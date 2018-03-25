Мама, не исчезай

Малышка, которую врачи назвали Елизаветой, ещё в роддоме новосибирской больницы — медики надеются, что сбежавшая мать вернётся за дочерью. Девочка родилась несколько дней назад в хирургическом корпусе больницы № 25 , именно туда пришла беременная сибирячка. Роды у неё были экстренными — у девушки, которую накануне ударил возлюбленный, началось кровотечение. Несмотря на то что сложные роды закончились успешно, роженица сбежала через несколько часов после операции, нажав на аварийную кнопку. Подробности истории — в материале НГС.

Утром 20 марта в приёмный покой хирургического корпуса больницы № 25 зашла девушка лет 35 на вид. Она объяснила врачам, что у неё началось кровотечение примерно на 38-й неделе беременности, — по словам медиков, девушка толком не смогла сказать, какой у неё срок.







«Она была без документов — без паспорта, без ничего, назвала фамилию. Возможно, это её фамилия, а возможно — не её. Я с ней разговаривала — с её слов, она поехала к подруге за вещами детскими (сама живёт в городе Оби), и с 10 утра начались схватки.







Подъезжая к нашему корпусу, будучи уже на территории [улицы] Александра Невского,





она почувствовала, что начались сильные боли, видимо, таксист остановил, и она сама дошла до хирургического корпуса»,





— рассказала корреспонденту НГС заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи горбольницы № 25 Ирина Матвеева.







По словам врача, кровотечение было несильным, но транспортировать девушку в роддом было опасным — на руках у беременной сибирячки не было никаких анализов, и медики не знали точно, что может означать это кровотечение. Они заподозрили, что у роженицы могла произойти отслойка плаценты.







Роды принимал опытный гинеколог Василий Пустомлинов. Он признался, что не ожидал от девушки побега: выглядела она спокойно и «респектабельно»





Роды принял опытный гинеколог с 40-летним стажем Василий Пустомлинов — его вызвали из соседнего с хирургическим корпусом гинекологического отделения. Он предупредил, что давно не принимал роды: в последнее время специализировался на гинекологических проблемах.







«В 1994 году в последний раз [принимал роды] — ничего не изменилось за эти годы!





Конечно, было волнительно — у женщины анамнез отягощён, рубец на матке после кесарева сечения. На передней брюшной стенке у неё отпечаток кулака. Но, естественно, я спустился в приёмный покой, начал смотреть — а женщина уже во втором периоде родов. У нас рядышком есть отделение — бывшая гипсовая <…> Там и приняли роды. Пока я занимался плацентой, ребёночком занималась заведующая реанимацией Ирина Шустова», — описал Василий Пустомлинов.





Примерно в 11:30 родилась девочка весом 2250 граммов, ростом 45 сантиметров. Позже выяснилось, что срок беременности был 35 недель.







«К тому времени, как ребёнок родился, приехали уже неонатологи из родильного дома, ребёночка забрали, вызвали скорую помощь и уже транспортировали маму с ребёнком к нам в родильный дом. Учитывая, что ребёнок недоношенный, маловесный, — мы сразу поместили его в палату интенсивной терапии, где сейчас ребёнок и наблюдается. Состояние его стабильное. Есть дыхательные нарушения небольшие — это свойственно для недоношенных», — отметила Ирина Матвеева.







Врачи надеются, что мать вернётся за маленькой Лизой





О себе девушка мало что рассказала — она оговорилась, что у неё это уже пятый ребёнок.





Ещё она сказала врачам, что 19 марта, за день до родов, гражданский муж ударил её в живот — так, что остался отпечаток кулака. Сибирячка уговаривала врачей не сообщать об этом полиции («это бытовая ситуация, я его люблю»), но больница вынуждена была позвонить полицейским — таковы правила, объяснила заместитель главврача.





В роддоме сибирячка провела меньше суток — ей сделали операцию, удалив участок плаценты, и сделали обследования, планируя наблюдать роженицу. В 17:30 Ирина Матвеева в последний раз поговорила с ней и ушла домой, а к 21:00 ей позвонили из роддома и сказали, что женщина сбежала.







Заместитель главного врача объяснила, что двери в роддоме оборудованы электромагнитными замками, которые не открыть без ключа, — чтобы защитить рожениц от разных, в том числе опасных ситуаций. Но девушка сумела обмануть систему — она нажала аварийную кнопку и сбежала.







«Она себя нормально вела, и я даже не ожидал, что она откажется от ребёнка. Внешне она выглядела вполне респектабельно. Но, может, она еще вернётся», — говорит Василий Пустомлинов.







По словам Ирины Матвеевой, не всегда врачи могут догадаться, что девушка захочет отказаться от ребёнка, — бросить новорождённого иногда могут и женщины из благополучных семей.







«Если раньше, 5–6 лет назад, от детей [нередко] отказывались в роддоме — сейчас это единичные случаи. Но такие случаи, которые просто не понять. Когда муж привозит жену в роддом, они рожают третьего ребенка, и этого третьего ребенка они оставляют. И такой славный ребенок родился, девочка такая симпатичная… [А они говорят]: "У нас двое есть, третьего нам не нужно"», — переживает заместитель главного врача.







Сейчас Лиза находится в палате интенсивной терапии. Если её не заберёт родная мать, девочка окажется в детской больнице, а потом — в доме ребёнка





Она отметила, что иногда пациентки оставляют детей в роддоме, но через какое-то время приходят и разыскивают своих детей. Если мать не вернётся за девочкой, её переведут в одну из детских больниц, а затем — в дом ребёнка.







Пока что врачи назвали девочку Елизаветой — хотя сначала хотели Ириной Васильевной, по именам медиков, принимавших роды. В больнице надеются, что сибирячка всё-таки заберёт Лизу или хотя бы позвонит по номеру 276–75–69 на большую телефонную линию ГКБ № 25 (её устраивает акушерско-гинекологическая служба 30 марта).







По статистике министерства социального развития Новосибирской области, в последние годы женщины стали реже писать отказы от новорождённых детей. Так, в 2015 году матери написали 84 отказа, в 2016 году — 72 отказа, а за 2017 год они бросили 57 младенцев.







Детей они оставляли не на улице или в мусорном баке, а в людных тёплых местах, ранее рассказывали в министерстве. Некоторым младенцам удалось найти новую семью, а одна из матерей одумалась и сама пришла в полицию — захотела воспитывать сына.

