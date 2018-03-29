«Все в суматохе от этого»: как проверяют торговые центры после трагедии в Кемерово

В Новосибирских торговых центрах начались проверки противопожарной защиты, специального оборудования и соблюдения противопожарного режима. Они были инициированы после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где, по официальным данным, погибли 64 человека. 26 марта мэр Новосибирска поручил главам районов проверить все торговые центры до 3 апреля. Корреспондент НГС выяснил, что происходило в новосибирских торговых центрах после пожара в «Зимней вишне».

В торговых центрах Новосибирска начались проверки противопожарной защиты, специального оборудования и соблюдения противопожарного режима. Инициировано это было после трагедии в Кемерово, где 25 марта во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека. На следующий день мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил главам районов проверить все ТЦ до 3 апреля.







Проверки такие проходят по распоряжениям генеральной прокуратуры, рассказал корреспонденту НГС замначальника пожарной части № 3 Денис Быков. По его словам, сотрудники прокуратуры совместно с пожарными инспекторами сами приезжают в ТЦ и проводят полную проверку. Но помимо внешних проверок магазины периодически устраивают и свои внутренние: проверяют сигнализацию и оборудование, инструктируют персонал, как себя вести во время пожара, устраивают неожиданные для посетителей пожарные эвакуации. Например, 29 марта в 10:30 такая эвакуация прошла в «Сан-Сити».





Сотрудники и покупатели покинули здание за 8 минут.





«Ежедневно мы проводим [визуальный] осмотр помещений на предмет содержания эвакуационных путей, исправности оборудования, приборов, систем автоматической пожарной защиты здания. <…> Комиссионные проверки, когда создаётся специальная комиссия, проводятся раз в квартал», — рассказал корреспонденту НГС инженер пожарной безопасности МФК «Сан Сити» Эдуард Грачёв и добавил, что их пока не извещали о проверке прокуратуры с пожарными.







Торговый центр «Версаль» о проверке предупредили, но не сказали, когда она будет. Но в самом ТЦ после пожара в «Зимней вишне» решили провести свою внутреннюю проверку. «Мы провели инструктаж. Проверили эвакуационные пути, пожарную сигнализацию, пожарное оповещение и систему пожаротушения. Но у нас комплекс попроще: нет кинозалов, где люди оказываются изолированными. Люди из любого места выходят сразу в коридор, а из коридора через каждый 50 м эвакуационные лестницы, которые ведут на улицу. Полная проверка торгового центра была два года назад. Но она проводится раз в три года», — пояснил управляющий ТОЦ «Версаль» Фёдор Бояркин.







Ближайшая учебная эвакуация в «Ауре» запланирована на 24 апреля





В «Ауре» ближайшая учебная эвакуация запланирована на 24 апреля, рассказала маркетолог ТРЦ «Аура» Евгения Шустикова. До этого плановая эвакуация была 10 октября 2017 года. Крупная внеплановая проверка пока в «Ауре» не проходила, а последняя — силами специалистов МЧС — состоялась в сентябре 2017 года. Нарушений тогда не нашли, хотя в апреле 2015 года, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, в этом ТЦ во время плановой проверки обнаружили 50 нарушений требований пожарной безопасности.







О подготовке к внешней проверке в «Галерее Новосибирск» корреспонденту НГС рассказал сотрудник одной из служб, которые работают с этим торгово-развлекательным центром.







«Я знаю, что все в суматохе от этого. <…> Все сидят и усиленно работают. И батутный центр на следующий день после этого (трагедии в Кемерово. — И.К.) закрыли. Он находится на четвёртом этаже, где [кинотеатр] "Люксор". Там же поролоновые ямы. В Кемерове же какая версия была: что в поролоновой яме подожгли поролон. Но думаю, что доведут до ума всё и откроют», — заметил источник в «Галерее Новосибирск», пожелавший остаться неназванным.







По словам работника, противопожарная безопасность в этом ТРК поставлена на высоком уровне. Когда в Новосибирске прокатилась волна ложных телефонных звонков о минированиях, «Галерея Новосибирск» сама себя трижды проверяла — устраивала внезапные эвакуации. Этот же источник уточнил, что на каждом этаже в «Галерее» постоянно ходят два-три охранника, сменяя друг друга, а все помещения ТРК выведены на мониторы, возле которых всегда находятся дежурные.







«Ещё в "Галерее" на стенах есть кнопки, которые любой может нажать в случае чрезвычайной ситуации и связаться с диспетчером. А он уже запустит всю цепочку», — заметил источник и добавил, что активно здесь работает и охрана на входе: часто проверяют сумки у девушек и бородатых мужчин.







«В отношении ТРК "Галерея Новосибирск" проверка соблюдения требований пожарной безопасности (за последний год) не проводилась, так как объект сдан в эксплуатацию в 2015 году. На основании действующего законодательства плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности может быть проведена не ранее 2019 года», — заявили в МЧС.







