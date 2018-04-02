Выбор б/у: «Лексус» или «Мерседес»

Вот и подобрались к 800 тысячам рублей цены на новые машины с автоматом класса В. После недавней коррекции прайс-листов самый популярный автомобиль России KIA Rio стал стоить 794 900 рублей — это минимально необходимый для жизни вариант с автоматом, подогревом руля и сидений, аудиосистемой, электростеклоподъемниками. И для многих автолюбителей, которые собираются потратить эти 800 тысяч, встает извечный вопрос — купить простенькое, но новое, или посмотреть на подержанное, но богатое. Например на универсальный городской кроссовер — подробнее об этом в обзоре НГС.АВТО.

Все три автомобиля, представленных сегодня в обзоре, пользуются хорошим спросом у новосибирцев — на вторичке есть из чего выбрать. Самый ходовой, конечно, Lexus RX300 (или RX330) — для многих это баланс качества, надежности, оснащенности и цены. С ним будут соревноваться Kia Sportage и Mercedes-Benz M-Class. Последний является самым распространенным из внедорожников Mercedes. Автомобили получат оценки по 5-балльной шкале в пяти категориях.





1. Свежесть









Lexus RX300 за 800 тысяч рублей — это 2004-2005 годы выпуска, уже второе поколение. За 13-летний возраст только 3 балла.













В нашу ценовую категорию попадает Kia Sportage третьего поколения — тот самый с абсолютно новым дизайном, появившийся в 2010 году. Такой автомобиль будет выпущен в 2010-2011 годах, 5 баллов.













Mercedes-Benz M-Class можно найти 2005-2007 годов выпуска. Немного поновей «Лексуса», 4 балла.









2. Внешний вид









Lexus RX остаётся «Лексусом», не смотря на возраст, а для сибиряков это очень важно. Сам по себе автомобиль имеет сбалансированный дизайн, интересную корму, довольно внушительные размеры. 4 балла.













Кузов Kia Sportage — это пока ещё настоящее автомобильной индустрии. Да, в самом свежем поколении изменились оптика, радиатор, бамперы, но пропорции и геометрия — всё осталось. Автомобиль смотрится современным и стремительным. 5 баллов.













M-Class выглядит пожалуй самым солидным среди соперников. Его дизайн тоже устарел, но не так сильно, как у «Лексуса». Мощный передок, трёхлучевая звезда — за это будут уважать на дороге. 5 баллов.









3. Салон









Интерьер «Лексуса» перегружен деревянным пластиком, зато здесь все эргономически выверено, а оснащение наверняка будет исчерпывающим. Ведь эти автомобили уже тогда выпускались с функционалом, который только сейчас становится массовым. Многофункциональный руль, различные подогревы, электрорегулировки, вдобавок кожаный салон. Простора внутри хватит на большинство случаев жизни, можно разложить сиденья, получив большое багажное отделение (2130 л). Длина машины 4729 мм, ширина 1844 мм. 5 баллов.













Sportage неплох на передних местах — современная панель, правильная корейская эргономика, хорошее оснащение, подогревы. Но он самый маленький: длина 4440 мм, ширина 1855 мм. Особенность скатывающейся крыши такова, что пространство на задних местах здесь резко уменьшается, невелик и багажник, больше 1353 литров здесь не получится. 4 балла.













Mercedes благороден и просторен, она самый большой: длина 4781 мм, ширина 1911 мм. Кожа, умеренное дерево, высокий центральный тоннель — здесь действительно приятней находится. Сзади можно удобно сесть, багажник (в максимуме 2050 л) вместит все, что вам потребуется. 5 баллов.











4. Ходовые качества







Lexus с 3-литровым ( а тем более с 3,3-литровым) атмосферным мотором с запасом оправдает все ваши ожидания по динамике. А полный привод поможет быстро стартовать и с комфортом преодолевать городские помехи в виде сугробов, бордюров и колеи. Автомобиль имеет комфортную подвеску, поэтому трястись в нем вряд ли придется, а про крены и управляемость вряд ли вы вспомните в обыденной городской жизни. 5 баллов.





Хороший Sportage удастся купить только с передним приводом, да и мотор у него будет всего лишь 2-литровым атмосферником. Поэтому никуда не торопимся и не заезжаем в трудно проходимые места. На Kia, тем более меньшего размера, неровности дороги будут ощутимее, чем на «японце», да и в целом «корейцы» пока остаются более расхлябанными и непредсказуемыми на дороге. 4 балла.





Mercedes подарит и интересную немецкую управляемость, и динамику (моторы от 3,5 до 5 литров), и полный привод, и комфортный ход. Автомобиль тяжелый, сбитый, хорошо держит дорогу, идет по самой широкой колее. 5 баллов.









5. Техническая часть







Lexus середины 2000 годов не зря считается надежным автомобилем, все-таки «тойотовская» производственная школа заложила огромный запас качества в машины, выпускаемые и по сей день. У модели RX даже нет существенных болячек, разве что иногда подтекают рейки, радиаторы, а ступичные подшипники могут внезапно выйти из строя. 5 баллов.





Наш Sportage — новый автомобиль, а корейское качество 2010-х годов уже практически не уступает японскому. Могут выйти из строя стабилизаторы поперечной устойчивости, задние пружины, но существенных проблем с двигателем и автоматом у машины нет. Слабое лакокрасочное покрытие боится сколов и езды по гравийке. 4 балла.





Mercedes-Benz M-Class вроде бы и не такой проблемный, как «Кайен» или «Туарег», но слабых мест у него хватает. Младшие моторы могут огорчить износом звездочек балансирного вала, масляными утечками, проблемами с впускным и выпускным коллекторами. Автомат может дергаться — отказывают гидроблок клапанов, фрикционы, масляный насос, электронный блок управления. Передний редуктор, карданный вал — да много еще чего придется менять на стареньком «Мерседесе». И все это дорого и непредсказуемо — то ли сломается, то ли нет. 3 балла.





Итоговая оценка:

Lexus RX300 — 4,4 балла

Kia Sportage — 4,4 балла

Mercedes-Benz M-Class — 4,4 балла





Тот самый случай, когда совокупность потребительских качеств делает автомобили практически равными в плане выбора. Поэтому лучший вариант выберут читатели НГС.





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