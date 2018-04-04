«Кинотеатры просто будут закрыты»

4 апреля инициативу депутатов Госдумы перенести кинотеатры и детские комплексы на первые этажи торговых центров обсуждали на заседании рабочей группы Госдумы РФ. Законопроект появился после трагедии в Кемерово, где в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта случился пожар — по официальным данным, погибли 64 человека. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у представителей торговых центров и кинотеатров, как они оценивают перспективы решения депутатов, в чём на самом деле они видят проблему и почему проще закрыть кинотеатры и построить новые торговые центры, чем перенести кинозалы вниз в уже существующих ТЦ. Подробности — в материале корреспондента НГС.

Роман Игнатов, директор МФК «Сан Сити»:

«Эта инициатива носит избыточный характер, по моему мнению. Действующие нормы проектирования и строительства зданий общественного назначения, включая кинотеатры, обеспечивают достаточный уровень пожарной безопасности. Плюс к этому у серьёзных сетей кинопрокатчиков существуют внутренние регламенты безопасности, которыми они руководствуются в своей работе. Другое дело — соблюдаются ли эти нормы при строительстве и последующей эксплуатации объектов. Но переносом объектов либо введением новых норм эта проблема не решится.





Чтобы перенести кинотеатры и детские комплексы, фактически нужно остановить работу всего здания

Я считаю, что нормы проектирования, как и закон, обратной силы не имеют. Требования к размещению кинотеатров в развлекательных центрах не выше второго этажа могут применяться исключительно к вновь возводимым объектам. И если по развлекательным центрам смена локации в большинстве случаев технически возможна, то по отношению к действующим кинотеатрам в подавляющем большинстве случаев исключена. Современный мультиплекс — это сложный архитектурно-технический объект со своими требованиями к объёмно-планировочным и инженерным решениям. Как правило, это специфический шаг колонн и строительная высота, повышенные требования к энергообеспечению, вентиляции и кондиционированию помещений. Все эти особенности учитываются на этапе проектирования здания, в котором предполагается размещение кинотеатра.







Если данное нововведение распространить на действующие объекты, то кинотеатры просто будут закрыты,





а их помещения длительное время будут пустовать. Затраты на перемещение мультиплекса в действующем торгово-развлекательном центре многократно превзойдут стоимость строительства нового кинотеатра. Фактически нужно остановить работу всего здания, разобрать несущие и ограждающие конструкции и заново построить ТРЦ».







Татьяна Ким, директор УК «Успех-Недвижимость» (ТРК «Ройял Парк»):

«Я думаю, что к существующим торговым центрам это применить будет невозможно, потому что при строительстве кинотеатров и детских развлекательных зон учитываются определённые технические параметры, например должна быть очень большая высота потолков, а в построенных торговых центрах она уже установлена. Технически перенести кинотеатр или тот же батутный центр на первый этаж нельзя. Но в будущем, я думаю, законодательно примут нормы, по которым в новых центрах кинотеатры и детские площадки должны будут находиться не выше второго этажа. Но не в этом проблема. Самое главное — чтобы все органы, которые дают разрешения на эксплуатацию торгового центра и производят проверку, были честными и правильными. Они должны обозначить, как работает пожарная сигнализация, где должны быть эвакуационные выходы и так далее.







Проблема не в расположении кинотеатров, считают руководители ТРЦ и кинотеатров, а в надзоре за соблюдением норм пожарной безопасности

На мой взгляд, на поток посетителей торгового центра это не сильно бы повлияло: я сама как пользователь кинотеатра и торгового центра хожу целенаправленно, когда мне нужно что-то купить. В "Ройял Парке", как правило, вся молодёжь идёт целенаправленно в кинотеатр "Синема парк": они зашли и сразу поднялись по эскалатору на третий этаж. Торговый центр работает до 22:00, но мы оставляем проход для посетителей кинотеатра. Конечно, бывает такое, что родители приводят детей в кино, оставляют их, а сами гуляют по торговому центру, сидят в кофейнях, но это меньшая часть аудитории».







Хельга Пирогова, PR-менеджер кинотеатра «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск»:

«Как представитель кинотеатра, который располагается на четвёртом этаже торгового центра, как и большинство кинотеатров в Новосибирске и по всей России, я считаю, что эта инициатива абсолютно не имеет под собой никаких здравых оснований, потому что в этом вопросе главное — безопасность, а не расположение. Если с пожарными системами и со всеми другими всё в порядке, то местоположение кинотеатра никакой роли не играет. У нас, например, время, чтобы добраться с любого места кинотеатра до широкой эвакуационной лестницы, — это 30–40 секунд. В этом плане мы абсолютно безопасны. Перенесение же кинотеатра на первый этаж невозможно в существующих торговых центрах. У нас высота потолка должна быть 10 метров, а на первых этажах обычно 4–6 метров. То есть технически и финансово невозможно.







Разместить магазины на верхних этажах было бы экономически невыгодно, считает часть спикеров

В принципе это невозможно и с точки зрения обычной экономики, потому что торговые центры располагают своих арендаторов в определённой последовательности. Магазин с одеждой на четвёртый этаж вряд ли пойдёт — это невыгодно. Рестораны и кинотеатры там прекрасно размещаются, я не вижу в этом проблемы, кроме необходимости усилить контроль за состоянием пожарной безопасности в торговых центрах. За этим нужно следить в первую очередь, а не за расположением кинотеатров».







ТРЦ «Галерея Новосибирск» (ответ предоставлен пресс-службой компании «ТПС Недвижимость»):

«У нас торговые центры изначально проектируются с учётом отдельных объектов, в частности кинотеатров, и если эта инициатива будет касаться новых объектов, то мы обязательно её учтём и никакой проблемы в этом не будет. Если не только новых, то будем думать, как это сделать. Конечно, сделаем, но не знаем, что это за собой влечёт».







Большинство кинотеатров в Новосибирске находится именно на верхних этажах торговых центров

Александра Артамонова, директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединённой сети кинотеатров «Формула Кино» и «Синема парк»:



«Мы считаем, что реализация этой инициативы возможна только в отношении строительства новых кинотеатров — и если она будет принята, это сильно усложнит и увеличит стоимость строительства. В настоящих обстоятельствах она практически неосуществима. Только небольшая часть кинотеатров нашей сети расположена на первом этаже торговых центров. И это общая тенденция для всех киносетей. Просто перенести их с одного этажа на другой технически невозможно. Поэтому в текущих обстоятельствах нужно больше внимания уделять исправности систем противопожарной безопасности и их соответствию нормам».





Андрей Олейников, генеральный директор ТРЦ «Сибирский Молл»:

«При расположении кинотеатров, детских или развлекательных площадок в ТРЦ гораздо важнее учитывать не этажность для размещения данных зон, а наличие и функционирование систем безопасности. Если ещё на стадии проектирования и строительства здания были соблюдены все необходимые требования и нормы пожарной безопасности, учитывая назначение объекта, — вопрос этажности не является столь значимым. Далее надзор и контроль — все системы должны быть в рабочем состоянии. А самое главное — внедрить систему предупреждения чрезвычайных ситуаций. Выносить в плоскость законопроекта инициативу по перемещению кинотеатров на нижние этажи в обязательном порядке для действующих ТРЦ, спроектированных, построенных и сданных в эксплуатацию, на мой взгляд, несколько нецелесообразно».







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