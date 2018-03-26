Хвать тебя за ногу

Тест-драйв: эта опасная машина нападает внезапно — она грознее, чем Mercedes и BMW

Большой седан Jaguar XF в Е-классе среди друзей-немцев, пожалуй, наиболее эмоциональный. Он низко стелется по земле, грозит горбатым капотом, а сам бренд Jaguar, далеко не массовый, придаёт вам за рулём этой машины одну сплошную индивидуальность. Куда можно ездить на таком «Ягуаре» и почему он остался без мощного дизеля V6 — подробности в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Это рестайлинговый Jaguar XF (предоставлен официальным дилером «Альбион Моторс»), он настолько сильно припал к земле, будто бы его рисовали с настоящего ягуара в американской саванне, готовящегося перекусить жертву пополам.















Низко посаженную морду визуально расширяют светодиодные полоски ходовых огней, пущенные по нижней кромке фар. А ведь автомобиль и без того широкий — 1,88 метра.















Капот как будто распирается изнутри — его выгнули, чтобы получилось накрыть внушительное содержимое подкапотного пространства. Выштамповка на капоте отсылает нас к культовому Ford Mustang.















Клиренс 11,6 см, низкопрофильные колёса, пять метров длины — все это не оставляет зрителей равнодушными к облику «Ягуара». Он скорее спортивный снаряд, нежели вальяжный бизнес-седан.















Здесь нет даже брызговиков, которые своей угрюмой повседневностью омрачили бы полёт дизайнерской фантазии. А как сильно закругляются задние крылья книзу, обнажая уголки мощных колёс, — получилась натуральная гоночная «сигара».















Салон этого «Ягуара» в принципе типовой для марки, но есть здесь и свои «фишки». Дефлекторы боковых воздуховодов имеют электропривод, который торжественно поднимает/опускает шторки при запуске/останове двигателя.















Деревянная вставка вокруг шайбы АКП в темноте красиво подсвечивается по контуру. Сама шайба в очередной раз показалась мне лучшим вариантом селектора коробки в современных машинах — простая, удобная, с виброоткликом. Опять же выезжает красиво при запуске мотора.















Здесь сильно завалены передние стойки и крыша здорово прижимается к вашей голове — с непривычки кажется странным, но потом осваиваешься. Все-таки спорт требует низкой «полулежачей» посадки.















Нижнюю спицу руля можно было бы и освежить металлом, а в целом к баранке претензий нет. Хорошая кожа, достаточная регулировка вылета.















Кресла плотные, кожа довольно жёсткая. Это плюс в плане практичности, да и туловище фиксируется неплохо.















Цифровая приборка сопровождает разбег стрелок занимательной анимацией, но видна зернистость разрешения дисплея.















Центральный монитор последнего поколения избавлен от зерна, здесь красивая графика, понятное управление, моментальный отклик на прикосновения. Ещё бы управление подогревом сидений продублировали физическими кнопками.















С блоками стеклоподъёмников у Jaguar Land Rover не всегда выходит гладко. То слишком высоко у стекла, то слишком далеко на подлокотнике. Здесь пальцы норовят всё время попасть по клавишам памяти электросидений, а до кнопки водительского стеклоподъёмника приходится тянуться. Один раз я все-таки промахнулся, и машина на ходу начала складывать и опускать моё сиденье, а также отодвигать руль.















Задние места под стать спортивной парадигме — спинки завалены, сиденья сильно наклонены. Едешь там полулёжа. Подлокотник высокий, подогрев и обдув есть.















Багажник очень глубокий, поэтому кажется слишком узким. Есть подпол с запаской и инструментами. В целом объём достаточный, 505 литров.















На этом «Ягуаре» установлен 2-литровый турбодизель мощностью 180 л.с. Двигатель сам по себе неплох, но 1,7-тонная полноприводная машина требует чуть больше мощи.















Разгон до сотни занимает 8,4 секунды. Машина резво стартует всеми четырьмя колёсами, а с ланча (старт с зажатым тормозом и раскрученным мотором) и вовсе почти «пуляет». Звук четырёх цилиндров, конечно, неинтересен. Сюда просится более мощный дизельный V6 — и для динамики, и для акустического услаждения, но такой мотор посчитали здесь избыточным, ведь в гамме имеется бензиновый V6.















Не всегда понятна логика работы связки «мотор-коробка» при резком нажатии на газ на ходу. Иногда зависает пауза, иногда автомобиль откликается через миллисекунды.















Машина ощущается тяжёлой, и это правильно и приятно — всё-таки 5-метровый бизнес-седан. Скромные крены не портят ощущений.















Jaguar XF с системой подключения передней оси является заднеприводной «по крови» машиной. Она азартная и лёгкая на подъём — с отключенной стабилизацией охотно допускает занос задней оси, оставаясь при этом абсолютно понятным и контролируемым авто.















Во многом своей азартностью машина обязана острому тяжёлому рулю. Он изначально такой, даже на парковке, где его пальчиком покрутить вряд ли получится. На скорости автомобиль послушно корректирует курс в ответ на полуградусный поворот баранки.















Jaguar с низкопрофильной резиной благодаря плотной подвеске в целом комфортно несёт своего хозяина по дефектным дорогам. Однако «мелочь» всё равно передаётся в салон, а большая яма может обернуться пробоем.















Цены на Jaguar XF начинаются от 2,8 миллиона рублей, а с полным приводом и 3-литровым бензиновым турбомотором автомобиль в топовой комплектации будет стоить 4 миллиона.













До таких же цифр в принципе доходят и конкуренты. BMW 5-series стоит под 3,8 миллиона рублей, и это без пакетов. А лидер сегмента Mercedes E-class в максималке переваливает за 4,3 миллиона.





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