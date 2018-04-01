Дипломатический авто с номерами 002 встал на пути автобусов и разборки соседей из-за «Мерседеса»

В новом, 66-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: автомобиль с дипломатическими номерами застукали на полосе общественного транспорта, а на стоянке в «Сан Сити» обнаружен неизвестный науке способ парковки.





Открывает выпуск автомобиль с красными дипломатическими номерами на полосе для общественного транспорта. «Красный проспект, 17 — это здание, в котором немецкое консульство. Вдоль проспекта знаки: "остановка запрещена" и по крайней правой стороне "движение пассажирского транспорта". Однако для машин, принадлежащих консульству, знаки не писаны. Это русским нельзя, а им можно — регулярно стоят. Рядом полицейский пост. "Ничего не можем сделать" - разводит руками полиция. Силовики рассказали, что консульство договорилось с администрацией нашего города и немцев нельзя трогать. Вот это как?», — задается вопросом читательница Наталья.













«Объяснения тому, почему автомобиль так припаркован, у меня нет. Может у вас найдётся? Подземная парковка ТЦ "Сан Сити"», — вопрошает посетитель торгового центра.













«"Кадиллак" припаркован под знаком и перекрывает проход пешеходам, идущим по тротуару у дома Кирова, 46», — рассказала нам Наталья.













Красавец "Мерседес", купе. Просто в пешеходной зоне.













«Заблокирован въезд в автоматические ворота двора дома Ленина, 18. Просто оставлена машина, в будний день. Жители не могут ни выехать, ни въехать во двор», — делится наблюдениями читательница Евгения.















«Водитель "Лексуса" основательно (даже зеркала сложил) припарковался на тротуаре у БЦ "Атриум" на пл. Труда. Пешеходы вынуждены выходить на проезд для автомобилей, к тому же очень скользкий. Особенно трудно мамам с колясками», — пишет читатель Евгений.















«Связистов, 3/1. Места для парковки имеются. Перегородил весь тротуар. Правыми колесами на газоне. Дома, наверно, тоже в обуви ходит», — острит читатель Сергей.















«Крузак» мешает пешеходам. Классика жанра.













«Вот привык парковаться владелец автомобиля. Ставит так машину ежедневно на тротуар, несмотря на неоднократные просьбы охраны парковаться в парковочные карманы, тем самым разрушая поребрик и брусчатку», — сообщает Ирина.















«Лэнд Крузер» на тротуаре Красного проспекта. Это нормально, так же, как снег зимой.













Стародревний BMW перегородил выход из калитки.













Ну и вновь зарисовка из дворовой жизни. «Во дворе по ул. Дмитрия Шамшурина, 1 один из соседей по имени Жора паркует свой "новенький" "Мерседес" прямо на тротуаре. Жора, имей совесть», — призывает к благоразумию читатель Илья.





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