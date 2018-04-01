«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России

Дипломатический авто с номерами 002 встал на пути автобусов и разборки соседей из-за «Мерседеса»

В новом, 66-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: автомобиль с дипломатическими номерами застукали на полосе общественного транспорта, а на стоянке в «Сан Сити» обнаружен неизвестный науке способ парковки. 

«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


Открывает выпуск автомобиль с красными дипломатическими номерами на полосе для общественного транспорта. «Красный проспект, 17 — это здание, в котором немецкое консульство. Вдоль проспекта знаки: "остановка запрещена" и по крайней правой стороне "движение пассажирского транспорта". Однако для машин, принадлежащих  консульству, знаки не писаны. Это русским нельзя, а им можно — регулярно стоят. Рядом полицейский пост. "Ничего не можем сделать" - разводит руками полиция. Силовики рассказали, что консульство договорилось с администрацией нашего города и немцев нельзя трогать. Вот это как?», — задается вопросом читательница Наталья.



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


«Объяснения тому, почему автомобиль так припаркован, у меня нет. Может у вас найдётся? Подземная парковка ТЦ "Сан Сити"», — вопрошает посетитель торгового центра.



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


«"Кадиллак" припаркован под знаком и перекрывает проход пешеходам, идущим по тротуару у дома Кирова, 46», — рассказала нам Наталья.



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


Красавец "Мерседес", купе. Просто в пешеходной зоне.



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


«Заблокирован въезд в автоматические ворота двора дома Ленина, 18. Просто оставлена машина, в будний день. Жители не могут ни выехать, ни въехать во двор», — делится наблюдениями читательница Евгения.



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


«Водитель "Лексуса" основательно (даже зеркала сложил) припарковался на тротуаре у БЦ "Атриум" на пл. Труда. Пешеходы вынуждены выходить на проезд для автомобилей, к тому же очень скользкий. Особенно трудно мамам с колясками», — пишет читатель Евгений.



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


«Связистов, 3/1. Места для парковки имеются. Перегородил весь тротуар. Правыми колесами на газоне. Дома, наверно, тоже в обуви ходит», — острит читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


«Крузак» мешает пешеходам. Классика жанра. 



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


«Вот привык парковаться владелец автомобиля. Ставит так машину ежедневно на тротуар, несмотря на неоднократные просьбы охраны парковаться в парковочные карманы, тем самым разрушая поребрик и брусчатку», —  сообщает Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


«Лэнд Крузер» на тротуаре Красного проспекта. Это нормально, так же, как снег зимой.



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


Стародревний BMW перегородил выход из калитки. 



«Я паркуюсь как чудак»: дипломат 002 — не подвластен законам России


Ну и вновь зарисовка из дворовой жизни. «Во дворе по ул. Дмитрия Шамшурина, 1 один из соседей по имени Жора паркует свой "новенький" "Мерседес" прямо на тротуаре. Жора, имей совесть», — призывает к благоразумию читатель Илья.


В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Читайте также:

Химия против новосибирской грязи: кто победил

НГС испытал 4 средства для защиты машины от грязи — какое позволит сэкономить на автомойке.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Прочтений: 6609
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (61)61
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено