Дом модных авиаторов

Район соцгородка завода им. Чкалова словно накапливает в себя эпоху за эпохой — на нескольких улицах доживают свой век дома и заведения советских рабочих, тут же торгуют дисками с фильмами и старыми мобильными. Именно здесь показали первый в Новосибирске 3D-фильм, а когда-то на улице Трикотажной работал один из лучших магазинов Новосибирска — Дом одежды. Сам он давно исчез, но так до сих пор называется остановка общественного транспорта, а некоторые еще помнят, где он был и что там можно было купить. Старожилы района рассказали, как рабочие заводов строили себе жильё, что покупали в известных магазинах и как, рискуя жизнью, ходили в театр. Как сегодня выглядит район Дома одежды и каким он был в прошлом — в репортаже НГС.





В неприметном сером здании на пересечении улиц Трикотажной и Авистроителей (до 1989 года — улица Жданова) сегодня и не узнать некогда модный магазин, где с 60-х годов одевались новосибирцы. В то время там работал магазин № 3 — более известный как Дом одежды. Старожилы Дзержинки называют его даже элитным. Однако и его ассортимент не смог противостоять нахлынувшим из-за границы товарам. От былой славы, кроме рисунков на старой витрине, ничего не осталось: сейчас на первом этаже работает супермаркет «Холди», а выше арендуют помещения небольшие магазинчики товаров для рукоделия, косметики и прочей мелочи и производственные компании.









Память горожан оказалась более стойкой — магазина давно уже нет, но спустя несколько десятилетий остановка общественного транспорта до сих пор носит его название. Преемником легендарного магазина стало яркое здание-коробка «Планета Одежда Обувь», видимо, с расчётом, что жители по привычке будут заглядывать туда.





«Первый этаж — всегда было женское нижнее белье, одежда, потом добавили и мужскую одежду, а на втором этаже обувь. Магазин считался хорошим, был на устах. Во времена дефицита там побольше был ассортимент. И доступность хорошая — там трамвай останавливался, машин было немного, вопрос стоянки не стоял, пешком люди ходили. Многие выходили из больницы и заглядывали в магазин», — вспоминает житель Дзержинского района Юрий Иванович Курлаев.









В магазине одевались многие работники заводов, которых было много в округе. Здесь же строили соцгородок Чкаловского завода — его негласно называли хозяином района, — куда людей заносило буквально волею случая. Школьная учительница Полина Абрамовна Янушевская живёт в районе уже 73-й год — в Новосибирск она приехала в 1945 году. Во время войны её с матерью эвакуировали из Одессы в Среднюю Азию — мама юной девушки не дожила немного до Победы, и Полина Абрамовна осталась одна. Тогда через Центральное справочное бюро она смогла найти мамину сестру с дочерью — в Сибирь они приехали к сыну, которого эвакуировали с киевского завода прямо на Чкаловский завод. Так и жили семь человек в двух комнатах.









По воспоминаниям Полины Абрамовны, улицы тогда ещё были безымянными, а торговля уже шла вовсю — место будто бы притягивало различных предпринимателей. «Когда я приехала в 45-м, там были деревянные дома. На месте Дома одежды и больницы № 12 был базар, рынок, домишки разные. Как построили больницу, улицы стали обустраивать. Школа № 153 тоже построена на месте, где был пустырь, его засыпали, когда проводили трамвайную линию. До этого там был маленький магазинчик, деревянный, недалеко от стадиона — там я купила голубую чашечку, это была одна из первых моих покупок в Новосибирске», — рассказывает пожилая учительница.









Старые базарчики превратились в крытые рынки, а сейчас округа больницы № 12 стала рабочей точкой обувных мастеров — только на перекрёстке Трикотажной и Авиастроителей работают четыре мастера, незадачливые граффити с рекламой их услуг нарисовали даже на стене проходной медучреждения.









Кажется, что одновременно здесь сосуществуют две эпохи: современность пришла, но жители всё никак не отпускают прошлое. В оптике на Республиканской уже сменились владельцы, но дань памяти всё ещё отдают — в центре витрины красуется надпись, что очки здесь продают с 1974 года.









