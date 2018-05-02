Иван, Дима и стена

Те, кто клеил обои, наверняка сталкивались с проблемой их подгонки — как состыковать рисунок, как обойти дверной проём и что делать, если нужны нестандартные размеры. Два друга, которые прошли путь от школьной МММ к бизнесу в сфере отделочных материалов, создали компанию ID Wall — она позволяет каждому сделать индивидуальные обои. Журналист НГС.БИЗНЕС поговорила с одним из её владельцев и узнала, как напечатать обои по своему эскизу, какие из них не боятся воды и домашних животных и как сделать интерьер с натуральными камнями, не тратясь на натуральные камни.

Дмитрий Фёдоров и Иван Кривошапкин дружат с первого класса и уже в школе придумывали бизнес-идеи. «Конечно, больше баловство, но тем не менее это были информационные поводы для школьной газеты "Ярило" (школа № 42 , сейчас гимназия № 1. — М.Т.).





Делали фонд МММ — собирали деньги с учеников, но потом, кстати, всем всё вернули, в отличие от известного основателя пирамиды.





Когда мы подросли и в нашу жизнь вошли мобильные телефоны, пробовали заниматься этой сферой. А когда ещё больше подросли, начали торговать ПВХ-плиткой», — вспоминает Дмитрий.





Они выстраивали дилерскую сеть, открывали розничные магазины — так постепенно и закрепились на рынке отделочных материалов.







Сначала предприниматели создали компанию Decorroom, а потом ID Wall





«Однажды мы приехали на выставку в Москву, увидели шведские обои и подумали: почему бы не сделать в Новосибирске магазин с ними — монобренд. Шведы хорошие маркетологи, поэтому придумали концепцию, аналогов которой не было. Фирменное оборудование, стойки, панорамные зеркала. Сначала разместились в крупном торговом центре», — описывает открытие первого проекта Фёдоров.







Компания существует с 2007 года и продолжает развиваться, но, поработав в этой сфере, пообщавшись с дизайнерами, побывав на выставке Heimtextil, бизнесмены поняли, чего им не хватает, и решили в 2014 году открыть компанию ID Wall, которая занимается индивидуальными обоями любого размера и рисунка — под заказ клиента.







«Компания Hewlett Packard предложила нам использовать новую на тот момент технологию латексной печати, которая отвечает всем нормам экологичности и нашему видению сферы дизайна. ID Wall расшифровывается как "индивидуальный дизайн стены", но мы всегда шутим, что это "Иван, Дима и стена" — такое внутреннее название», — смеётся один из основателей бизнеса.







Название компании расшифровывается как «индивидуальный дизайн стены», но неофициальная версия — «Иван, Дима и стена»





На начальном этапе они взяли технику в лизинг — около 6 миллионов рублей. Через два года всё окупилось. Но постоянно требуются дополнительные вложения: вышли на новые обороты — нужна новая машина, купили; только рассчитались, нужна ещё одна, а первая сломалась, пора заменить. Для того чтобы за этим успеть, стараются ежемесячно поддерживать и увеличивать оборот. Зоны ответственности Дмитрий и Иван не разделяют, чтобы они всегда могли друг друга заменить и уехать в отпуск с семьёй на месяц.







В штате у них работают три художника, которые могут сделать иллюстрацию по эскизам, со слов заказчика или поработать с готовой — поменять цвета, что-нибудь дорисовать и так далее. Заказчик может использовать свои фотографии, изображение из каталогов ID Wall или стоков. Обои печатаются по размерам заказчика, вплоть до сантиметра, что позволяет легко обходить двери и окна.







«Мы в торговле были уже много лет, поэтому знали рынок. Главной задачей было создать актуальный дизайн обоев. Мы стали создавать свои коллекции и работать с готовыми изображениями. Например, можно выбрать картинку с животным и понять, что дверным проёмом у него отрезается голова. Мы корректируем это», — рассказывает Дмитрий.







