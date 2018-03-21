Тест для самых умных
Попробуйте ответить на 15 вопросов из настоящего ЕГЭ по пяти самым популярным предметам
С 21 марта в Новосибирской области стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ. Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните школьную программу, и сделали тест из 15 простых вопросов. Сейчас на экзаменах практически нет тестовых заданий, но мы решили облегчить задачу. Вопросы взяты из настоящих тестов по обязательным и самым популярным предметам — русскому языку, математике, обществознанию, физике и истории.
Начнём с русского языка. В одном из выделенных слов ошиблись при образовании формы слова. В каком именно?
- На ОБЕИХ сторонах.
- Группы ЦЫГАНОВ.
- Спелых ВИШЕН.
На месте каких цифр нужно поставить запятые в этом предложении: «Поляна(1) на которую мы вышли(2) вся заросла кустарником(3) и я не сразу увидел всю красоту этого уголка(4) который так любили местные жители»?
- 124.
- 14.
- 1234.
В каком слове пропущена буква «Е»?
- Припомн…вший.
- Тон…нький.
- Вид…мый.
Приступим к базовой математике. Учтите, что калькулятором пользоваться нельзя. Из 28 человек, которые пришли на родительское собрание, седьмая часть опоздала на 10 минут. Сколько родителей пришли вовремя?
- 21.
- 24.
- 26.
Литр бензина на АЗС стоит 36,2 рубля. Сколько рублей сдачи можно получить с 1000 рублей, если заправиться на 20 литров? Не забудьте, что калькулятор под запретом!
- 276.
- 280.
- 724.
В таблице указаны цены на услуги такси четырёх абстрактных служб. Во сколько обойдётся самая дешёвая поездка длиной 30 км?
- 625.
- 660.
- 690.
Вернёмся к гуманитарной дисциплине — обществознанию. По Конституции, государственная власть в России должна быть разделена между независимыми друг от друга ветвями. Какая из этих ветвей названа ниже?
- Федеральная.
- Исполнительная.
- Политическая.
Налоги бывают федеральными, региональными и местными. Какой из нижеперечисленных относится к региональным налогам?
- Транспортный налог.
- Земельный налог.
- Налог на имущество физических лиц.
Парень и девушка решили пожениться. При каком из перечисленных условий брак будет невозможным?
- Отсутствие у одного из них гражданства России.
- Недееспособность одного из них.
- Наличие собственности.
А теперь вспомните историю. Что из перечисленного относится к периоду царствования Алексея Михайловича?
- Создание министерств.
- Жалованная грамота дворянству.
- Медный бунт.
Посмотрите на схему. В каком году хан Золотой Орды устроил этот поход?
- 1237.
- 1382.
- 1480.
Кто подписал этот указ? «В связи с действиями группы лиц,
объявивших себя государственным комитетом по чрезвычайному положению,
постановляю:
1. Считать объявление комитета антиконституционным и квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот, являющийся не чем иным, как государственным преступлением. 2. Все решения, принимаемые от имени так называемого комитета по чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы на территории РСФСР. <…>»
- Михаил Горбачёв.
- Борис Ельцин.
- Юрий Андропов.
А теперь попробуйте решить задачи по физике. Легковой автомобиль и грузовик едут по мосту через реку. Масса легкового автомобиля равна 1250 кг. Какова масса грузовика (в кг), если отношение значений потенциальной энергии грузовика и легкового автомобиля относительно уровня воды равно 3,2?
- 390.
- 4000.
- 8000.
1 моль идеального газа изохорно нагревают на 200 К, при этом его давление увеличивается в 3 раза. Какова первоначальная абсолютная температура газа?
- 50.
- 100.
- 150.
Объём сосуда с идеальным газом увеличили вдвое и добавили в сосуд такое же количество того же газа. Температура в сосуде поддерживается постоянной. Какое утверждение верное?
- Давление газа в этом процессе увеличилось в 4 раза.
- Плотность газа в сосуде увеличилась.
- Внутренняя энергия газа в сосуде увеличилась.
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Правильные ответы: 5/10
ЕГЭ вы бы сдали только чудом.
Правильные ответы: 5/10
Учёба — не самое интересное, что было у вас в школе.
Правильные ответы: 5/10
Неплохо! Если освежите знания, явно справитесь лучше.
Правильные ответы: 5/10
ЕГЭ вам точно не страшен!
Правильные ответы: 5/10
Вам явно повезло со школьными учителями!
Правильные ответы: 5/10
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НГС
Фото Александра Ощепкова (1–4, 8, 10, 13–15), Ольги Бурлаковой (5, 7, 9), Олега Малиновского (12), схемы на ege.yandex.ru (6, 11)