«Не думала, что обнимаю его в последний раз»

В Оби выловили тело пропавшего спасателя — его жена и коллеги рассказали, как он погиб

Наталья Смородинцева тяжело переживает гибель супруга
Наталья Смородинцева тяжело переживает гибель супруга

В октябре 2017-го 42-летний спасатель Константин Смородинцев дежурил вместе с напарником недалеко от остановки «Лесоперевалка». Мужчины пришвартовали катер под Димитровским мостом, Константин взял ключи от бытовки — и как в воду канул. Мужчину искали волонтёры и полиция. В марте 2018-го года рыбаки обнаружили тело пропавшего спасателя в Оби, недалеко от аквапарка «Аквамир». В кармане у погибшего нашли те самые ключи и телефон. Коллеги Смородинцева считают, что мужчина поскользнулся и упал в воду, следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, а близкие не верят в то, что Константин погиб из-за несчастного случая. Подробности — в материале корреспондента НГС.

19 марта в реке Обь, в 200 метрах от аквапарка «Аквамир», рыбаки обнаружили тело Константина Смородинцева


«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СК России по НСО. 


Смородинцев пропал 28 октября около 20:30 — мужчина работал на пожарном катере, который пришвартовался ночью под Димитровским мостом недалеко от остановки «Лесоперевалка». «Я всегда его [Константина] с богом провожала, — рассказала корреспонденту НГС жена Константина Наталья Смородинцева. — Обняла его утром, как всегда, за шею крепко, не думала, что это будет последний раз». 


Близкие Константина рассказали, что спасатель вместе с напарником пришвартовали пожарный катер на ночь под Димитровским мостом, поужинали, после чего Константин взял ключи от подсобного помещения и пошёл спать, а напарник остался дежурить. 


«Утром папа должен был сменить напарника, чтобы тот отправился отдыхать. 


Когда напарник утром направился его будить, оказалось, что всё закрыто и его нет и не было там», — пояснила НГС дочь погибшего спасателя Татьяна.


Волонтёры и полиция полгода искали Смородинцева. «Мы каждую минуту ждали звонка, — вспоминает страшный для её семьи период Наталья. — Надежда теплилась, что муж найдётся живым. Думали, может, он в больнице. Каждый раз новости просматривали, видели, что волонтёры кого-то находили без памяти. Смотрим, что кому-то повезло, но не нам... Мы верили, что он должен быть где-то живым. Возможно, ударился, ушёл, всё что угодно, но не о таком думали». 


Известие о том, что Константин найден мёртвым, было для семьи Смородинцевых ударом. «Тяжело терять такого мужа, мужчину, отца, — признаётся Наталья. — Он единственный сын у родителей, это очень больно. Все надежды были на него. Для меня он прежде всего любящий муж, отличный отец для своего ребёнка, дочери нашей двадцать лет. Я ждала мужа из армии, мы с ним с 1996 года вместе. Муж такую красивую фамилию подарил мне». 


По словам Смородинцевой, в кармане у её мужа обнаружили ключи от бытовки и телефон, который был недоступен со дня исчезновения спасателя. 


«Причина смерти [Константина] ещё не установлена, — пояснила Наталья. — Следователи пока придерживаются причины, что это был несчастный случай. Я не думаю так, я не могу просто в это поверить. Человек столько отработал, что он в этом месте мог поскользнуться и упасть. Всё загадочно и таинственно, непонятно. Ни для родителей [Константина], ни для нас с дочкой». 


Однако коллеги погибшего считают иначе. «Я был там, когда всё произошло, — объяснил начальник пожарно-спасательной части № 15 Алексей Иванов. — Я скажу, что это был несчастный случай. Я сам помню, что в этот день шёл такой дождь моросящий, температура была +5–6 градусов. Я так понимаю, что [Константин], скорей всего, поскользнулся и, может быть, ударился обо что-то». Иванов добавил, что спасатель, с которым Смородинцев дежурил в эту ночь, был знаком с Константином ещё до того, как погибший устроился в МЧС (Смородинцев работал в Государственной противопожарной службе с 1996 года). «Они были в одном карауле, всегда были дружны», — добавил начальник части. 


Официально следователи пока не комментируют причину смерти спасателя — в Следственном комитете ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы. 


Спасателя искали полгода полиция и волонтёры 
Спасателя искали полгода полиция и волонтёры 


«Муж очень ответственный работник, нареканий по службе у него никогда не было, — объяснила Наталья. — У него шесть медалей. [Про работу] особо не любил рассказывать. Бывало, переживал и тогда делился со мной. Помню, говорил, что сгорел дом, хорошо, что людей спасли. Или был случай: они приехали на одну квартиру, а там мало того что квартира сгорела, так ещё убили троих. Убийство и поджог, чтобы следы замести. Муж тогда переживал сильно, конечно». 


О погибшем лестно отзываются и коллеги. «Он был ответственным сотрудником, с подчинённых он всегда требовал, чтобы они делали дело до конца, — вспоминает Алексей Иванов. — Нет такого, чтобы бросили, пошли. Ему это не нравилось. Сам он начатое всегда заканчивал. Тушили мы с ним различные пожары, спасали большое количество людей. [Смородинцев] не боялся, шёл в огонь. Не было такого, чтобы где-то чего-то испугался». Иванов добавил, что он познакомился с погибшим в 2004 году, когда устроился в пожарную часть № 6 начальником караула, Константин тогда был помощником начальника. «Фактически он научил меня тушить пожары, так как был более опытным», — говорит Алексей. 


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