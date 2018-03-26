Пожар в Кемерово: что известно о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» на этот момент

Пожар в кемеровском ТЦ уже вошел в список самых страшных в истории современной России

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни уже как минимум 64 человек, и число жертв, скорее всего, будет только расти. В качестве одной из возможных причин возгорания уже называется поджог, но главные виновники трагедии — наплевательское отношение к безопасности владельцев и работников торгового центра. НГС собрал всё самое важное, что известно на текущий момент.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался после обеда в воскресенье
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался после обеда в воскресенье


ТЦ «Зимняя вишня» построен на проспекте Ленина — это одна из основных городских магистралей Кемерово. Раньше здесь стояли заводские корпуса. Пожар в ТЦ начался в воскресенье днем, когда здесь было полно народу. Первой версией был поджог, поскольку возгорание началось на четвертом этаже, в детском развлекательном центре. Позже, впрочем, появилась информация о том, что наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. «Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — цитирует «Интерфакс» источник в службах технического надзора региона.



Но главной причиной массовой гибели людей стали не сработавшие в ТЦ ни пожарная сигнализация, ни системы пожаротушения. По рассказам выбравшихся из здания, о пожаре они узнали либо когда сами увидели дым, либо когда их привлекли криками другие посетители.


В результате многие просто не смогли выбраться наружу из лабиринта коридоров здания. 11 летний ребенок сумел добраться до окна, его видели собравшиеся зеваки и пожарные, но помочь не успели. Мальчик выпал из окна и сейчас находится в реанимации. Родители его погибли, сообщает РИА Новости.



Больше всего жертв оказалось в кинотеатре, куда детей, по отзывам очевидцев, приводили целыми классами. Часть их пыталась вырваться наружу через эвакуационные выходы, но те оказались заблокированными. По словам одной из посетительниц кинотеатра в ТЦ, во время сеансов сотрудники иногда запирали вход в зал, «чтобы люди без билета не заходили», пишет РИА Новости. Дети писали и звонили родителям изнутри, но прийти к ним на помощь никто не смог.



На 17:00 26 марта количество установленных жертв уже составило 64 человека, однако, скорее всего, список этот неполон. В первой половине дня на месте пожара снова были замечены дым и признаки горения. Кроме того, в результате пожара в ТЦ обрушились часть перекрытий, так что говорить о точном количестве жертв можно будет только после разбора завалов.



К счастью, пятерых подростков, которых внесли в список пропавших, удалось найти живыми: как выяснилось, их не было в ТЦ.


Тем не менее кемеровский пожар уже вошел в печальный рейтинг самых крупных пожаров в России за последние 100 лет по числу жертв. Больше человек погибло только в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы). 



В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.


Власти Кузбасса уже объявили о том, что выделят по миллиону рублей семьям каждой жертвы пожара в кемеровском ТЦ.


Следственный комитет РФ сегодня сообщил о задержании четырех человек, имеющих отношение к торговому центру, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала этот ТЦ. СК так же сообщил о том, что установлен владелец ТЦ, однако, возможно, речь о формальном собственнике, поскольку известно, что инвестором объекта в своё время выступила группа компаний «КДВ» — крупнейший российский производитель снэков и кондитерских изделий («Яшкино», «Кириешки» и т. д.), владелец сети магазинов «Ярче!».


Депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин уже обвинил в случившемся владельца холдинга «КДВ Групп»: «ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами», — написал он в своем аккаунте в «Фейсбуке».


Новосибирец Максим Трофимов рассказывает, что не только был в этот день в Кемерово, но даже планировал сходить с детьми в кино именно в этот ТЦ. «Но у меня разболелось горло и резко поднялась температура. Мы остались дома, я был сильно опечален, что выходной вдруг превратился в больничную койку. И тут через несколько часов новости — горит "Зимняя вишня" и эпицентр — кинозал! Есть жертвы, дети и взрослые. Это очень страшно, когда твой выходной обрывается в пожаре», — написал Максим.


«У нас вчера у дочки старшей день рождения был, давно запланировали в "Зимней вишне" его отмечать. По времени планировали в районе часов 3–4 там быть. С утра мы были в церкви, потом были тоже некоторые мероприятия по разным проектам нашим. На этих мероприятиях мы с семьёй случайно задержались, чуть дольше, чем мы планировали. Решили заехать домой — подарки дочкины отвезти, чтобы в машине не болтались. По пути домой в пробку попали, потому что в нашем районе авария была серьёзная, часть дорог перекрыта была. Когда мы с нашего района выезжали, перед нами как раз выезжали первые расчёты. Когда мы подъехали, дым уже конкретно валил, уже была эвакуация, люди выходили из выходов. Мы припарковались недалеко, с детьми вышли, друзья наши должны были подъехать. Детей с супругой отправил подальше от эпицентра, потому что ветер дул в нашу сторону и дышать нечем было. Я был через дорогу от центра — детально людей, которые выходили из центра, сильно не видел. С лицевой стороны быстро перекрыли движение спецслужбы, проезд транспорта закрыли. Я, после того как детей отвёл, к машине когда возвращался, народ выбегал: кто без курток, кому-то, видимо, принесли, кто просто, второпях не успев одеться, с вещами в руке бежали в шоке. Люди и со слезами и в истериках, просто бежали куда подальше», — рассказал корреспонденту НГС кемеровчанин Илья Мухин.


Цветы на месте трагедии
Цветы на месте трагедии


Разбор завалов еще не закончился, а у здания ТЦ уже появились цветы и зажженные свечи. Цветы начали нести также к зданию представительства Кемеровской области в Москве. 


Одна из жительниц города рассказала корреспонденту НГС, как сегодня днём ходила к торговому центру возлагать цветы. «Это было около 12 часов дня. Дорога возле ТЦ была оцеплена, чтобы попасть к "Вишне", надо было пройти дворами. Людей много было, кто приносил цветы. В оцеплении были пожарные машины, штук 7 наверное. Полицейских машин было тоже много. В местах, где можно было пролезть под лентой (как иногда делают), стояли патрули и следили, чтоб этого не было. Внешний фасад обгорел не сильно, а что с другой стороны, я не видела. За оцепление никого не пускали», — написала женщина корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Люди несут цветы и игрушки к торговому центру
Люди несут цветы и игрушки к торговому центру

Жители Кемерово сегодня отправились массово сдавать кровь в областную больницу на Октябрьскую — там собралась длинная очередь.


«Мы пошли сдавать кровь, стояли в очереди, ждали, — очередь в принципе быстро продвигалась. Потом вышел врач, сказал, что те, кто принимал алкоголь, жирную пищу накануне, кто болел в течение месяца — могут быть свободны, потому что кровь есть. Кто хочет, может потом пойти и сдать кровь, пополнить банк крови», — рассказала корреспонденту НГС в соцсети студентка института культуры. Она отметила, что ходила сдавать кровь в 8:30, в это время в очереди было около 40 человек.


Студенты института культуры в очереди на сдачу крови
Студенты института культуры в очереди на сдачу крови


Некоторые кемеровчане решили помочь родственникам пропавших без вести продуктами и водой — они собирают их в школу № 7, где сейчас находятся люди, которые не знают, что с их близкими.


О том, что сейчас происходит в Кемерово и на месте трагедии, — читайте сегодня вечером в специальном репортаже НГС.

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