Православных ждут

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Яйцедержатели, муляжи тортов и куличи из Италии — НГС изучил, что продают в магазинах к Пасхе
Какую бы дату ни отмечали люди, для торговли это всегда праздник. Новосибирские магазины начали выставлять первые товары к Пасхе (в этом году её будут праздновать 8 апреля). Основной пик спроса и предложения придётся на последние дни недели. Но уже сейчас желающие могут купить и пасхальные кексы длительного хранения, и шоколадных кур для создания сладкого антуража, и даже специальные аксессуары, куда можно будет поместить крашеные яйца. Обозреватель НГС прошёлся по магазинам, чтобы помочь читателям купить нужное загодя — до того как за праздничными товарами выстроятся очереди.
Самый большой выбор куличей автор обнаружил в гипермаркете «Лента». Кроме привычных, посыпанных разноцветными сахарными шариками, здесь есть и такие — украшенные китайскими съедобными фруктами.
Здесь же можно купить сразу несколько видов пасхальных кексов длительного хранения, как сравнительно недорогих — российского производства (под маркой «Ленты»), так и импортных — итальянских.
Те, кому хочется внести разнообразие в привычный ритуал, могут вместо привычного кулича поставить на стол такого вот итальянского барашка.
В «Гиганте» кроме куличей предлагают уже крашеные или одетые в пластиковые цветные «рубашки» яйца. Не забыто и вино — здесь можно купить кагор из Греции. Этикетка обещает, что он сделан из винограда, выращенного на горе Афон.
Здесь же, в «Гиганте», уже торгуют двумя видами порционной пасхи — ритуального десерта из творога, сухофруктов и мармелада.
Пасхальный стенд появился на прошлых выходных в «Ашане». Здесь уже выставлены недорогие (от 20 рублей) куличи собственного производства, а также большие итальянские пасхальные кексы — панеттоне (каждый обойдётся более чем в 300 рублей).
В «Мегасе» покупателей на входе встречает горка со всевозможными пасхальными аксессуарами. В основном это выпиленные из фанеры и украшенные выжиганием подставки под яйца. Рядом выставлены бутылки кагора: бок о бок с продукцией массандровского винзавода покупателей ждёт напиток дешевле 90 рублей за бутылку, произведённый в Томске. Из сибирского, нужно полагать, винограда.
Тем, кто старается покупать куриные яйца посвежее, сейчас будет просто заметить их на полке. Последние партии с птицефабрик пришли в праздничной раскраске.
В гипермаркете «Магнит» на входе висит баннер, обещающий куличи за 19 рублей 90 копеек, но самих куличей пока не подвезли. Пока можно запастись украшениями праздничного стола.
В «Универсаме» на пасхальной полке пока тоже в основном товары для самостоятельного изготовления праздничных угощений. Но уже есть тематические шоколадные яйца в веселеньких жёлтых цыплятах.
А в «Добрянке» на Бориса Богаткова куличей пока не выставили, зато здесь наготовили огромное количество самых разных тематических пряников.
В ход идет всё, что имеет какое-то отношение к курам и яйцам. Пряники и шоколадные конфеты здесь продают по отдельности и собирают в наборы.
В тесных магазинах сети «Ярче!» специальную пасхальную выкладку делать особенно негде, но и здесь на видное место выставили «итальянские кексы» фабрики «Яшкино» (наш ответ панеттоне).
В сети фирменных отделов фабрики «Шоколадное дерево» можно найти целый птичник шоколадных кур с яйцами. Самые крупные наборы стоят под 1000 рублей.
Пекарня Schmidt решила не изменять своему европейскому имиджу и приготовила к празднику в виде пасхи сицилийский десерт кассата.
Куличи в «Шмидте» тоже есть, но и они соседствуют с немецкими рождественскими пирогами, которые продаются кусками — на вес.
В сети «Дудник» предлагают отметить Пасху с такими вот весёленькими тортиками. Купить их, правда, можно будет только с 5 апреля, пока на витринах лежат муляжи.
Если серийные (да ещё модернистские) торты вас не устраивают, то можно заказать кулич в небольшой кондитерской. Такие, например, предлагают в пекарне «Детство».
А такие куличи печет кондитер Лена Марсавина. Заказывать подобные вещи, правда, стоит заранее. Это не магазин.
В целом, по наблюдениям корреспондента НГС, выбор пасхальных угощений в этом году радует разнообразием. И разнообразие это достигается талантом и усилиями местных пекарей и кондитеров, а не просто импортом готовых товаров. Сегодня уже трудно себе представить в магазинах горки из гигантских шоколадных яиц из Испании. Цены на яйца, которым возмущался три года назад губернатор Владимир Городецкий, кстати, тоже уже не кажутся такими высокими.
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Стас Соколов
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