Что нас ждет в апреле: рост пенсий, подорожавшая почта и новая дорожная разметка

НГС узнал, какие законы и нормативные акты вступают в силу с сегодняшнего числа

С 1 апреля в стране вырастут пенсии по гособеспечению, Почта России поднимет стоимость своих услуг, а детям запретят покупать лотерейные билеты. Кого коснулись ограничения при продаже лотерейных билетов и какие изменения внесли в ПДД — в обзоре НГС.

Социальные пенсии проиндексируют


Средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей
Средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей


С 1 апреля 2018 года пенсии по гособеспечению вырастут на 2,9%. Индексация коснется военнослужащих, участников Великой Отечественной войны и тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Увеличатся выплаты пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей умерших военных и чернобыльцев. 


Вырастут и социальные пенсии: у людей, которые не заработали право на страховую пенсию по старости или потеряли кормильца, у круглых сирот, инвалидов, детей-инвалидов и детей-подкидышей. Средний размер социальной пенсии в России увеличится на 255 рублей. Дети-инвалиды будут получать больше на 378 рублей, а инвалиды с детства I группы — на 382 рубля.


Услуги Почты России подорожают


Заказное письмо подорожало на пять рублей
Заказное письмо подорожало на пять рублей


С 1 апреля вырастут тарифы Почты России на пересылку почтовых карточек, писем, бандеролей.


За пересылку простой почтовой карточки с 1 апреля нужно будет заплатить 17 рублей (вместо 16 рублей), а заказной — 37 рублей (стоимость увеличится на 4 рубля). Заказное письмо весом до 20 г обойдется в 46 рублей (стало дороже на 5 рублей).


Утильсбор станет дороже


Ставка утильсбора в среднем вырастет на 15%
Ставка утильсбора в среднем вырастет на 15%


С 1 апреля 2018 года повысятся ставки утилизационного сбора на автомобили (надбавка к стоимости автомобиля, за счет которой его потом утилизируют в соответствии с экологическими нормами). В среднем ставка вырастет на 15%, что может привести к повышению цен на машины.


«Утилизационный сбор взимается с производителя или импортера, поэтому для конечного потребителя он зашит в цену (как и таможенные пошлины). При этом для автомобилей российской сборки существует схема его компенсации, поэтому теоретически увеличение может и не влиять на конечную стоимость автомобиля. Но некоторые производители могут использовать рост утилизационного сбора как повод поднять цены», — пояснил автожурналист Артём Краснов.


Детям запретят покупать лотерейные билеты


Купить лотерейный билет с выигрышем от 15 000 рублей можно будет только по паспорту
Купить лотерейный билет с выигрышем от 15 000 рублей можно будет только по паспорту


С 7 апреля 2018 года лицам младше 18 лет будет запрещено участвовать в лотереях. Они не смогут ни покупать лотерейные билеты, ни делать лотерейные ставки. Под ограничение попадают и бесплатная выдача билетов, и выплата выигрышей.


При продаже билета, максимальный выигрыш по которому не превышает 14 999 рублей, распространитель билетов может потребовать у покупателя удостоверение личности, если сомневается в возрасте покупателя. При сумме приза от 15 000 рублей купить билет можно будет только при предъявлении паспорта.


На перекрестках появится новая разметка


Так выглядит новая разметка «вафельница»
Так выглядит новая разметка «вафельница»


С 28 апреля водителей будут штрафовать за выезд на загруженный перекресток только в том случае, если на перекрестке есть разметка 1.26 — «вафельница». Запрет не распространяется на автомобили, которые поворачивают направо или налево (неясной остается ситуация с разворотом). 


О приближении к такому перекрестку будет предупреждать новый дорожный знак 1.35 «Участок перекрестка». Но разметка 1.26 может существовать и самостоятельно, без установки предупреждающего знака. 


Остановка на разметке будет наказываться, согласно КоАП РФ, штрафом в размере 1000 рублей. Фиксировать правонарушения на таких перекрестках будут автоматически дорожные камеры.

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