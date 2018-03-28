Бизнес на трубочках

Ежегодно в России используют более 200 тысяч коронарных стентов. В 2017 году новосибирская компания «Ангиолайн» выпустила 40 тысяч стентов и заняла 18% российского рынка. Журналист НГС.БИЗНЕС посмотрела, как производят продукцию, которая успешно конкурирует с аналогами из США, узнала, какие трудности были у владельцев этого бизнеса с 2007 года, как они экономят и почему компании пришлось потратить миллион долларов на то, чтобы доказать «что они не верблюд».

Новосибирец Андрей Кудряшов (сейчас директор ООО «Ангиолайн») в начале 90-х годов вместе со своим однокурсником по физическому факультету НГУ решил продавать косметические средства компании Johnson & Johnson. Через несколько лет они поняли, что цены на такой вид продукции неконкурентоспособные, и перешли на медицинские товары этой же фирмы. То есть долгие годы они были дистрибьютерами ведущих американских компаний, производящих коронарные стенты, а в 2007 году, перед кризисом в России, решили, что пора заняться собственным производством. Начали осваивать его на площадке бизнес-инкубатора в Кольцово, закупив американское оборудование. Когда к 2010 году кризис закончился, компания как раз только научилась делать стенты.







Лазер режет трубку по специальному шаблону в атмосфере кислорода, чтобы не было капель металла





«Если бы не было санкций и всё было бы хорошо, то развиваться нам было бы сложнее. Пока территория пустая, нам удаётся относительно быстро расти. Но всё равно в 2010 году было тяжело, потому что





у государства опять появились деньги: оно направо и налево финансировало лечебные учреждения, а они предпочитали покупать за казённый счёт, условно говоря, "мерседесы", а не "лады"», — признаётся Андрей Кудряшов.





Но они всё равно продолжали развивать свою технологическую платформу и производить новые продукты. В 2013 году выпустили стенты уже с лекарственным покрытием — «Калипсо». Правда, в стране снова назревал кризис, но на этот раз производство было налажено. Западная продукция подорожала, а стенты «Ангиолайна» оказались соответствующими по качеству аналогами, но более дешёвыми, поэтому постепенно начали отвоёвывать свою долю на рынке.







Директор говорит: основная сложность в том, что даже на западной технологической платформе все знания им приходится получать самим. Так, с 2007 года по настоящее время они вложили более 200 миллионов рублей в технологии, оборудование и запуск производства. Самая дорогая часть этого проекта — внедрение технологии и её усовершенствование, а ещё нужно проводить исследования и испытания, которые подтверждают качество продукции.







Директор компании Андрей Кудряшов считает, что за независимость от поставщиков они платят временем

«В своё время разработка технологии полировки здесь нам обошлась тысяч в пять или семь долларов, а предлагали купить её за полтора миллиона. Мы платим временем, но становимся независимыми от поставщиков. Сейчас, если вы хотите выпускать какой-то клапан, вам предложат купить всю компанию», — рассказывает Андрей Кудряшов.







Несмотря на цены, говорит Кудряшов, у медицинских учреждений есть сложившиеся отношения с зарубежными поставщиками, которые даже психологически не так просто изменить.





Они переключатся на российскую продукцию, считает Кудряшов, если появятся явные бюджетные ограничения и при этом жёстче станут требования по лечению большего количества пациентов.







«В России же ещё одна проблема существует. Мы как хотим? Если русские производят продукт, то он должен быть дешевле китайского, но по качеству лучше американского. Почему-то мы своим вообще ничего не прощаем. Если что-то случается с американской продукцией, значит, наши врачи что-то не так сделали, если то же самое происходит с нашей продукцией, то врачи ни при чём — русские фигово сделали. Это отсутствие потребительского патриотизма, когда мы сами себя всё время гнобим», — добавляет владелец компании.







Около 80 тысяч пациентов получили помощь за счёт инструментов компании





Немного изменить эту ситуацию «Ангиолайну» помогло клиническое исследование «ПАТРИОТ», которое проводилось с мая 2015-го по июнь 2017 года и сравнивало коронарный стент «Калипсо» и Xience Prime американской фирмы Abbott Vascular. В нём приняли участие 610 пациентов. Результаты показали, что новосибирские стенты обладают не меньшей клинической эффективностью и безопасностью при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца.





