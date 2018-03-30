Хочу быть «Икс пятым»

Тест-драйв: немецкий полноценный кроссовер по цене «Икстрейла» — чем придётся поступиться  

BMW X1 — самый доступный из баварских кроссоверов, ныне является не раздутым хетчбэком, а полноценным паркетником. С некоторых ракурсов он выглядит как взрослый кросс, с некоторых не очень, но размер салона и высокая посадка окончательно вырвали X1 из царства легковушек. О нюансах этого автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

Хочу быть «Икс пятым»


Восприятие внешнего вида X1 (предоставлен официальным дилером «Элит Авто Сибирь») сильно меняется от ракурса. Спереди это взрослый автомобиль с большими ноздрями, широкими грозными фарами, чем-то напоминающий X5.



Хочу быть «Икс пятым»


Сзади тоже неплохо, машина выглядит даже больше, чем есть. Конструкторам удалось органично вписать фонари оптимального размера в почти вертикальную крышку багажника. Большой бампер сложной формы добавляет массивности.



Хочу быть «Икс пятым»


А вот в профиль мы всё-таки отчетливо видим, что это младший из кроссоверов BMW. Низкая подоконная линия, скромные двери и большие окна. Огромное взмывающее лобовое стекло нивелирует мощь моторного отсека.



Хочу быть «Икс пятым»


Но в целом у автомобиля много удачных ракурсов и воспринимается он не как хетчбэк, а как небольшой, но полноценный кроссовер. Клиренс X1 достиг 18,3 см — сюда забираешься, практически не сгибаясь, и сидишь довольно высоко, с хорошей обзорностью через огромные окна.



Хочу быть «Икс пятым»


Высокая крыша в передней части, ухудшающая экстерьер, даёт зато большой запас пространства над головой — в салоне много воздуха. Вообще, тут сильно постарались превратить машину со скромными габаритами (длина 4439 мм, ширина 1821 мм) в удобный и эргономически выверенный автомобиль.



Хочу быть «Икс пятым»


О том, что он всё-таки компактный, напоминает разве что худосочная центральная консоль и узкий подлокотник. Консоль ещё и лежит низко — есть неписаное правило: чем автомобиль круче, тем выше и пухлее у него эта консоль.



Хочу быть «Икс пятым»


Здесь тоже можно было поднять её повыше. Стало бы удобней работать с джойстиком мультимедиа, до которого сейчас надо тянуться пальцами, повисая локтем на подлокотнике.



Хочу быть «Икс пятым»


Отпала бы необходимость в длинной рукоятке АКП с большими ходами. Да, она работает чётко и понятно, но выглядит не премиально.



Хочу быть «Икс пятым»


Мягкий БМВ-шный пластик в этой машине со спортивным М-пакетом украшен алюминиевыми вставками. Есть светодиодные полоски подсветки — но у них всего два цвета, оранжевый и белый.



Хочу быть «Икс пятым»


Приятная приборка с настолько простыми и чёткими шкалами — кажется, они даже не накрыты стеклом. Хочется потрогать и потискать все эти белые стрелочки.



Хочу быть «Икс пятым»


М-руль, один из лучших в современных автомобилях. Пухлый, лаконичный, с красивой стальной скобой, несущей в себе круглую сердцевину.



Хочу быть «Икс пятым»


Спортивные сиденья могут быть с механическими или полностью электрическими регулировками. Здесь электрически регулируется только боковая поддержка — боковины сжимаются и ваше туловище крепко фиксируется на месте. Очень упитанные люди сюда, по-моему, не влезут.



Хочу быть «Икс пятым»


Задние сиденья меняют наклон спинки, могут двигаться вперёд/назад. Диван кажется коротковатым, а его уклон сделали небольшим. В долгом пути здесь можно устать, но в целом пространство есть, опять же крыша высокая.



Хочу быть «Икс пятым»


Объём багажника 505 литров, но часть из них упрятаны в подполе. Пол основного пространства имеет квадратную форму, ради длинных вещей придется раскладывать спинки.



Хочу быть «Икс пятым»


Например, 137-сантиметровая лопата здесь практически уместилась, но крышка не закрывается — ещё бы пару сантиметров запаса.



Хочу быть «Икс пятым»


BMW X1 укомплектован 2-литровым бензиновым турбомотором (192 л.с.), автоматом и полным приводом xDrive. Идеологически автомобиль переднеприводной, муфта подключает заднюю ось.



Хочу быть «Икс пятым»


Уверенный разгон до сотни за 7,4 секунды, хороший подхват, молниеносная раскрутка двигателя до 7 тысяч оборотов. Педаль газа имеет некую микроскопическую задержку в реакции, но быстро ездить она не мешает.



Хочу быть «Икс пятым»


X1 — жёсткий автомобиль, подвеска которого иногда напоминает перекачанную пневму. Но она не гремит, не шумит, а колёса не проваливаются с грохотом в большие ямы.



Хочу быть «Икс пятым»


Автомобиль относительно высокий, и не додавленные жёсткой подвеской крены здесь имеются. Справляться с ними помогают всё те же сиденья с зажимающими боковинами.



Хочу быть «Икс пятым»


Такое ощущение, что с тяжестью руля в кроссовере переборщили. Сначала его надо с усилием свернуть с места, потом вроде как полегче, потом опять появляется тяжесть. 



Хочу быть «Икс пятым»


Шумоизоляция выполнена качественно, звук ветра появляется где-то на скорости за 120 — и то из-за большой лобовины. Особенно хорошо изолирован мотор, как по звуку, так и по вибрациям. На стоянке, раскручивая двигатель до 4 тысяч оборотов, вообще не ощущаешь, что он работает.



Хочу быть «Икс пятым»


BMW X1 оказался упорным и настырным. Он ползет в гору, которую, кажется, уже не проехать. Быстро срабатывает муфта, не давая передним колесам нашлифовать под собой скользкие ямки.



Хочу быть «Икс пятым»


С отключенной системой стабилизации пробуксовка всё-таки есть, но настырность автомобиля такая же, как и с включённой электроникой. Главное — не передавить педаль газа и дождаться хорошего плавного зацепа.



Хочу быть «Икс пятым»


Наш вариант X1 стоит 2,6 миллиона, но стартовые цены на модель начинаются с 1 930 000 рублей. Верхняя граница японских среднеразмерных кроссоверов. За эти деньги будет 1,5-литровый турбомотор, передний привод, обычный руль. И всё равно придется потратиться на кое-какие опции вроде краски-металлик, круиза или подогрева руля.



Хочу быть «Икс пятым»


Максимальный же дизельный вариант с пакетом M-Sport переваливает за 3 миллиона. А это уже нижняя граница следующего кроссовера в линейке — X3.


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