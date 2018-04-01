«Родину-мать мы не трогаем»

Новосибирцы выбрали территорию города, которую первой приведут в порядок в рамках программы по благоустройству территорий «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы. Голосование прошло 18 марта одновременно с выборами президента. Большинство голосов набрал сквер Славы в Ленинском районе — работы там начнутся в 2019 году. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по Монументу Славы, попытались найти недостатки и поговорили с его посетителями. Как выглядит одно из любимых мест жителей Ленинского района и как оно преобразится — в материале НГС.НОВОСТИ.

В пасмурный весенний день Монумент Славы выглядит особенно гармонично — грустные серые тона как бы подчёркивают весь его смысл. Солдаты стройным маршем идут к Вечному огню через всю площадь.







Вечный огонь





В прошлом году Монументу Славы исполнилось 50 лет. Главный символ монумента — памятник скорбящей матери. Рядом Вечный огонь, окружённый пятью пилонами: каждый из них символизирует один год войны.





Главный символ монумента — памятник скорбящей матери





С противоположной стороны металлическими буквами вписаны имена 30 266 погибших на войне новосибирцев.







Фамилии погибших на войне сибиряков





Из недостатков, которые, по мнению корреспондентов, хотелось бы как-то подправить, — отвалившаяся местами гранитная плитка, трещины на пилонах, ржавчина на металлических покрытиях монумента.





Сквер Славы весной 2018 года





Но трогать сам памятник не будут, рассказала начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Областные власти запретили это делать, так как Монумент Славы — это памятник архитектуры. По плану здесь должны привести в порядок территорию, в том числе обновить клумбы, поставить лавочки и санузлы, адаптировать сквер для людей с ограниченными возможностями здоровья.







В 2019 году сквер должны адаптировать для людей с ограниченными возможностями здоровья





«В этом проекте мы пропагандировали максимально деликатный подход, — рассказала ректор НГАУДИ Наталья Багрова в эфире радиостанции «Городская волна». — Там действительно сейчас стоит восстановить покрытие, потому что там выкрошилась цементная стяжка, которая под плитами лежит. Необходимо всё восстановить, но сохранить максимально авторский рисунок. Естественно, что памятник сам мы не трогаем — ни стелу, ни Родину-мать».







Тропинки отсыпят гравием, поставят светильники, высадят многолетний газон





По её словам, группа исследователей проводила ландшафтный дендрологический анализ сквера. Выяснилось, что нужно приводить в порядок уже старые деревья, «просто обиходить, привести в порядок, но ни в коем случае не вторгаться в авторский замысел».





Деревья тоже обещают привести в порядок





Корреспонденты НГС поинтересовались у гуляющих по скверу прохожих, как, по их мнению, нужно преобразить Монумент Славы. «Он всегда поддерживается, но, наверное, ещё лучше будет, — поделилась мнением жительница Ленинского района Людмила. — Всегда следят за Монументом Славы, хорошо следят. Что еще, я не знаю, думала, что, может быть, на самом монументе нужно что-то подделать, может там что-то отлепилось, камень какой-то отвалился».







В будний день в сквере в основном гуляют мамы с детьми





«Сквер Славы — за ним очень хорошо следят, здесь что-то делать — ну пока вот просто нечего, — поделилась мнением прогуливающаяся с ребёнком Евгения. — А вот рядом есть сквер Гагарина, он совсем заброшен. Носит такое имя, а выглядит просто ужасно».





Сквер за Монументом Славы





«Я здесь 10 лет живу, памятники, всё это обновляется, подделывается. Летом нас тут нет, но, когда приезжаешь осенью, очень заметно, что что-то делали, — высказала свое мнение Елена. — У нас во дворах намного хуже, здесь молодцы, следят за этом. В этом году дорожки здесь делали — горы земли тут были, что-то ремонтировали. Единственное, что хотелось бы, — побольше детских площадок. Туалет есть. Хоть там всё старое, допотопное, но хоть такой».





В проект реконструкции входит строительство новой детской площадки





Туалет в начале сквера действительно есть. И если не знаешь, что он здесь есть, вряд ли найдешь: выглядит как бомбоубежище. Выкрашенные в защитный цвет двери ведут в подвал. Кабинок в туалете нет вообще — все посетители санузла видят практически всё, что делают их соседи. Стоит посещение комнаты 20 рублей. Но в городе туалет — в принципе большая редкость, поэтому и на том спасибо, говорят посетители сквера.







Туалет в сквере у Монумента Славы





Всего в голосовании приняли участие больше 165 тысяч новосибирцев. Сквер Славы набрал 33 454 голоса, на втором месте — Затулинский дисперсный парк с 24 329 голосами. Третье место занял парк культуры и отдыха «Заельцовский», за который проголосовали 19 645 человек.





На дорожках будет тактильная плитка для слабовидящих





На некоторых участках сделают ударопоглощающее покрытие (песок, резина, полиуретан, травяной газон)





Сколько денег потратят на обновление парка, пока неизвестно. «В этом году мы ещё будем обсуждать проект с горожанами <…>, потом уже после этого будет разработка проектно-сметной документации», — пояснила руководитель департамента Анна Терешкова.





Пергола-коридор на второстепенных дорожках





Ориентировочная сумма на все проекты — 700 миллионов рублей. «Сумма должна быть не меньше, чем в год реализуется на этот проект. То есть исходили из того, что сейчас эта сумма — 140 миллионов в том году было потрачено. Вот из этой суммы примерные были расчёты», — объяснила Анна Терешкова.





В десятку территорий, за которые голосовали новосибирцы, попали также пойма реки Каменки, набережная реки Ини, Инюшенский бор, озеро Мышкино в Пашино, сквер у памятника Демакову в нижней зоне Академгородка, улица Ленина. Все эти территории должны обустроить до 2022 года, разница только в порядке очерёдности.





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