Компания начала это исследование за свои деньги, а потом к нему подключился Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Ивана Бортника, поэтому частично оно получилось за счёт государства.







Стент имеет систему доставки: он попадает в забитую артерию и потом врастает в её стенку





«Исследование показало, что мы как минимум не хуже. Фактически это тот же самый продукт, что и американский.





Но было потрачено два года и миллион долларов только для того, чтобы доказать нашим, что мы не верблюды.





Это не значит, что наша продукция лучше, она не может быть лучше, чем у разработчиков технологии, но она не хуже», — поясняет директор.





Коммерческая цена новосибирских непокрытых стентов — 10–12 тысяч рублей. Покрытые стенты стоят 28–30 тысяч рублей, а западные стоили 60–70 тысяч, но в конце прошлого года их цену опустили до 30, когда, по словам Кудряшова, поняли, что теряют рынок.





Трубка представляет собой специальный медицинский сплав кобальта с хромом





«Ангиолайн» закупает сырьё за валюту, поэтому если в 2011 году директор говорил, что рентабельность бизнеса равняется 1000%, то сейчас — 400–500%.







«Дешевле, чтобы люди умерли»







Сам «Ангиолайн» тоже выходит на рынки других стран, но не имеет там существенного влияния, к недавно открытым относится Вьетнам.







«Все поставки на зарубежный рынок, мягко говоря, незначительные. Никто нас на той стороне не ждёт: жесточайшая конкуренция с западными компаниями. Тот же Вьетнам — это игра на противоречиях: вьетнамцы принципиально не покупают китайскую продукцию, а американскую относительно дорого. Плюс есть некоторая ностальгия по временам, когда было сотрудничество с Советским Союзом», — рассказывает Кудряшов.





Поэтому в планах развития компании в первую очередь — разработка новой продукции и расширение площадей, потому что здания уже не хватает, приходится арендовать помещение под склад с готовой продукцией. Новое здание будет построено на территории Биотехнопарка в Кольцово — более девяти тысяч квадратных метров, то есть в пять-шесть раз больше, чем имеющееся.





«Ангиолайн» — резидент Академпарка, поэтому располагается на его территории





Проект уже запущен: административное здание и производственный корпус должны построить и ввести в эксплуатацию до конца 2018 года. Он осуществляется за собственные средства компании — граница снизу оценивается в 500 миллионов рублей. 300 миллионов — на строительство здания, 200 — только первая очередь оснащения новых производственных линий. Завершат проект в 2020 году, срок окупаемости — пять лет.







Общая выручка компании в 2018 году будет около 1 миллиарда рублей. А к 2021 году «Ангиолайн» намерен выйти на выручку по группе 6,2 миллиарда рублей, из них 4,1 миллиарда — на новом производстве. Чистая прибыль по группе составит 3 миллиарда, по новому проекту — 2 миллиарда рублей, рентабельность по чистой прибыли — на уровне 47%. Налоговые отчисления к 2021 году будут 380 миллионов, а далее — 423 миллиона рублей.







Именно в новом помещении сотрудники компании хотят производить четыре продукта, которые сейчас разрабатывают вместе с клиникой Мешалкина.







Новое здание будет больше по площади в пять-шесть раз





«Например, одна из них — эндоскопический аортальный клапан. Один такой клапан в России стоит 1–1,5 миллиона рублей (CoreValve фирмы Medtronic). Очевидно, что делать такие операции в стране просто не по карману. Для того чтобы перевести их в разряд относительно массовых процедур, цена должна упасть в три-четыре раза. Тогда будет хоть какой-то смысл государству их финансировать, пока дешевле, чтобы люди умерли», — объясняет директор.







Ещё одна перспективная разработка компании — окклюдер ушка левого предсердия — зарегистрирована и в ближайшее время будет выпущена на рынок. Кроме того, с этого года «Ангиолайн» начал выпускать хирургические шовные материалы.

