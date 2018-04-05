Нарисовал музыку

Фотопроект НГС: дирижёр показал, что рисует в воздухе его палочка

Дирижёра Дмитрия Васильева знают как в России, так и за рубежом
Дирижёра Дмитрия Васильева знают как в России, так и за рубежом

Концерты дирижёра Дмитрия Васильева всегда привлекают к себе много внимания — ведь на них можно увидеть автомобиль на сцене или услышать электрогитару в унисон со скрипками и виолончелями. НГС попросил его показать, как выглядит музыка, — для этого ему прикрепили светодиод на дирижёрскую палочку и сняли на большой выдержке. Чем отличается рисунок классических композиций от песни Rammstein и какие эмоции поглощают на репетиции главного человека в оркестре — в фотопроекте НГС.

Героем фотопроекта НГС стал художественный руководитель Омского академического симфонического оркестра Дмитрия Васильева. Мы прикрепили светодиод на его дирижёрскую палочку. На большой выдержке на снимках остаётся световой след от палочки, который для зрителя почти неуловим.


Нарисовал музыку


— Дирижировать без оркестра — самая бессмысленная затея в мире, — пожал плечами дирижёр, но беззвучно прочертил в воздухе трёхсекундный эпизод («Perpetuum Mobile» и «Passacaglia» из Симфонии № 1 Никиты Сухих).




Нарисовал музыку


Увидев результат, дирижёр оживился и попробовал ещё одну композицию. Он не признался, что именно изобразил, но намекнул, что это произведение классика.


— Всё равно его никто не знает, — улыбнулся дирижёр. 


Нарисовал музыку


— Айн, цвай, драй! — энергично начал Дмитрий Васильев. 


Его палочка с сумасшедшей скоростью стала вырисовывать зигзаги композиции немецкой рок-группы Rammstein. За пять секунд на кадре проявилась полусфера. 



Нарисовал музыку


Чтобы бессмысленно не размахивать дирижёрской палочкой, Васильев напевал сам себе концерт для DJ-пульта с оркестром Габриэля Прокофьева.


Видео канала BBC на youtube.com


Нарисовал музыку


На следующем эпизоде того же концерта палочка не выдержала и сломалась. 


— Не волнуйтесь. Она не единственная. Их по сорок штук в месяц уходит, — поднял тонкий остаток палочки.


Нарисовал музыку


Самым ярким оказался популярный «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Круги и волнистые линии стремились вверх.



Нарисовал музыку


Чтобы посмотреть, как работа дирижёра выглядит на практике, фотограф Елена Латыпова и корреспондент НГС отправились на репетицию. Это не менее яркое зрелище, чем сам концерт. 


— Так, либо уже выучите партию, либо передайте её кому-нибудь другому, — одновременно и строго, и шутливо он направил реплику в сторону ударных. 


Репетиция началась ранним утром и с небольшими антрактами продлилась до обеда. 


Нарисовал музыку


45-летний Дмитрий Васильев родился в Приморье, в городе Большой Камень. Омский симфонический оркестр он возглавляет уже 13 лет. За это время дирижёр провёл почти тысячу концертов. Но на каждой репетиции и на каждом концерте он не жалеет сил и тратит всю свою энергию. 


Нарисовал музыку


Нарисовал музыку


Нарисовал музыку


Если слушатель воспринимает музыку как единое целое, то дирижёр раскладывает её на «нити» — он слышит каждую фальшивую ноту каждого инструмента, говорит Васильев.


Нарисовал музыку


— Кларнеты — молодцы! Если вы будете играть погромче, то мы все будем вам очень благодарны, — замечает в перерыве дирижёр и тут же экспрессивно добавляет: — Вам надо прорваться через медь! 


Нарисовал музыку


В перерыве у музыкантов появляется немного свободного времени. Кто-то берёт наушники и слушает музыку не сходя с места, кто-то выходит покурить, некоторые пересаживаются в зрительный зал и обсуждают нюансы предстоящей партии. Со сцены продолжают литься лишь тонкие звуки арфы. 


Нарисовал музыку


Каждый музыкант симфонического оркестра — профессионал. Но они слушают Дмитрия Васильева как учителя в школе. 


Нарисовал музыку


— Слышите? Там играется так: «Два, три, два, два, три», — попытался объяснить Дмитрий Васильев и для пущей убедительности сразу разложил на такты: — Пи-во, во-доч-ка, пи-во, пи-во. Музыканты рассмеялись, но исправились.


Нарисовал музыку


Необычные идеи поставить на сцену небольшой автомобиль или взять в руки бас-гитару принадлежат самому Васильеву. 


— Гитара... это с детства ещё увлечение, — скромно признался дирижёр. Он умолчал, что таких увлечений у него больше десятка. 


— Есть инструменты, на которых вы не умеете играть?


— Нет, ну есть, конечно, — кратко ответил Васильев. 


Нарисовал музыку


— Па-а-а! Как натянутая струна! — дирижёр периодически останавливает репетицию и очень похоже имитирует мелодию. — Нет, ну если хотите, мы можем ещё несколько часов тут просидеть. 


Нарисовал музыку


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