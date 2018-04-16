Жирнеют и не краснеют

Цена пачки масла разных производителей в магазине может отличаться в разы, при этом все они будут иметь нужные сертификаты. Руководитель одного из молочных хозяйств Новосибирской области рассказал НГС, как производители фальсификата научились обманывать надзорные органы. И даже провёл эксперимент: смешал у себя в хозяйстве два образца фальсифицированного масла, сделанного по разной технологии, и получил из Роспотребнадзора экспертное заключение: продукт соответствует ГОСТу. Подробности — в материале НГС.

Молочные продукты подделывали всегда, но падение покупательной способности населения и исчезновение с рынка импорта из Европы привели к тому, что производители начали активно использовать дешёвые заменители молочного жира — прежде всего пальмовое масло. Контролирующие органы довольно быстро научились ловить производителей эрзац-продуктов, однако те, похоже, нашли способ проходить лабораторные тесты.







Директор хозяйства «Доронинское» Вадим Паньшин говорит, что пытается разобраться с причинами обилия фальсификата молочных продуктов уже давно. Дело в том, что подавляющее большинство продуктов, которые продаются в крупных магазинах и торговых сетях, разумеется, имеют все необходимые сертификаты. Более того, проводимые периодически Роспотребнадзором проверки далеко не всегда выявляют какие-то заметные нарушения.







Цена стандартной 180-граммовой пачки масла может начинаться от 60 рублей, а самые дорогие образцы стоят под 160 рублей

По мнению Паньшина, одна из причин состоит в том, что производители молочных продуктов научились заменять молочный жир более дешёвым аналогом молочного жира (АМЖ) — внутренним говяжьим жиром. Это позволяет обмануть официально признанную методику, которой придерживаются аккредитованные Роспотребнадзором лаборатории, созданные для поиска растительного жира.







Как рассказал Паньшин, все его попытки обращаться по этому вопросу в Госдуму и к контролирующим органам разбивались об утверждения представителей Роспотребнадзора о том, что их проверка способна выявлять в молочных продуктах и говяжий жир.







«Тогда я решился на эксперимент. Купили АМЖ — говяжий и пальмовый жир — и сделали 50 килограмм "натурального масла", смешав заменители с натуральными сливками, чтобы продукт был приятным на вкус», — рассказывает молочник.







В результате получились две микропартии масла, приготовленного с существенной (20%) долей заменителя молочного жира (говяжьего и пальмового). Оба образца Паньшин отнёс в аккредитованную Роспотребнадзором лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (ЦГиЭ) и получил по ним заключения, что оба они соответствуют ГОСТу.





«Причём если в случае с "пальмой" наше масло прошло, что называется, по краю, еле вписавшись в нормативы, то масло с АМЖ получило ещё и очень благоприятный отзыв», — говорит Паньшин.







Несмотря на то что говяжий жир дороже пальмового масла (даже качественного), его использование позволяет существенно экономить. Сегодня говяжий жир даже небольшими партиями можно купить по цене 120 рублей за килограмм, говорит Паньшин. В то время как оптовая цена масла 85,5% сегодня — около 320 рублей за килограмм (или около 380 рублей в пересчёте на килограмм жира), что в три раза дороже.





В Роспотребнадзоре на просьбу прокомментировать ситуацию ответили, что «никто с вами по телефону общаться не будет», и посоветовали прислать письменный запрос на имя директора, на который чиновники имеют право отвечать в течение семи дней.







В ЦГиЭ подтвердили, что действительно проверяли образцы, предоставленные Паньшиным, но отметили, что Центр «не был уведомлен о проведении какого-либо эксперимента и не участвовал в нём».





«Нормативное определение понятия "аналог молочного жира" отсутствует в ГОСТ 32261–2013. Возможность его применения при производстве молочной продукции не регламентирована. Подтверждение соответствия товара возможно исключительно с использованием той методики, которая утверждена в приложении к конкретному техническому регламенту», — сказано в официальном ответе Центра, подписанном главным врачом Л.К. Ивановой.





Как пояснили в Центре, проверка жирнокислотного состава производится при помощи газовых хроматографов. При этом повлиять как-то на результаты сотрудники не могут, поскольку они автоматически сразу же помещаются на сервер учреждения.





Руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов говорит, что тоже услышал о такой проблеме недавно. «Я ходил в лабораторию, чтобы узнать, можно ли сделать анализ на внутренний говяжий жир, и там мне подтвердили, что это невозможно. Такой технологии нет», — говорит общественник. Правда, тут же Антонов уточняет, что не может утверждать, что фальсифицированные при помощи говяжьего внутреннего жира молочные продукты как-то вредны для здоровья. «Этот жир люди использовали в пищу давным-давно», — поясняет он.





О том, из чего реально делается масло на предприятиях, которые обещают на упаковке соответствие ГОСТу, можно только догадываться

В той или иной степени фальсификация молочных продуктов существовала всегда, но особенно обострилась эта проблема в 2014–2015 годах, когда, с одной стороны, упала покупательная способность населения (с падением курса рубля), с другой — был запрещён импорт продуктов из целого ряда стран. Однако тогда главным источником дешёвого сырья стало пальмовое масло, против которого развернулась настоящая война. Но, как можно видеть, технологии не стоят на месте — и производители нашли способ делать свою продукцию дешевле без риска попасть под санкции Роспотребнадзора.







Фальсификат и нарушение технологии встречаются, увы, не только в молочных продуктах. В конце марта Роскачество нашло нарушения сразу у трёх новосибирских хлебокомбинатов. А в начале 2017 года Красноярский центр стандартизации и метрологии обнаружил в новосибирских сосисках не предусмотренный рецептом крахмал.





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