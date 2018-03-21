Тест для самых умных

Попробуйте ответить на 15 вопросов из настоящего ЕГЭ по пяти самым популярным предметам

С 21 марта в Новосибирской области стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ. Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните школьную программу, и сделали тест из 15 простых вопросов. Сейчас на экзаменах практически нет тестовых заданий, но мы решили облегчить задачу. Вопросы взяты из настоящих тестов по обязательным и самым популярным предметам — русскому языку, математике, обществознанию, физике и истории.

Начнём с русского языка. В одном из выделенных слов ошиблись при образовании формы слова. В каком именно?

На ОБЕИХ сторонах.

Группы ЦЫГАНОВ.

Спелых ВИШЕН.





На месте каких цифр нужно поставить запятые в этом предложении: «Поляна(1) на которую мы вышли(2) вся заросла кустарником(3) и я не сразу увидел всю красоту этого уголка(4) который так любили местные жители»?

124.

14.

1234.





В каком слове пропущена буква «Е»?

Припомн…вший.

Тон…нький.

Вид…мый.





Приступим к базовой математике. Учтите, что калькулятором пользоваться нельзя. Из 28 человек, которые пришли на родительское собрание, седьмая часть опоздала на 10 минут. Сколько родителей пришли вовремя?

21.

24.

26.





Литр бензина на АЗС стоит 36,2 рубля. Сколько рублей сдачи можно получить с 1000 рублей, если заправиться на 20 литров? Не забудьте, что калькулятор под запретом!

276.

280.

724.





В таблице указаны цены на услуги такси четырёх абстрактных служб. Во сколько обойдётся самая дешёвая поездка длиной 30 км?

625.

660.

690.





Вернёмся к гуманитарной дисциплине — обществознанию. По Конституции, государственная власть в России должна быть разделена между независимыми друг от друга ветвями. Какая из этих ветвей названа ниже?

Федеральная.

Исполнительная.

Политическая.





Налоги бывают федеральными, региональными и местными. Какой из нижеперечисленных относится к региональным налогам?

Транспортный налог.

Земельный налог.

Налог на имущество физических лиц.





Парень и девушка решили пожениться. При каком из перечисленных условий брак будет невозможным?

Отсутствие у одного из них гражданства России.

Недееспособность одного из них.

Наличие собственности.





А теперь вспомните историю. Что из перечисленного относится к периоду царствования Алексея Михайловича?

Создание министерств.

Жалованная грамота дворянству.

Медный бунт.





Посмотрите на схему. В каком году хан Золотой Орды устроил этот поход?

1237.

1382.

1480.





Кто подписал этот указ? «В связи с действиями группы лиц, объявивших себя государственным комитетом по чрезвычайному положению, постановляю:



1. Считать объявление комитета антиконституционным и квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот, являющийся не чем иным, как государственным преступлением. 2. Все решения, принимаемые от имени так называемого комитета по чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы на территории РСФСР. <…>»

Михаил Горбачёв.

Борис Ельцин.

Юрий Андропов.





А теперь попробуйте решить задачи по физике. Легковой автомобиль и грузовик едут по мосту через реку. Масса легкового автомобиля равна 1250 кг. Какова масса грузовика (в кг), если отношение значений потенциальной энергии грузовика и легкового автомобиля относительно уровня воды равно 3,2?

390.

4000.

8000.





1 моль идеального газа изохорно нагревают на 200 К, при этом его давление увеличивается в 3 раза. Какова первоначальная абсолютная температура газа?

50.

100.

150.





Объём сосуда с идеальным газом увеличили вдвое и добавили в сосуд такое же количество того же газа. Температура в сосуде поддерживается постоянной. Какое утверждение верное?

Давление газа в этом процессе увеличилось в 4 раза.

Плотность газа в сосуде увеличилась.

Внутренняя энергия газа в сосуде увеличилась.





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