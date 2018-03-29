«Народная премия НГС»: Тоня точит главный приз

Совсем скоро на сайте НГС закончится приём заявок на «Народную премию НГС» — выдвигать номинантов можно до позднего вечера 31 марта. Спустя сутки, 2 апреля, на нашем сайте откроется голосование — за 2 месяца жителям города предстоит определиться, кого же они считают лучшим в своей сфере. А пока жители города шлют названия компаний, которые им нравятся, на Урале уже кипит работа над наградами. Сегодня мы расскажем, чем наградят лучших из лучших на финальной церемонии 21 мая. Журналист НГС.БИЗНЕС пообщалась с девушкой-наладчиком фрезерного станка из Екатеринбурга, которая сделает статуэтки из латуни и дуба, и узнала, как мастер пришла в профессию.

21 мая в Новосибирске наградят победителей «Народной премии НГС» — первой в Сибири ежегодной церемонии, на которой лучших в своей отрасли награждают не эксперты или журналисты, а жители города. 2 апреля на сайте премии появится список из 100 компаний — по 10 в каждой из номинаций, — за которые начнут голосовать читатели нашего сайта. Пока заканчивается этап сбора заявок на выдвижение, на Урале уже кипит работа над наградами для победителей.





10 лучших компаний Новосибирска получат символ «Народной премии» — увесистую 20-сантиметровую геометку из латуни с памятной табличкой.





А изготовит их Тоня Нешувалова — хрупкая девушка из Екатеринбурга, которая нашла профессию по душе, став наладчиком фрезерных станков и обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ). Она рассказала, как будет выглядеть награда.







«Латунь выбрали из-за презентабельного, благородного вида. Для деревянной части статуэтки мы предложили использовать твёрдолиственные породы дерева — ясень или дуб. Последний имеет тёмный оттенок и создаёт более контрастное сочетание с блестящим латунным шильдом, поэтому выбрали именно его. Дерево покрыто маслом и масловоском в несколько слоёв», — рассказывает Тоня.







Основание из дерева: 100х100х25 миллиметров

Работа начнётся через неделю. На изготовление этой партии, говорит Тоня, уйдёт не меньше месяца, потому что каждая статуэтка проходит через множество производственных операций.







«Гравировка объёмных букв в круге длится несколько часов — это самая ответственная стадия: нет права на ошибку. Работа выполняется тонкими гравёрами в специальной оснастке. Обработка ведётся по 3D-модели. В специальных программах просчитываются траектории режущего инструмента, создаются управляющие программы, по которым станок фрезерует объёмный рельеф в материале», — поясняет мастер.





Такая обработка может применяться для создания разных изделий: декоративных барельефов из дерева, мастер-моделей, макетов, прототипов, пресс-форм из металла, например для вакуумной формовки различной продукции и даже для деталей машин. Тоня выбрала её для наград 10 лучшим компаниям Новосибирска.











20-сантиметровая геометка — весомое подтверждение заслуженной любви горожан к бизнесу





Тоня любит работать с металлом. «Видя, как в станке невзрачная заготовка превращается в блестящую деталь, испытываешь сильные чувства. Понимаешь, что сам своими руками создал что-то мощное, нетленное, вечное, способное нести пользу людям много десятков лет», — увлечённо объясняет она.







Хотя фрезеровщиком девушка стала случайно: никогда не стремилась к этой профессии — ни в детстве, ни в школе, ни в институте, ни после него.





В 2010 году Тоня впервые освоила станок без наставников. Информации в интернете по этой теме тогда было мало. Работала на нескольких портальных станках в разных фирмах. В 2012-м купила собственный станок, а после её пригласили на наладку больших обрабатывающих центров в настоящий цех.







Заготовки для будущих наград





«За это время произошла трансформация промышленного дизайнера — диплом Уральского государственного архитектурно-художественного университета, — зарабатывающего на жизнь графическим дизайном, в инженера-технолога, оператора, наладчика фрезерных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ. Мне повезло найти профессию по душе, с которой я связываю всю свою дальнейшую деятельность», — радуется девушка.







В том, что она занимается профессией, представители которой чаще всего мужчины, Тоня ничего необычного не видит.





«Я встречала не много подобных примеров, когда женщина занята "мужской" профессией: видела девушку-автомеханика, сварщицу — и считаю, что это здорово! Во время войны цеха держались на женщинах и даже детях.





Здесь не может быть гендерных ограничений, если речь не идёт о тяжёлом физическом труде. Человек любого пола может быть профессионалом в своём деле», — уверена мастер.







При этом она сталкивалась со скептическими мнениями посторонних людей на производстве, но коллеги по цеху всегда вставали горой. «Мужчины очень поддерживали, доверяли 100% задач, в том числе сложных: я писала программы обработок для деталей и запускала фрезеровку тиража», — добавляет Тоня.







Пример работы Тони

Самым необычным своим заказом она считает фрезеровку более 20 алюминиевых пресс-форм, содержащих в себе разный ажурный рельеф глубиной до 30 миллиметров, для изготовления керамических изразцов.







«Задачи были непростые: требовалось правильно подбирать стратегию резки, продумывать черновые и чистовые проходы, совмещать разные виды обработки и писать по 15 программ на одну плиту. После прессовки был получен результат не просто положительный, а потрясающий. Пропечатались все мелкие элементы, а размер изразца был точным. Керамисту навсегда остались алюминиевые формы, с которых он может в любой момент снять любой тираж новых изразцов: формы практически не изнашиваются. А мне остался незабываемый опыт и осознание того, что всё не зря», — описывает свой успех Тоня.





Напоминаем, что до 1 апреля вы можете выдвинуть своего номинанта на «Народную премию НГС», которая в итоге определит 10 лучших компаний Новосибирска. Только вы решаете, кто получит награду. Торопитесь, до конца приёма заявок осталось совсем немного времени!





Итоги «Народной премии НГС» мы подведём 21 мая — список победителей огласят герои публикаций НГС и известные люди города на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».







