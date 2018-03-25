«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской

Lexus с номерами 555 перекрыл дорогу коляске с младенцем и какая расплата настигла хозяина Mercedes

В новом, 65-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: проблемы передвижения по городу с колясками, новая чёрная «Камри» 001 и разборки из-за инвалидного места у «Ленты». 

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


Открывает выпуск джип Lexus с номером 555, перекрывший проход по тротуару. «Стоит на улице Семьи Шамшиных напротив дома 23. Заехал на тротуар, и с коляской не проехать. Пришлось по проезжей части проходить», — поступила к нам жалоба. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


Очередная чёрная «Камри» с красивым номером 001. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


«Семь чудаков в одном кадре на пешеходной дорожке возле ГПНТБ. И тут таких за день сотни!» — поделился наблюдениями читатель Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


«Стар конь, но травку ещё потопчет. "Волга" на газоне у бассейна "Водолей" на Каменской», — пословицы и поговорки от читателя Юрия.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


«Водитель внедорожника припарковал своё авто на пешеходном переходе, перегородив проход к "Госпиталю ветеранов войн № 3"», — сообщает Анжелика.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


«Удобно запарковался на тротуаре возле дома на Никитина, 62, а прохожим хватит и маленького накатанного кусочка», — рассказывает читатель Николай.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


Табличка «80 лет ГИБДД» оберегает от штрафов и добавляет плюсик к карме. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


«Место происшествия — парковка перед "Горожанкой" на Кирова, 8. Девушка за рулём на замечание ответила, что здесь положено парковаться именно так», — попробовала сделать замечание Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


Типичный Академгородок. Грязная «Газель», тонны неубранного снега, перекрытая тропинка.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


«Стала свидетелем неприятной ситуации возле гипермаркета "Лента" на "Родниках". Водитель на "Жигулях" не просто занял место на парковке для инвалидов, он еще подрезал автомобиль со спецзнаком, который начал парковаться на это место. Когда водитель-инвалид стал фотографировать нарушение, из соседнего авто вышли двое и стали высказывать, какое право он имеет фотографировать, и вообще обвинили его, что он просто знак наклеил на машину, а инвалидом не является», — поделилась своими наблюдениями Светлана. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


«Водятел перегородил калитку выхода из двора дома Семьи Шамшиных, 12. Ещё и зеркала не сложил», — возмущены местные жители.   



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


«Вот так выглядит тротуар на улице Ленина между 15-м и 17-м домами», — поведала о проблемах тихого центра Мария.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 555 — не сахарная, обойдёшь и с коляской


Ну а это очередной водитель, который попался и поплатился. Его Mercedes увезли и выписали штраф 5000 рублей.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными идеями дорожников — невероятные приключения асфальта в Новосибирске.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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