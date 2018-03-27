«Это преступная халатность. Как и многое в стране»

Пожар в Кемерово потряс людей по всей России. И в соцсетях, и в курилках, и в офисах сейчас только и говорят о том, как могло случиться, что в мирное время в центре большого города погибло столько людей. Корреспондент НГС поговорил с обычными прохожими на улицах, задав им два простых вопроса: что, по их мнению, стало причиной трагедии и как теперь изменится их собственная жизнь.









Надежда, временно не работает:

[Я считаю, что] это теракт. По телевизору же ясно показали, что там был взрыв. Кому нужен этот теракт? Ну кому нужна нестабильность в нашей стране. А то всё у нас хорошо. Президент тот же остался… Может быть, репутацию Тулеева хотят подорвать. А то этот регион на хорошем счету. А сейчас Тулеева точно снимут. Страшно говорить о сговоре. Я сегодня ночь не спала. Погибло далеко не 64 человека. Там же автобусами завозили детей. Думаю, что от нас скрывают правду. И всё это нужно, чтобы дестабилизировать обстановку.







Раньше я не задумывалась о том, что поход в торговый центр может представлять опасность. А теперь просто боюсь. Вот мы сегодня хотели в кино пойти, но теперь не пойдём. Но, думаю, со временем всё забудется. Мы же летаем самолётами, которые падают. Сейчас не пошли, а потом пойдём. И поведём своих внуков на четвёртый этаж, где обычно все эти развлекаловки.











Артур, шеф-повар:

Не могу сказать, что это система. У меня друг туда уехал как раз, и в Кемерово ходят слухи, что там утренник детский был со свечами — что-то загорелось. Но главный вопрос в том, почему всё так сильно загорелось, почему люди не смогли выйти. Даже думать не хочется, что это кто-то специально сделал. Видимо, здание построено из каких-то дешёвых материалов.







Никогда не приходило в голову, что торговый центр может быть опасным местом. Наоборот, это место, где чувствуешь себя спокойно. Там охрана. Сейчас, конечно, будет чувство опасности. На подсознательном уровне будешь замечать больше аварийные выходы. Но настоящего, искреннего страха не будет. Я же своими глазами это не видел. Я это понимаю только умом.











Дарья, в декретном отпуске:

Это халатность людей, которые отвечают за безопасность, и часть системы в целом. Например, насколько я знаю, у нас сейчас противоречат две системы правил. Одна — противопожарная — предписывает не запирать двери. А требования по антитеррористической безопасности, наоборот, требуют их закрывать. Это система, а в системе работают люди.







Только после того, как случается подобное, начинаешь на такие вещи обращать внимание. Сейчас я точно знаю, что если мы куда-то пойдём с ребёнком, то мы точно не будем разъединяться. Вроде: посадила смотреть мультик, а сама пошла за покупками. Потому что, если такое случится, ну я просто этого не переживу.











Сергей, железнодорожник:



Телевизор не смотрю и подробно не знаю, что там произошло. У меня нет фактов, и гадать на кофейной гуще я не хочу.







Вряд ли своё поведение как-то изменю, потому что в торговых центрах бываю редко.











Дарья, в декретном отпуске:

Это, конечно, стечение обстоятельств, но прежде всего халатное отношение администрации ТЦ. Я не поддерживаю мнение, которое ходит в соцсетях, что СМИ замалчивают масштабы, что погибли сотни. Нужно дождаться окончательных данных, результатов расследования и не поднимать панику.







Мне и раньше было тревожно в крупных ТЦ, когда я оставляла детей в детской зоне. Всегда думала о том, как они, если что, будут оттуда выбираться. Мы планировали походы в кино. Но, думаю, сейчас мы выберем уже не кинотеатр в торговом центре, а «Победу», где залы всё же на первом этаже и из них сразу можно выйти на улицу. С детьми тоже нужно разговаривать об этом. Мы вот только что, когда ехали сюда, обсуждали это, и я спрашивала сына, как бы он повёл себя в такой ситуации.







Виталий пришёл с сыном возложить цветы на постамент на площади Ленина





Виталий, работает в сфере недвижимости:

Это преступная халатность. Как и многое в стране. Не скажу, что это может быть повсеместно, но может быть точно. Мы же знаем, как принимаются такие объекты.







Опасность есть всегда, и не только в торговых центрах, но и на спортивных соревнованиях. Мы же не проверяем в таких местах, открыты ли двери, работает ли сигнализация. Должны быть люди, которые за это отвечают. И если собственник, который зарабатывает на этом, пытается сэкономить, то должен нести ответственность за свой объект.







Дарья, студентка консерватории (не захотела фотографироваться):

Я же не работник МЧС, не специалист, чтобы что-то здесь предполагать о причинах. Может быть, это проводка, случайное возгорание. Ну и халатное отношение, конечно.







Я работала в крупном ТЦ сама и знаю, как там за этим следят. Есть несколько кодов безопасности, по которым сотрудники обязаны действовать определённым образом. И если зафиксировано возгорание, то специальная бригада должна начать его тушить. Конечно, страшно, если такое случится. Но везде нельзя предусмотреть всего. Мы не должны полностью возлагать ответственность за свою безопасность на других людей. Нужно знать, что в местах скопления людей нужно вести себя иначе. Нужно не проходить мимо, если вы заметили какой-то источник опасности — дым или запах. Многие считают, что это не их дело, что за этим должны следить специальные люди, но это и наша ответственность тоже.









Анна, студентка НГТУ:

Это ошибка системы, которая в нашем государстве случается часто. Всё сделано на авось, люди не задумывались о том, что могут быть жертвы. А сейчас уже 400 человек погибли, пишут в соцсетях. Одни не проверили пожарную сигнализацию, другие заперли детей в зале. И до сих пор отрицают количество жертв.







Я работала в ТЦ и видела, что люди могут не реагировать на объявления тревоги. Во-первых, в магазине их может быть почти не слышно. Но даже если люди знают, что объявлена тревога, они нередко относятся к этому легкомысленно. Даже говорят: вот мы уже выбрали вещь, пожалуйста, нам её продайте, а потом мы пойдём. Некоторые даже возмущались и пытались зайти в магазин. Думаю, у нас у всех не хватает навыков, как нужно действовать в подобных ситуациях.







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