Ощущение, что старые привычки здесь всё ещё живы — кульки с продуктами тут до сих пор висят на окнах.









Для себя чкаловцы строили хорошо — в домах были высокие потолки, удачные планировки, но на стройках ближайших улиц района, говорят, было всякое. Юрий Иванович проработал много лет на Точмаше и помнит, как застраивались Дзержинский и Калининский районы.





«Приходилось мне работать с одним мужиком, он лечился от алкоголизма на Кирзаводе, там ИТУ было. Наш завод строил столовую, нам сказали — если нужен кирпич, посылайте людей на Кирзавод. Вот мы по месяцу там и работали. Он рассказал мне интересную историю. 80-й завод изначально строился как автомобильный, завод грузовиков, а потом его с распоряжения Лаврентия Павловича (Берии. — Д. Я.) переориентировали на среднее машиностроение, на атомную промышленность. Завод обещался быть крупным, срочно надо было строить жилые дома. Вот дома на Богдана Хмельницкого строились заключёнными, огораживался периметр. Заключённых завозили в длиннобазовых автомобилях — железная коробка с маленькими решётчатыми окошками, только глаза сверкают. Заключённые делали самые тяжёлые работы.









Потом свозили ФЗУшников, они обучались строительным профессиям, знакомый как раз был оттуда. Рассказывает, был там какой-то герой труда, на работу его привозили на ЗИЛе. ФЗУшники толпились вокруг него, он выходил из машины, шёл в свой вагончик, переодевался в робу, выходил, оглядывался: «Ну ребята, поехали». А ребята ему таскали раствор и кирпич, кладут на стену, а у него кельма своя, бригадирская, и только подправлял. Человек 10–15 вокруг него крутится, а он только тук-тук-тук. Они там уже мокрые бегают, а ему из ресторана везут обед — герой труда же! Так он этих ребят и гонял до вечера, зато личная выработка в кубометрах у него была самая большая. Не думаю, что тот мужик врал», — рассказывает Курлаев об атмосфере строек.









Район вырос быстро, но долгое время был отрезан от центра — чтобы добраться до Центрального рынка или сходить в театр, нужно было идти до остановок на проспекте Дзержинского. Такая прогулка могла стоить жизни.







«Любила оперный театр. Добраться туда было нелегко, трамваев ещё не было. Мы шли пешком до остановки, которая сейчас "Гостиница Северная". Всего два номера трамваев шло — один от сада Дзержинского до оперного театра, другой до вокзала. Горбатого моста тоже не было!











Шли через железную дорогу: лезли под вагоны, иногда приходилось буфера перескакивать. Горбатый мост построили только в 1957 году, в честь 40-летия Октябрьской революции», — говорит Полина Абрамовна. Сейчас отсюда можно хоть на левый берег, хоть в глубину Октябрьского района.













У чкаловцев был и свой театр — проектировали его во время Великой Отечественной войны и открыли в 1945 году. Но этот Дом культуры им. Калинина помнит не только выступления самодеятельных коллективов комсомольцев — известно, что первый в Новосибирске стерео- или 3D-фильм показали именно здесь в 1993 году. Горожане тогда посмотрели криминальную драму «SOS над тайгой».









На тихих улочках даже в полдень есть место приключениям — правда, шалости этого подростка помешали корреспонденты НГС. Зачем паренёк несколько раз пытался залезть на стену, остаётся только гадать. Пусть до центра ехать всего ничего, но в пасмурную погоду улицы с розовыми домиками словно превращаются в декорацию сериала про хулиганов.









Всего за пару десятков шагов здесь попадаешь из послевоенного района работяг в начало «нулевых» — на остановке «Дом одежды» до сих пор торгуют дисками с фильмами, а дельцы в ларьках «толкают» мобильники-раскладушки.









Новое время обновило район на свой лад: на месте магазинов для рабочих выросли ларьки с шаурмой и микрорынки с восточными сладостями, специями и орехами, где внутри пахнет жиром и чебуреками. А как наследит это десятилетие, пока неясно, но, кажется, эти улочки способны вместить в себя ещё многое.





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