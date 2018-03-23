Девушка месяца: Катя, «Паджерик» и конь

Екатерина, 25 лет, окончила Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «ветеринарный врач» с красным дипломом. Учится в аспирантуре, готовит кандидатскую диссертацию по спортивному коневодству. Работает ветеринарным врачом, занимается конным троеборьем. Ездит на внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport со специальным прицепом для перевозки лошадей.





Я езжу на Mitsubishi Pajero Sport первого поколения, а также на Suzuki Escudo и ВАЗ-2114. Люблю механику и не понимаю автомат. Изначально планировалось приобретение Toyota Land Cruiser, но подходящего варианта не нашли, попался «Паджеро» красивущего тёмно-зелёного цвета. Это оказался дом на колёсах с просторным тёплым салоном в идеальном состоянии по кузову.









Авто — трёхлитровый монстр с механической коробкой, системой PartTime и понижающей передачей. Мне нравится в этой машине сочетание простоты и комфорта, нет ничего лишнего: текстильный салон, три педали, руль, два рычага. Что ещё нужно для счастья? Самое классное его качество — мощность двигателя, но не для быстрой езды. Цель приобретения автомобиля — буксировка коневоза-прицепа для перевозки лошадей на соревнования.









На дороге Pajero очень устойчив. Мне нравится плавный стиль езды — не медленный, а именно плавный, когда автомобиль движется без рывков и резкого торможения. В то же время нравится скорость, поэтому люблю ездить по трассам. Вообще очень люблю сидеть за рулём, родная стихия, можно сказать.









Я вожу автомобиль с мая 2014 года, на права пошла учиться на третьем курсе университета и с первого дня за рулём осознала, что это моё. Экзамен сдала с пятого раза, зато самостоятельно. Теперь умею заводить машину с толкача, разбирать и собирать карбюратор и ещё много чего. Конечно, сложная работа достаётся специалистам, но замену масла в двигателе могу произвести самостоятельно.











На категорию ВЕ отучилась год назад, очень удобно, когда есть свой транспорт для лошади. Учебным автомобилем был УАЗ 1988 года выпуска с прицепом, в этом «уазике» даже сиденье не двигалось никуда. Самой «весёлой» частью экзамена был автодром, где нужно было выполнить несколько упражнений, в том числе «бокс» — движение задним ходом с поворотом под 90 градусов и «параллельная парковка». Всё с прицепом! В итоге со второго раза автодром остался за плечами, а в правах появились заветные буквы «ВЕ».









Был забавный случай на обучении — едем по городу, я за рулём. Приближаясь к переходу, вижу пешеходов, торможу и останавливаюсь. На одной стороне улицы стоит молодой человек, на другой — мужчина в возрасте. И оба стоят и в оцепенении смотрят на меня: за рулём УАЗа с прицепом и буквой «У» в треугольнике. Похоже, такая картина кого угодно бы повергла в шок, в хорошем смысле этого слова. Первым начал смеяться инструктор.











Прицеп Boeckmann для транспортировки двух лошадей с максимальной разрешенной массой 2200 кг, очень приятный, сам по себе лёгкий и прочный. После тест-драйва всего автопоезда выяснилось, что машина одинаково хорошо передвигается как с коневозом, так и без него. Я же профессиональный спортсмен, вхожу в состав сборной области по конному троеборью — состязания по манежной езде, полевым испытаниям и конкуру. Занимаюсь подготовкой лошадей к участию в соревнованиях. Спорт является очень большой частью моей жизни, так как только трудом и терпением можно достигнуть высоких результатов. Сейчас работаю с тремя лошадьми и очень рада, что судьба свела меня именно с этими животными, у них есть чему поучиться.











Кроме основных занятий — учёбы и работы, — имею множество увлечений. Одно из них — пошив одежды для себя и на заказ. Очень люблю необычные проекты, например шотландские килты, корсеты эпохи IX века, корсажные платья или оригинальные чехлы на автокресла. Мне нравится креативная работа, в рамках которой можно отойти от стандартов в сторону фантазии. Интересуюсь мотоциклами. Причём интерес этот зародился гораздо раньше, чем увлечение автомобилями, но пока остался без должного развития.









Реакция мужчин на девушку за рулём самая разная. Больше всего внимание привлекала, конечно же «девятка», — и знакомились, и наперегонки гоняли, есть такой грешок. Помощь редко от кого получала, хотя случаев было полно. Как-то пробила колесо, докатилась до обочины, мимо проходили двое мужиков. Ограничились фразой: «Девушка, у вас колесо пустое!», и ушли. Самостоятельно перекинула запаску, затянула болты, подкачала, ничего сложного.









Есть и добрые истории, конечно же. Несколько раз старая «девятка» переставала работать в самых неудобных местах. И находились люди, которые на обочину откатывали, и до СТО даже буксировали. Спасибо им за это. Самая забавная реакция была замечена у моих соседей по подъезду, которые с неподдельным интересом наблюдали в окна за первыми моими попытками колупать подкапотное пространство «Жигулей».









Не нравится в дорожном движении много чего, качество улиц в первую очередь. Из-за колейности очень велик риск заноса со всеми вытекающими последствиями. Ямы тоже не радуют, но их хотя бы объехать можно. Отдельный пункт — отношения между участниками дорожного движения, в которых «встречают по одёжке». Колеся на «Паджеро», заметила, что многие водители становятся очень добрыми, пропускают, уступают дорогу. Но стоит выбраться в город на ВАЗе, со всех сторон жмут, сигналят, фарами моргают.









А вообще по городу я езжу каждый день, и очень много. Мне однозначно нравится появление Бугринского моста, который делает дорогу на работу/с работы не только короткой, но и очень красивой. Часто застаю на нём рассветы и закаты. Это волшебное зрелище!







Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.







Читайте также:



Выбор б/у: кто тут против «Камри»



В спор с 10-летней Camry-«бочкой» вступили свежий «американец» и устаревшая Mazda — кто победил.







Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными идеями дорожников — невероятные приключения асфальта в Новосибирске.