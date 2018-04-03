«Где дороги?»: читатели НГС ищут огромные ямы и самые плохие дороги

Ипподромская превратилась в тихоходную магистраль, а на Красном проспекте появились опасные дыры

Сегодня на НГС первый выпуск нового сериала «Где дороги?» — читатели будут сами решать, какие изъяны городской инфраструктуры достойны общественного внимания. Это могут быть и коварные ямы на улицах, и некачественный ремонт, и проблемные тротуары, и ошибочное проектирование дорожных объектов, и даже курьёзные последствия бессмысленного ремонта. Свои фотографии читатели НГС могут присылать в любое время — все будут рассмотрены.





Открывает выпуск главная скоростная магистраль города — улица Ипподромская. Еще в 20-х числах марта здесь появилась яма с острыми краями напротив «Спортмастера», в которой многие водители повредили колёса. Теперь здесь в другом месте (в районе разворота у дома № 8) целая россыпь ям. Они занимают левую и центральную полосы, оставляя для нормального движения только правую. Ипподромская превращается из скоростной в тихоходную магистраль.













«Около дома по адресу Горский микрорайон, 1. Въезд с Блюхера, единственный въезд к дому Стартовая, 1», — сообщают местные жители.















Перекресток Максима Горького и Серебренниковской. Дорожное полотно между трамвайными рельсами окончательно просело, автомобили сбрасывают скорость до нуля.













«Ямы по улице Воинская, начиная от Никитина до Лобова. Власти "обещают" жителям отремонтировать полноценно и качественно ещё с весны прошлого года. Дорога разбита автомобилями, которые свозят снег в течение всего сезона, массово от ДЭУ № 1. В итоге мэрия игнорирует и переадресовывает к ДЭУ № 1», — пишет нам читательница Юлия.













Эту яму на улице Татьяны Снежиной на днях починили. До этого несколько автолюбителей успели порвать в ней колеса. Как говорят читатели, дорожники даже соблюдали технологии. «Воду из ямы выдували специально, чтобы не на воду асфальт кидать», — поделился наблюдениями Олег.













Улица Урицкого в богатом центре вся в мелких точечных воронках. А говорят, что плохие дороги только на окраинах, там, где не живут чиновники.













Ещё одна «как бы» скоростная дорога — Коммунальный мост. Дорожное покрытие разрушено до арматуры, автомобили повреждают колёса с угрозой выезда на встречную полосу.













Это не какая-нибудь там второстепенная дорога. Это сам Красный проспект, пересечение с Гоголя. Множественные повреждения, разрастающиеся с каждым днем, без следов какого-либо поддерживающего ремонта.













Улица Владимировская. Скоро здесь утонет какой-нибудь легковой автомобиль.













Неподалёку тоннель между Владимировской и Шамшурина грозит коварной острой ямкой с самого правого края. «Я здесь пробила правое переднее колесо, правое заднее тоже требует ремонта», — жалуется читательница Юлия.













Фабричная вся покрыта полутрещинами, полуямами. Даже непонятно, как обруливать.













Ну а это улица Северная перед пересечением с Красным проспектом. Тут, вероятно, надо снимать асфальт целиком и укладывать новый.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







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