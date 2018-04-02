Великолепная сотня: названы лучшие компании Новосибирска

Десять из них получат награду из рук Лены Летучей на сцене оперного театра

В этом году НГС исполняется 20 лет — в честь своего юбилея наша компания учредила Народную премию НГС: ежегодное вручение приза читательских симпатий 10 лучшим компаниям города. Активная часть конкурса уже началась — с сегодняшнего дня на специальной странице сайта опубликован шорт-лист лучших компаний и открыто голосование . Это первая в Новосибирске премия, где лучшие компании награждают те, ради кого они работают, а победителя определяет не экспертный совет, а цифровые алгоритмы, которые гарантируют полную чистоту и открытость процедуры. Подробнее — в материале НГС.

1 марта в Новосибирске стартовала «Народная премия НГС» — конкурс, в котором лучшие компании Новосибирска выбирают сами горожане. Девиз нашей премии: «Отметь лучший бизнес на карте города». В ночь на воскресенье, 1 апреля, первый этап — сбор заявок от горожан — закончился.





Новосибирцы прислали 4,5 тысячи заявок — горожане предложили наградить премией сотни компаний в 10 номинациях:





Ресторан года

Отель года

Торгово-развлекательный центр года

Фитнес-клуб года



Супермаркет года



Медицинский центр года



Салон красоты года



Турфирма года



Кинотеатр года



Агентство недвижимости года.







По правилам «Народной премии», в список финалистов вошли по 10 компаний в каждой номинации — те, за кого новосибирцы отдали большинство голосов. Исключение редакция сделала лишь для рубрики «Супермаркет года» — в финал вышли 11 компаний, потому что два номинанта набрали одинаковое количество голосов.





«Мы приняли решение не раскрывать количество голосов, отданных за ту или иную компанию. Однако мы гарантируем, что были учтены все заявки: даже те, которые были написаны с ошибкой, неточностями в названии компании и т.д.», — говорит главный редактор НГС Александр Агафонов.





Сегодня, 2 апреля, на сайте Народной премии НГС начинается второй — и самый важный — этап: голосование.





Голосовать даже проще, чем предлагать номинантов: вам нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям. Не стесняйтесь рассказывать об этом в социальных сетях — дайте шанс вашему любимому супермаркету, фитнес-клубу или кинотеатру выиграть этот конкурс. Народные выборы продлятся почти два месяца, до 20 мая.





А уже 21 мая НГС наградит лучших из лучших — и наконец, пришло время рассказать, как будет организована церемония награждения номинантов.





Компании-победители мы назовем с главной сцены театра оперы и балета. Награду им будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.





«Мы считаем, что это правильно: доверить вручение наград Лене Летучей, которая не раз приезжала в Новосибирск со своей программой и по большей части справедливо ругала бизнес за найденные нарушения. Цель Народной премии — поддержать бизнес, который делает наш город лучше. Теперь она заслуженно похвалит тех, кого по-настоящему любят новосибирцы», — считает главный редактор НГС Александр Агафонов.





На церемонию мы приглашаем руководителей всех компаний, которые вошли в шорт-лист, а также известных людей и первых лиц города и области. Представителей компаний мы просим связаться с редакцией, написав письмо на адрес awards@office.ngs.ru — все они в ближайшее время получат от нас диплом номинанта «Народной премии НГС» и набор финалиста.

Для новосибирцев с главной сцены оперного споет Нино Катамадзе

Читатели НГС будут наблюдать за вручением премий в режиме онлайн: текстовая и видеотрансляции из здания театра начнутся за час до начала премии и закончатся с финальным аккордом концерта приглашенной звезды. Кстати, 10 приглашений на церемонию мы разыграем среди читателей, следите за новостями о премии на нашем сайте.







Закроют вечер своим выступлением певица Нино Катамадзе и группа Insight.





А пока всё в руках самих новосибирцев: принимайте участие в голосовании на специальной странице нашего сайта, просите проголосовать своих коллег, друзей и знакомых. Кто именно получит символическую геометку — символ нашей премии — зависит только от вас!





Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку — символ нашей премии. Делает их на Урале хрупкая девушка по имени Тоня.





Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».









