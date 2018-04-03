Православных ждут

Яйцедержатели, муляжи тортов и куличи из Италии — НГС изучил, что продают в магазинах к Пасхе

Какую бы дату ни отмечали люди, для торговли это всегда праздник. Новосибирские магазины начали выставлять первые товары к Пасхе (в этом году её будут праздновать 8 апреля). Основной пик спроса и предложения придётся на последние дни недели. Но уже сейчас желающие могут купить и пасхальные кексы длительного хранения, и шоколадных кур для создания сладкого антуража, и даже специальные аксессуары, куда можно будет поместить крашеные яйца. Обозреватель НГС прошёлся по магазинам, чтобы помочь читателям купить нужное загодя — до того как за праздничными товарами выстроятся очереди.

Кулич «Иерусалимский» в «Ленте» на Энергетиков (368 рублей)





Самый большой выбор куличей автор обнаружил в гипермаркете «Лента». Кроме привычных, посыпанных разноцветными сахарными шариками, здесь есть и такие — украшенные китайскими съедобными фруктами.





Стойка с куличами и пасхальными кексами в «Ленте»





Здесь же можно купить сразу несколько видов пасхальных кексов длительного хранения, как сравнительно недорогих — российского производства (под маркой «Ленты»), так и импортных — итальянских.





Итальянский пасхальный кекс в виде барашка (421 рубль)





Те, кому хочется внести разнообразие в привычный ритуал, могут вместо привычного кулича поставить на стол такого вот итальянского барашка.





В «Гиганте» кроме куличей предлагают уже крашеные или одетые в пластиковые цветные «рубашки» яйца. Не забыто и вино — здесь можно купить кагор из Греции. Этикетка обещает, что он сделан из винограда, выращенного на горе Афон.





Пасха в гипермаркете «Гигант» (420 рублей за килограмм)





Здесь же, в «Гиганте», уже торгуют двумя видами порционной пасхи — ритуального десерта из творога, сухофруктов и мармелада.





Пасхальная горка в «Ашане»





Пасхальный стенд появился на прошлых выходных в «Ашане». Здесь уже выставлены недорогие (от 20 рублей) куличи собственного производства, а также большие итальянские пасхальные кексы — панеттоне (каждый обойдётся более чем в 300 рублей).







«Мегас» усилил свою тематическую пасхальную экспозицию искусственными цветами, которые подходят для любого повода





В «Мегасе» покупателей на входе встречает горка со всевозможными пасхальными аксессуарами. В основном это выпиленные из фанеры и украшенные выжиганием подставки под яйца. Рядом выставлены бутылки кагора: бок о бок с продукцией массандровского винзавода покупателей ждёт напиток дешевле 90 рублей за бутылку, произведённый в Томске. Из сибирского, нужно полагать, винограда.





Яйца в яркой пасхальной раскраске





Тем, кто старается покупать куриные яйца посвежее, сейчас будет просто заметить их на полке. Последние партии с птицефабрик пришли в праздничной раскраске.







В «Магните» пока можно купить только разнообразные тематические украшения





В гипермаркете «Магнит» на входе висит баннер, обещающий куличи за 19 рублей 90 копеек, но самих куличей пока не подвезли. Пока можно запастись украшениями праздничного стола.





Шоколадные яйца из «Универсама» на Ленина





В «Универсаме» на пасхальной полке пока тоже в основном товары для самостоятельного изготовления праздничных угощений. Но уже есть тематические шоколадные яйца в веселеньких жёлтых цыплятах.





Композиции из расписных пряников в «Добрянке»





А в «Добрянке» на Бориса Богаткова куличей пока не выставили, зато здесь наготовили огромное количество самых разных тематических пряников.





Набор из маленьких шоколадных яиц и пряника (153 рубля)





В ход идет всё, что имеет какое-то отношение к курам и яйцам. Пряники и шоколадные конфеты здесь продают по отдельности и собирают в наборы.





Сибирский аналог итальянского панеттоне стоит примерно в пять раз дешевле оригинала





В тесных магазинах сети «Ярче!» специальную пасхальную выкладку делать особенно негде, но и здесь на видное место выставили «итальянские кексы» фабрики «Яшкино» (наш ответ панеттоне).







Шоколадные куры и яйца из сети «Шоколадное дерево»





В сети фирменных отделов фабрики «Шоколадное дерево» можно найти целый птичник шоколадных кур с яйцами. Самые крупные наборы стоят под 1000 рублей.





Сицилийская кассата из булочной-кондитерской Schmidt





Пекарня Schmidt решила не изменять своему европейскому имиджу и приготовила к празднику в виде пасхи сицилийский десерт кассата.









Куличи в «Шмидте» тоже есть, но и они соседствуют с немецкими рождественскими пирогами, которые продаются кусками — на вес.





Муляж пасхального торта, который можно будет купить в сети «Дудник» с 5 апреля





В сети «Дудник» предлагают отметить Пасху с такими вот весёленькими тортиками. Купить их, правда, можно будет только с 5 апреля, пока на витринах лежат муляжи.





Публикация от Домашняя кондитерская"Детство" (@home_bakery_detstvo) 2 Апр 2018 в 4:51 PDT





Если серийные (да ещё модернистские) торты вас не устраивают, то можно заказать кулич в небольшой кондитерской. Такие, например, предлагают в пекарне «Детство».





Публикация от Торт Новосибирск (@lenny_mars) 2 Апр 2018 в 3:04 PDT





А такие куличи печет кондитер Лена Марсавина. Заказывать подобные вещи, правда, стоит заранее. Это не магазин.





В целом, по наблюдениям корреспондента НГС, выбор пасхальных угощений в этом году радует разнообразием. И разнообразие это достигается талантом и усилиями местных пекарей и кондитеров, а не просто импортом готовых товаров. Сегодня уже трудно себе представить в магазинах горки из гигантских шоколадных яиц из Испании. Цены на яйца, которым возмущался три года назад губернатор Владимир Городецкий, кстати, тоже уже не кажутся такими высокими.