В некоторых торговых центрах комиссию из сотрудников прокуратуры и пожарных инспекторов ещё только ждут





Вчера и позавчера активно проводили собственные проверки и в «Мегасах». Гендиректор ООО «ТХ Сибирский Гигант» Александр Егоров лично ездил по магазинам и следил, как проходит это мероприятие. Егоров не стал комментировать корреспонденту НГС, как всё прошло, но об этом рассказал один из арендаторов «Мегаса» на «Автовокзале».







«Проверили по всем салонам, чтобы чайников никаких [не было]. <…> Сигнализацию [проверили], дали рекомендации приобрести противодымные маски, смотрели, чтобы коробки не перегораживали проходы и выходы… Двери у нас не намертво заперты, проходы широкие. К нашим [владельцам здания] у меня вообще претензий нет. Даже как-то мы сидели без эскалатора больше месяца: вышел срок эксплуатации, и эскалаторы сразу выключили, пока их не проверили и не получили новое разрешение [на эксплуатацию]», — рассказал директор галереи Jazzium Александр Симушкин.







В ТРК «Ройял Парк» 28 марта с 7:00 до 9:00 проверяли систему пожаротушения, пролив воду на парковку под торговым центром.





«У нас было запланировано такое мероприятие на апрель, но мы провели его раньше. В связи с этой трагедией проверили пролив воды, дренчерную завесу (отсечение «стеной огнетушащего вещества» помещения, где возникло возгорание. — И.К.), а не просто покричали "Оповещение!"», — рассказал замруководителя УК «Успех-Недвижимость» (ТРК «Ройял Парк»).







Один из арендаторов ТРЦ «Москва» рассказал корреспонденту, что у них никаких проверок ещё не было. «Вот сегодня (28 марта. — И.К.) проверяли динамик. Включили — выключили, музыку включили — выключили, проговорили какие-то слова типа "Приём, приём", больше я ничего не слышал. Несколько раз в год этот динамик проверяют. <…> А так пару раз прошлой осенью эвакуации были, когда ложные вызовы были», — сообщил арендатор ТРЦ «Москва». В ГК «Труд», которому принадлежит «Москва», оперативно прокомментировать собственные противопожарные меры не успели из-за проходящей в компании налоговой проверки.







Трагедия в Кемерово породила волну проверок ТЦ по всей стране. В 2009 году такие проверки прокатились по ночным клубам после пожара в пермском клубе «Хромая лошадь». Тогда там погибли 159 человек и 100 пострадали.







Торговые центры в стране горят постоянно. В текущем марте уже случились пожары в ТЦ Томска, Ангарска и Белгорода. К счастью обошлось без жертв.





А год назад, сообщает fedpress.ru, в сочинском посёлке Лоо горел большой магазин игрушек, где погибли 2 человека. В октябре 2017 года 3 человека погибли на пожаре ТЦ «Синдика» в Москве, рассказывали ria.ru. В марте 2015 года, пишет rg.ru, в Казани загорелся ТЦ «Адмирал»: погибли 19 человек, более 70 пострадали. В мае 2011 года cгорел магазин «Кооператор» в Самаре — 5 человек погибли, 39 пострадали, как писал об этом сайт местной «Комсомольской правды». Как сообщили vesti.ru, в том же 2011 году, в январе, был пожар в уфимском ТРЦ «Европа»: погибли 2 человека и 15 пострадали. В 2005 и 2006 годах тоже горели торговые центры и были жертвы: в ухтинском «Пассаже» погибли 25 человек, 10 пострадали, а в торгово-офисном центре, который сделали в здании владивостокского института «ПромстройНИИпроект», во время пожара погибли 9 человек и 14 пострадали. Об этом рассказывали lenta.ru и kp.ru.







Между тем читатели НГС утверждают, что проверки стоит провести не только в торговых, но и в бизнес-центрах Новосибирска. Новосибирец 28 марта сфотографировал перекрытые эвакуационные выходы в административном комплексе МФЦ на площади Труда, 1.







Читатель НГС побывал 28 марта в МФЦ на площади Труда...





...и не смог спуститься вниз по эвакуационной лестнице





«Поднялся на седьмой этаж. Далее надо было перейти на пятый этаж. В связи с тем, что лифты были перегружены, решил спуститься по лестнице пешком. На седьмом этаже лестничный марш был открыт, а вот ниже уже пошли сюрпризы. Всего в здании четыре лестницы. Из них сегодня открыта одна», — сообщил читатель НГС.







Здание МФц не является торговым центром, поэтому не попадает под распоряжение мэра. Планируют ли здесь проводить собственные противопожарные проверки, за время написания материала выяснить не удалось.





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