Что нас ждет в апреле: рост пенсий, подорожавшая почта и новая дорожная разметка

С 1 апреля в стране вырастут пенсии по гособеспечению, Почта России поднимет стоимость своих услуг, а детям запретят покупать лотерейные билеты. Кого коснулись ограничения при продаже лотерейных билетов и какие изменения внесли в ПДД — в обзоре НГС.

Социальные пенсии проиндексируют







Средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей





С 1 апреля 2018 года пенсии по гособеспечению вырастут на 2,9%. Индексация коснется военнослужащих, участников Великой Отечественной войны и тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Увеличатся выплаты пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей умерших военных и чернобыльцев.





Вырастут и социальные пенсии: у людей, которые не заработали право на страховую пенсию по старости или потеряли кормильца, у круглых сирот, инвалидов, детей-инвалидов и детей-подкидышей. Средний размер социальной пенсии в России увеличится на 255 рублей. Дети-инвалиды будут получать больше на 378 рублей, а инвалиды с детства I группы — на 382 рубля.





Услуги Почты России подорожают





Заказное письмо подорожало на пять рублей





С 1 апреля вырастут тарифы Почты России на пересылку почтовых карточек, писем, бандеролей.







За пересылку простой почтовой карточки с 1 апреля нужно будет заплатить 17 рублей (вместо 16 рублей), а заказной — 37 рублей (стоимость увеличится на 4 рубля). Заказное письмо весом до 20 г обойдется в 46 рублей (стало дороже на 5 рублей).







Утильсбор станет дороже





Ставка утильсбора в среднем вырастет на 15%





С 1 апреля 2018 года повысятся ставки утилизационного сбора на автомобили (надбавка к стоимости автомобиля, за счет которой его потом утилизируют в соответствии с экологическими нормами). В среднем ставка вырастет на 15%, что может привести к повышению цен на машины.





«Утилизационный сбор взимается с производителя или импортера, поэтому для конечного потребителя он зашит в цену (как и таможенные пошлины). При этом для автомобилей российской сборки существует схема его компенсации, поэтому теоретически увеличение может и не влиять на конечную стоимость автомобиля. Но некоторые производители могут использовать рост утилизационного сбора как повод поднять цены», — пояснил автожурналист Артём Краснов.





Детям запретят покупать лотерейные билеты





Купить лотерейный билет с выигрышем от 15 000 рублей можно будет только по паспорту





С 7 апреля 2018 года лицам младше 18 лет будет запрещено участвовать в лотереях. Они не смогут ни покупать лотерейные билеты, ни делать лотерейные ставки. Под ограничение попадают и бесплатная выдача билетов, и выплата выигрышей.







При продаже билета, максимальный выигрыш по которому не превышает 14 999 рублей, распространитель билетов может потребовать у покупателя удостоверение личности, если сомневается в возрасте покупателя. При сумме приза от 15 000 рублей купить билет можно будет только при предъявлении паспорта.







На перекрестках появится новая разметка





Так выглядит новая разметка «вафельница»





С 28 апреля водителей будут штрафовать за выезд на загруженный перекресток только в том случае, если на перекрестке есть разметка 1.26 — «вафельница». Запрет не распространяется на автомобили, которые поворачивают направо или налево (неясной остается ситуация с разворотом).





О приближении к такому перекрестку будет предупреждать новый дорожный знак 1.35 «Участок перекрестка». Но разметка 1.26 может существовать и самостоятельно, без установки предупреждающего знака.





Остановка на разметке будет наказываться, согласно КоАП РФ, штрафом в размере 1000 рублей. Фиксировать правонарушения на таких перекрестках будут автоматически дорожные камеры.