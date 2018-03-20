Обыкновенное зверство

Сотрудник «Марии-Ра» убил собаку ножницами — ему грозит 5 лет колонии, а в магазине готовы простить

В «Марии-Ра» на Первомайке на глазах покупателей и детей работник торгового зала убил бездомного пуделя
В «Марии-Ра» на Первомайке на глазах покупателей и детей работник торгового зала убил бездомного пуделя

В конце прошлой недели в «Марии-Ра» на улице Героев Революции, 47 в Первомайском районе убили небольшую собачку. На глазах у покупателей, среди которых были дети, в неё воткнули ножницы — за то, что собака бегала по помещению. Работник магазина возмутился, что собака бегала и могла понюхать разложенные в зале овощи и фрукты. Очевидцы вызвали полицию — в итоге вспыльчивого работника магазина увезли в отделение в наручниках. Корреспондент НГС побывал на месте расправы, узнал подробности и выяснил, как отразилось на отношении новосибирцев к питомцам недавнее ужесточение статьи УК РФ за жестокое обращение с животными.

В четверг вечером на прошлой неделе в торговом зале магазина «Мария-Ра» на улице Героев Революции, 47 в Первомайском районе убили собаку. Бродячий тойпудель по кличке Мишель заскочила в супермаркет уже вечером. Живущая в этом районе сибирячка Кристина Карпова рассказала НГС, что знает бывших хозяев собачки: щенка купили маленькому ребёнку, но выяснилась, что у него аллергия на шерсть. Так собака сначала оказалась у знакомых семьи, а после — на улице.


«Мишель очень добрая была. С ребёнком постоянно играла, никогда не кусалась. <…> Если бы мы знали, что её бросили, забрали бы себе», — рассказала НГС Кристина.


В тот вечер сибирячка Анастасия Лоскутова зашла в «Марию-Ра» за продуктами и заметила пуделя между торговыми рядами. «Собачка бегала под прилавком с фруктами. <…> Уже подходя к дверям на выходе, я услышала очень сильный визг этой собаки. Поспешила вернуться обратно, смотрю: она несётся по коридору, очень сильно скулит, добегает до дверей, падает на бок, дёргает лапами, сильно скуля, и буквально в течение нескольких секунд умирает. <…> Людей было очень много, в том числе и с детьми», — рассказала Анастасия и добавила, что 


на вопрос: «Зачем?» — убивший животное человек ответил, что нечаянно ударил собаку мешком картошки.


Однако очевидцы утверждают, что убили собаку ножницами, которые работник зала метнул в пуделя. Прибывшие полицейские составили протокол и, как заметили в «Марии-Ра», увезли их работника в отделение в наручниках.


«Он не захотел своё объяснение подписывать, сказал, что будет общаться с полицией только в присутствии сотрудников службы безопасности "Марии-Ра"», — добавила Анастасия. 


«Когда это произошло, я зашла в магазин. Его по глазам вычислила: видно было, что он нервничал. Спросила: "Что тебя спровоцировало?". А он говорит, что собака бегала и всё нюхала», — рассказала корреспонденту продавец аптечного киоска, расположенного рядом с торговым залом.


Свидетель показывает, где произошло убийство: рядом с фруктовыми рядами
Свидетель показывает, где произошло убийство: рядом с фруктовыми рядами

Убившего собаку работника торгового зала «Марии-Ра», узнал корреспондент НГС, зовут Ихтиором, ему около 30 лет. «Работает он год примерно, нареканий никаких не было. <…> Не подумав головой, швырнул [ножницы]. По большому счёту нужно было отрезать кусок колбасы да вывести её (собаку. — И.К.) на улицу. Сейчас в течение месяца-двух сделаем обучение сотрудников по подобным случаям. <…> А по сотруднику… Посмотрим, если полиция человеку вкрутит штраф большой, то, наверное, трогать особо не будем. Если нет, то какое-то внутреннее взыскание сделаем», — пояснил корреспонденту НГС руководитель региональный дирекции торговой сети «Мария-Ра» Алексей Половников и добавил, что всё должно быть разумно и оставлять «человека без штанов» они не хотели бы.


В УК РФ есть статья 245 — жестокое обращение с животными, — которую в конце 2017 года ужесточили. Теперь по этой статье преступнику грозит до трёх лет лишения свободы, а в случае, когда преступление совершено группой лиц с публичной демонстрацией, особой жестокостью или в присутствии несовершеннолетних, — до пяти лет тюрьмы.


В областной полиции корреспонденту НГС объяснили, что дела по такой статье возбуждают редко, а доводят до конца — ещё реже. 


«Порой бывает сложно найти виновного… И второй момент: надо ещё доказать, что был умысел, а не случайно человек умертвил животное. <…> В любом случае на что надо обратить внимание: эта статья не [за] убийство животного, а [за] жестокое обращение», — пояснили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.


«В магазине фотографировать нельзя», — заметил корреспонденту НГС администратор Евгений и быстро удалился из зала
«В магазине фотографировать нельзя», — заметил корреспонденту НГС администратор Евгений и быстро удалился из зала


Зоозащитница Алёна Мезенцева смогла припомнить только один случай в Новосибирске, когда издевавшийся над животным был наказан: в 2016 году мужчина избил палкой бездомного метиса ротвейлера, за что был приговорён к штрафу.


«Думаю, [ужесточение закона] пока ещё не заметно и будет заметно не скоро. Нам нужно больше внимания обращать на случаи жестокого обращения с животными и чаще обращаться в правоохранительные органы. Потому что им самим ещё не очень понятно, как с этим законом работать. <…> Если бы всё это прошло тихо-мирно, без волны в интернете, ничего бы ему (убийце Мишель. — И.К.) за это не было. <…> Нам приходится безостановочно писать и писать [заявления об издевательствах над животными], а на нас как на дурачков смотрят», — заметила руководитель региональной общественной организации «Кошкино лукошко» Алёна Мезенцева. 


В качестве примера она вспомнила случай, когда зоозащитники так и не сумели добиться возбуждения дела на хозяев собаки, которые съехали из частного дома и бросили собаку умирать на цепи.


Не верят в эффективность ужесточения статьи за жестокое обращение с животными и представители другого лагеря — те, кто называют себя догхантерами и выступают за физическое уничтожение бродячих животных. Корреспондент НГС написал нескольким десяткам активных пользователей соцсетей в догхантерских группах — ответили только двое.


«Самовольная ликвидация собак на эту статью не тянет, максимум на самоуправство. Статья эта для любителей гуро (сленг, обозначающий крайнюю степень извращений. — И.К.) вроде хабаровских подружаек», — объяснил отношение к ужесточённой 245-й статье УК России один из них.


Второй на вопрос о том, как повлияет ужесточение наказания на поведение людей, ответил лаконично: «Никак не повлияет. Вы же знаете, где мы живём».


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