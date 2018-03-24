Покрошили три батона

В конце марта государственная организация Роскачество, учреждённая российским правительством, озвучила результаты проверки производителей хлеба в Сибирском федеральном округе. Из четырёх новосибирских хлебокомбинатов на трёх, утверждают в Роскачестве, продукция не соответствовала нормам. Корреспондент НГС узнал, кто оказался слабым звеном, а также выяснил, почему из проверки Роскачества однозначные выводы делать пока ещё рано.

На сайте государственной организации Роскачество 20 марта появилась информация по итогам проверки хлебокомбинатов Сибирского федерального округа. Как пояснили корреспонденту НГС в Роскачестве, они проверяли качество нарезных батонов, купленных в магазинах. Была исследована продукция четырёх комбинатов: «Инской», «Восход», Бердский и «Новосибхлеб».





Предприятия отбирали на основе предварительного анализа рынка — как одни из самых популярных.







Нарезные батоны проверили на соответствие по сорока восьми параметрам качества и безопасности. Из положительного: в новосибирских булках не обнаружили так называемые улучшители — фосфаты и броматы.







«Но, к сожалению, мы констатировали превышения по показателям картофельной палочки, поэтому эти товары переходят в статус товаров с нарушениями на сайте Роскачества. <…> Это показатель микробиологического характера. Если мы говорим о потребителях, то это не опасно, так как это не патогенный микроорганизм. Это может быть следствие низкого качества муки», — пояснила корреспонденту НГС пресс-секретарь Роскачества Марта Галичева.







«Случаи поражения хлеба картофельной болезнью достаточно редки, в основном происходят в летнее время и в южных регионах. В северных регионах я о такой проблеме не слышала», — заметила корреспонденту НГС директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности (г. Москва) Марина Костюченко.







Незначительное наличие картофельной палочки в хлебе потребитель не заметит, утверждают специалисты.





Более серьёзное тоже особо ничем не грозит, кроме неприятных ощущений: заражённый картофельной палочкой хлеб имеет специфический аромат — слабовыраженный фруктовый, переходящий со временем в запах гнилой картошки. Мякиш у такого хлеба становится липким, словно непропечённый. «Картофельной болезнью» хлеб может быть поражён из-за муки, если она неправильно хранилась.







В северных регионах, говорят эксперты, эта проблема встречается редко

«Роскачество уже получило обратную связь от производителей-нарушителей: они признали недостатки входящего сырья и пообещали в ближайшее время поменять поставщиков муки», — сообщило ведомство у себя на сайте 20 марта.







Правда, как выяснилось, с результатами проверки на всех проштрафившихся комбинатах категорически не согласны. Технолог Бердского хлебокомбината Ирина Иванова о ней вообще узнала только от корреспондента НГС. «У нас своя лаборатория, которая ежедневно отбирает образцы продукции и ставит их в термостат на выращивание как раз этой картофельной палочки. У нас уже очень давно она не обнаруживалась», — уверяет технолог Бердского хлебокомбината.





«Когда проводились эти испытания? Кем, какой лабораторий? Никаких экспертных заключений, ни протоколов испытаний [нам не передавали]… Скажу больше: мы сами следим за своей продукцией <…>, также сдаём на безопасность, физико-химические качества в аккредитованную лабораторию. И отклонений по картофельной палочке у нас не было. <…> Именно по этому нарезному батону мы работаем по ГОСТу. <…> Это какая-то дезинформация и заблуждение», — заверила корреспондента НГС и технолог хлебокомбината «Инской» Марина Жаворонкова.







Полностью в курсе проверки Роскачества были только на «Восходе». Впрочем, и здесь с результатами исследования столичных экспертов категорически не согласны.







«Мы запросили протоколы испытаний. <…> Созванивались с ними (с Роскачеством. — И.К.) в первый же день и сказали, что готовы опротестовать результаты их испытаний. В протоколах [которые были высланы] мы обнаружили много несоответствий. Сейчас готовим претензионное письмо», — сказала корреспонденту НГС инженер по разработке нового ассортимента компании «Восход» Ольга Феоктистова.







Ситуация на рынке хлебопекарной продукции не такая уж и плохая, заметили в московском НИИ хлебопекарной промышленности, так как за качеством продукции следит не только специально созданное для этого Роскачество, но и Роспотребнадзор.







«Роспотребнадзор за 2017 год забраковал всего 1330 партий хлебобулочных изделий. Из семи миллионов тонн продукции получилось всего около шести тонн [некачественного хлеба].





И Роспотребнадзор говорит, что в целом качество хлебобулочных изделий по результатам их проверок улучшается. <…> Что касается потребительских характеристик — вкус, аромат, состояние мякиша, крошковатость, тут мы понимаем, что они несколько ухудшились. По нашему мнению, это связано с качеством муки. Несмотря на очень высокий урожай зерна, такой вот высококлассной пшеницы, которая идёт на приготовление хлебопекарной муки, её недостаточно, к сожалению», — знает Марина Костюченко.





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