Художники могут поменять цвета и что-нибудь дорисовать на любом изображении

Сейчас у компании девять собственных коллекций. Они разрабатываются совместно с креативным директором компании Фёдором Бухтояровым. Например, коллекция Panoramic позволяет заклеить все четыре стены непрерывно. Последняя разработанная коллекция — Mineral. Сотрудники ID Wall ездили на склад компании, занимающейся камнями, и фотографировали слэбы по частям, чтобы добиться лучшего качества изображения и чтобы его можно было поместить на стену трёхметровой высоты.







«Эта коллекция создавалась на основе мировых тенденций: на первом месте — экологичные материалы. Нас отличает качество, в котором мы передали текстуру камня. Европейцы не заморачиваются по этому поводу: сфотографировали, перенесли изображение на обои, и всё, поэтому при близком рассмотрении можно увидеть пиксельность или тени. Говорят: "Смотрите картинку в целом". У нас люди педантичные: если наклеили такие обои, то хотят, чтобы выглядели как настоящий камень», — поясняет один из владельцев фирмы.







Например, оникс они подсветили с обратной стороны, чтобы камень красиво смотрелся и было ощущение, что стена светится изнутри.







Для коллекции Mineral сотрудники компании фотографировали натуральные камни на складе, чтобы добиться высокой точности





«Сам камень очень хрупкий, поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы довезти его на объект. Допустим, на 16-й этаж его через окна с помощью кранов доставляют. Это дорого стоит, поэтому даже если дизайнеры хотят применить этот камень, не всегда могут. К тому же настоящие камни, как правило, холодные на ощупь, из-за чего их не любят, а с обоями таких минусов нет», — добавляет он.







Сейчас они хотят разработать новую коллекцию, не похожую ни на что и ни на кого. Планируют поехать с ней во Франкфурт и выставиться наравне с европейскими производителями на Heimtextil, потому что за последние два года около 10 российских компаний появились там.







Дизайнер Фёдор Бухтояров рассказывает о коллекциях Mineral и Waterproof от ID Wall





Сейчас производители обоев отказываются от бумаги, поэтому компания тоже использует другой материал — флизелин. Недавно сделали свои обои, которые можно клеить во влажных помещениях, даже в душевых кабинах, — ID Wall waterproof. За основу берётся fiber — стекломатериал, на который наносится латексная печать, а сверху — два слоя специального двухкомпонентного итальянского лака. В России аналогов пока нет.





ID Wall waterproof — это обои, которые не боятся влаги, поэтому их можно клеить даже в душевых кабинах





«Это ноу-хау на нашем рынке. Пару лет назад мы ездили в Болонью на Международную выставку керамики и оборудования для ванных комнат Cersaie и обратили внимание, что кроме керамогранита, керамической плитки итальянцы предлагают применить в ванной комнате обои. Познакомились с ними, выяснили, как они этого добиваются, вышли на производителей лака и сделали такой аналог обоев», — объясняет Дмитрий.







От идеи до реализации прошёл год. Проводили разные тесты: например, наносили горчицу, кетчуп, оставляли на две-три недели, чтобы высохло как следует, потом отскабливали ножом — никаких следов не оставалось. Поэтому, уверяют производители, на кухне тоже можно использовать этот продукт, к тому же ему не страшны домашние животные. Такие обои наклеены возле раковины в офисе компании: ежедневно их поливают водой в качестве эксперимента — и ничего, даже плесень не появляется.







Производство располагается на 100 кв. м

Обои на флизелине стоят 1800 рублей за 1 кв. м; waterproof под ключ, без работы по монтажу (материал и двухкомпонентный лак), — 4500. Больше продаж, конечно, в Новосибирске, но обои заказывают из разных городов — от Калининграда до Владивостока. Начал появляться интерес со стороны зарубежных стран.







Сейчас производство располагается примерно на 100 кв. м. В месяц печатают 2 тысячи кв. м обоев и хотят в скором времени выйти на уровень 3 тысяч. Для того чтобы увеличить производство, нужно ещё одно такое помещение, отмечает Дмитрий. И поставить машину, которая больше существующих в три раза: тогда надо будет либо расширять арендованное помещение, либо строить своё. К этому они стремятся, но всё будет зависеть от экономической ситуации.





Сейчас компания производит 2 тысячи кв. м обоев в месяц, планирует выйти на 3 тысячи





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