испытателем Олегом Блиновым подготовили тест с 11 сложными вопросами о подготовке пилотов, быте в космосе и немного — об истории космических полётов. Пройдите тест и узнайте, возьмут ли вас к звёздам.
Начнём с простого. Кандидаты проходят антропометрический отбор: им измеряют рост, вес, обхват груди и даже максимальное расстояние между углами подмышечных впадин. Угадайте, какое ограничение на размер ступни существует в Центре подготовки.
- Ограничений нет, размер обуви может быть любым.
- Корабли маленькие, там тесно — человеку с размером обуви больше 43-го там нечего делать.
- Думаю, до 45-го размера точно берут.
Перед полётом российские экипажи традиционно смотрят советский фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Почему именно его?
- Роскосмос купил право показывать этот фильм.
- По исследованию психологов, именно этот фильм помогает эмоционально разгрузиться перед стартом.
- Космонавты на борту обязаны вести видеохронику. На примере фильма их учат операторскому и режиссёрскому мастерству.
Итак, вы успешно прошли обучение и отправились на орбиту. Сколько раз за 24 часа вы встретите рассвет?
- Сколько часовых поясов — столько и рассветов, то есть 24.
- Пальцем в небо, но пусть будет 16 раз.
- Рассвет один, что на Земле, что в космосе.
Перед вами перчатка, которую надевают космонавты перед выходом в открытый космос. Что определяют
космонавты по значениям в таблице на рукаве перчаток?
- Элементарно! Срок годности перчаток.
- Эта таблица для экстренных случаев, чтобы рассчитать резервное время работы в скафандре в случае разгерметизации.
- Это шпаргалка для расчётов времени, в течение которого можно работать на различной высоте.
На Байконуре есть день, когда не проводятся старты. Какая это дата и почему?
- 24 октября считается чёрным днём для отечественных космонавтов. В этот день нет стартов.
- Это негласное правило, но старты не назначают на 12 апреля — это день славы Юрия Гагарина.
- 31 декабря. Потому что Новый год все отмечают.
Космонавтам можно брать с собой любую еду и напитки, кроме алкоголя. Ни за что не догадаетесь почему!
- Потому что пьяным за штурвал нельзя!
- Алкоголь легко воспламеняется, а пожар на борту — страшное происшествие.
- Чтобы в космосе не было конфликтов между космонавтами — алкоголь их подогревает.
Вы оставили весь свой винный бар дома, но на вашем космическом корабле всё равно что-то загорелось. Как в космосе тушат пожары?
- Нужно срочно спускаться на Землю!
- На МКС есть на этот случай огнетушители.
- Чтобы огонь быстро потух, нужно перекрыть кислород — разгерметизировать корабль.
Международная космическая станция нуждается в регулярном пополнении запасов. Многоцелевые модули снабжения для МКС доставляют на станцию необходимое научное оборудование и другие грузы. Их три, и у каждого есть имя. Угадайте, как их назвали.
- В честь известных космонавтов — «Гагарин», «Терешкова» и «Титов».
- Как черепашки-ниндзя — «Леонардо», «Рафаэль» и «Донателло»!
- Их назвали по размерам: «Малыш», «Универсал» и «Здоровяк».
Как невесомость влияет на тело космонавта?
- Позвоночник распрямляется — космонавт может подрасти на 5–8 сантиметров.
- Во время полётов у космонавтов перестаёт стареть кожа.
- Уменьшается стопа: человек не ходит, давления на стопу нет, вот она и сужается.
Эту странную серую вещь берёт с собой каждый космонавт. Что это и для чего нужно?
- Обычный воздушный фильтр.
- Это важная штука, которой космонавты затыкают нос во время работы в скафандре. У неё ещё название странное такое, сейчас вспомню...
- Это специальная губка для оборудования, бугорки нужны, чтобы вытирать пыль в труднодоступных местах.
И напоследок — немного истории космонавтики. Сколько дней длилось самое продолжительное пребывание человека в космосе?
- 365 дней. Больше года находиться в маленьком замкнутом пространстве вредно для психики.
- На МКС космонавты жили ровно два года.
- Помню нашего космонавта, который пробыл на корабле год и два месяца.
Правильные ответы: 5/10
Ваших знаний не хватает для полёта в космос. Попробуйте ещё раз!
Правильные ответы: 5/10
Вы обожаете космос и всё, что с ним связано. Так держать!
Правильные ответы: 5/10
Вы зачислены в запас. На Байконуре вас уже заждались!
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Дарья Януш
Фото ЦПК им. Ю.А. Гагарина (1, 5 ,11), NASA (2, 3, 7, 9, 10, 13), pixabay.com (4), Роскосмоса (6, 8, 12)