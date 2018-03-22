Назад к минивэнам

Новый Renault Dokker, если быть точнее, — не минивэн, а грузопассажирский компактвэн со сдвижными задними дверями, с распашными створками багажника, с просторным и высоким салоном. Машину в первую очередь можно использовать в мелком бизнесе, но никто не мешает купить её в личных целях — возить, например, на дачу большую семью и кучу вещей с рассадой. О нюансах автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Полукоммерческий Renault Dokker (предоставлен официальным дилером компанией «Автомир») получился симпатичным: большая радиаторная решётка, органично вписанные фары, пухлый капот.















Казалось бы, бюджетный автомобиль, а решётка отделана металлизированными сотами под «Мерседес». Бампер получил низко посаженные противотуманки — красиво, но непрактично, быстрее забрызгаются грязью.















«Доккер» — машина высокая, 1,85 метра. Это дает ей и внушительный внешний вид, и огромное пространство в салоне. У автомобиля сзади сдвижные двери, оконный проём которых образует с багажным окошком единый дизайнерский элемент. У него скошен один угол — получилась некая стремительность в силуэте.















Сзади это фактически квадрат правильной формы, автомобиль кверху не сужается. Багажные створки асимметричные, по бокам вертикальные фонари с наклонным рисунком.















Машина построена на платформе B0, во многом она перекликается с «Логаном», например проёмами передних дверей. Еще бы сюда колёса побольше.















Внутри это тоже переработанный «Логан» с примесью остальной продукции альянса «Рено-Ниссан». Пластик жёсткий, но детали собраны и подогнаны без изъянов. Типовые круглые воздуховоды, стандартный блок климата, стандартная приборка.















Передняя панель получила большую сдвоенную полку, куда можно затолкать шапки и варежки всех пяти человек, вмещаемых автомобилем.















Сверху под потолком установлена еще одна глубокая полка — туда влезет несколько сумок средних размеров. Полка эта стала возможна благодаря поднятой крыше «Доккера», над головой вообще очень много пространства, есть чувство вольготности.















Машина получила неплохую мультимедиасистему, в которой есть даже навигация. Расположена она низко, опускать взгляд не всегда удобно.















Руль пластиковый, но вполне современный, с симпатичными металлизированными уголками и нижней спицей. Часто бывает, что в машинах рулевое колесо перегружено кнопками. Так вот, здесь оно недогружено — только управление круизом.















Управление же звуком вынесено на неказистый подрулевой джойстик, который «Рено» упорно продолжает ставить на свои автомобили. Джойстик этот, как кажется, нарисован был ещё, наверное, в 70-х.















Сиденья имеют только регулировку угла наклона спинки, поэтому есть вероятность, что в таком кресле кому-то не удастся разместиться комфортно. У меня особых проблем посадка не вызвала.















Чтобы попасть на задние места, надо сдвинуть двери — это удобно при посадке/высадке. Однако захлопывать эти двери надо с хорошим усилием, так же как, кстати, и передние.















Три задних места оформлены без излишеств — плоское сиденье, прямая спинка. Зато опять же много пространства по ширине, нормально будет для троих человек. Форточки открываются на небольшую щель. Центрального тоннеля почти нет, ногам ничего не мешает. Голый металл, присутствующий на дверях и стойках, напоминает нам, что это всё-таки полукоммерческий автомобиль. Но при желании можно прикрыть эти части каким-нибудь материалом или накладками.













В багажнике торжество объема. При сложенных сиденьях здесь почти кубометр — 800 литров. Багажные створки открываются на максимальный угол — перед вами квадратный тоннель, куда можно даже зайти…















… или затолкать большую тележку с товаром. Или накидать дров, посадить собаку, поставить рассаду и так далее.















А при сложенных задних сиденьях образуется 3 кубометра объёма. Можно перевезти половину дачи.















Этот «Доккер» оснащен 1,5-литровым 90-сильным дизелем. С механикой мотор неплохо начинает разбег, и даже на 80 км/ч на третьей передаче у него есть потенциал для того, чтобы немного «пульнуть». Но до сотни машина добирается за 13,9 секунды.















Рычаг механической КП, конечно, высокий, с большими ходами. Но включение передач чёткое, а педаль сцепления имеет оптимальную упругость.















Вой дизеля проступает только после 4 тысяч оборотов, а вот вибрационный фон присутствует всё время. Зато шумоизоляция не так плоха, как говорили предыдущие ораторы, в задней металлической части кузова ничего особо не гремит, не свистит.















«Доккер», как обладатель платформы B0, комфортно проходит даже грубые ямы. Подвеска не откликается звонким стуком на проезд высоких дорожных полицейских, просто глухой удар.















При пересечении коротких глубоких впадин на скорости кажется, что машина сейчас хорошенько подпрыгнет и улетит, — но нет, не раскачивается и остаётся на траектории. Да и 19-сантиметровый клиренс помогает не замечать почти всего городского бездорожья.















Руль на удивление лёгок при разворотах на месте. На ходу эта лёгкость оборачивается ватностью при попытке скорректировать курс автомобиля. Когда начинается слабая дуга, рулевое колесо тоже дает ноль информации о траектории и намерениях машины, и только в предельном повороте на баранке появляется какая-то тяжесть и обратная связь.













Но до этого, скорее всего, не дойдёт, потому что ярко выраженные крены (центр тяжести-то у машины высок) намекнут вам на более спокойный стиль езды. Хотя расторопный дизель и довольно короткий всё-таки руль позволяют ездить очень даже активно.















Если бы отделка задней части «Доккера» была доведена до конца, а места располагали бо́льшим комфортом, автомобиль претендовал бы на роль недорогого семейного минивэна. У нас сейчас выбор таких минивэнов возможен только из старых праворульных моделей.













Но у «Доккера» и без того есть ниши — мелкие грузоперевозки и личное использование суровыми дядями, у которых много всяческих вещей. Стоит автомобиль от 819 000 рублей со слабеньким 82-сильным бензиновым мотором и бедным салоном. Такой вариант, как у нас, тянет уже на миллион — со всеми своими мультимедиа, навигацей, ESP, круиз-контролем и литьём. И всё равно остальные иностранные компактвэны стоят значительно дороже.





В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.







Читайте также:



Выбор б/у: кто тут против «Камри»



В спор с 10-летней Camry-«бочкой» вступили свежий «американец» и устаревшая Mazda — кто победил.







Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными идеями дорожников — невероятные приключения асфальта в Новосибирске.