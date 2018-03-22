Toyota объявила продажи новой «Камри» в России

«Камри» перескочила сразу в 70-й кузов, выросла в размерах и получила три дисплея

Компания Toyota на своём официальном сайте пополнила модельный ряд свежим поколением седана Camry. Это полностью новый автомобиль на основе глобальной платформы TNGA с маркировкой кузова V70.







«Архитектура TNGA предусматривает применение унифицированных компонентов. Архитектура позволила совместить динамичный дизайн и плавные линии кузова с передовым техническим оснащением», — гласит описание машины на сайте компании. В качестве ключевых особенностей «Камри» названы новый подход к дизайну, пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения, мультимедиа следующего поколения, связанные между собой три дисплея.





Автомобиль вырос в длине и ширине, но уменьшился в высоте. В моторную гамму попали бензиновые атмосферники: 2-литровый (150 л.с.), 2,5-литровый (181 л.с.) и 3,5-литровый (249 л.с.). Первые два мотора работают с 6-ступенчатым автоматом, третий — с 8-ступенчатым. Ожидается, что цены на автомобиль объявят 2 апреля. Напомним, в Новосибирске автомобили Toyota представлены одним дилером — «Тойота центр Новосибирск Запад».



















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