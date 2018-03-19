Семейный долг: новосибирцам с детьми раздают деньги на новостройки

Механик получил ипотеку под 6% годовых — НГС узнал, кому дадут самый дешёвый кредит на жильё

Второй сын у Татьяны и Вадима родился через неделю после запуска программы — 25 января
Второй сын у Татьяны и Вадима родился через неделю после запуска программы — 25 января

В Новосибирске выдали первую ипотеку с рекордно низкой ставкой — 6% годовых. Специальную программу господдержки запустили в январе, но только к марту по всей стране появились первые счастливые обладатели непривычно дешёвого кредита. Корреспондент НГС пообщалась с семьёй, ставшей первой в области участницей программы, и узнала, кому и на каких условиях банки готовы давать льготы.

В конце прошлой недели Сбербанк выдал первую в Новосибирской области ипотеку с рекордно низкой ставкой — 6% годовых. Такую ставку можно получить по новой программе ипотеки с господдержкой. Её запустили для семей, в которых с 1 января 2018 года родится второй, третий или последующий ребёнок. Буквально через неделю после старта программы у Татьяны и Вадима Бережнюк появился младший сын Макар.


Семья Бережнюк «техническая»: Вадим — главный механик в «Синаре», обеспечивает бесперебойную работу всего швейного оборудования, Татьяна до декрета работала начальником сектора в «РЭС». Оба, подчёркивает Вадим, работают по специальности. Их старшему сыну Льву сейчас уже 3,5 года, и о покупке более просторной квартиры в семье задумывались давно, но даже сниженные за прошлый год ставки по ипотеке этого не позволяли.


— Шесть процентов — это шесть процентов. Если с 3 миллионов взять, это полпроцента в месяц — 15 тысяч рублей. А если взять девять процентов — ну извините, там уже другая сумма, на семейный бюджет, я думаю, значительно повлияла бы, — рассуждает Вадим.


К снижению ставки семья готовилась с декабря прошлого года, после поручения президента правительству. К концу года необходимое постановление с утверждёнными правилами субсидирования уже было готово, а 18 января АИЖК сообщило, что принадлежащий агентству банк «Российский капитал» готов принимать первые заявки. В других банках программа задержалась на полмесяца.


По условиям субсидирования, господдержку могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй, третий и последующий ребёнок. 


Сумма кредита при этом ограниченна, как и при прошлой ипотеке с господдержкой: 8 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 3 миллиона рублей для всех остальных регионов. Не меньше 20% от стоимости покупаемой квартиры заёмщику придётся собрать самостоятельно. При этом купить можно только новостройку — квартиру, дом или таунхаус: либо на этапе строительства, либо уже готовую, но у застройщика.


Впрочем, 6-процентная ставка не фиксируется на весь срок кредитования. Например, если в семье рождается второй ребёнок, она может получить такую ставку на 3 года. Если третий — на 5 лет. А если семья одновременно пополнится вторым и третьим малышами — на 8. Когда льготный период закончится, выплачивать кредит придётся по рыночной ставке, сегодня это 9,5%. Но если за годы льготного кредитования в семье снова будет пополнение, его обещают продлить. Получить льготную ипотеку может и мать-одиночка, и супруги, чей брак не зарегистрирован.


— Важно понимать, что при всех [условиях] мы каждого клиента всё равно рассматриваем на возможность платёжеспособности. Ипотека с государственной поддержкой — это преференция, но человек должен быть платёжеспособен, и мы его проверяем по всем требованиям, — напоминила начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Наталья Новичонок.


На сайте АИЖК перечень банков невелик. Например, Сбербанка в перечне нет. Как нет в нём и других крупных ипотечных банков, таких как ВТБ или «ДельтаКредит» — оба банка запустили программу ипотеки с господдержкой в феврале. В Райффайзенбанке признали, что пока к ней не присоединились, но рассматривают такую возможность и примут решение в ближайшее время.


По данным АИЖК, получить льготную ипотеку сегодня можно в БИНБАНКе, «Глобэксбанке», «Евразийском банке», «Металлинвестбанке», «КредитЕвропаБанке», «Банке Финсервис», в «Левобережном», а также в НОАИК и агентстве «Базис Девелопмент». Список застройщиков-участников пока и вовсе пустует. При этом Наталья Новичонок уточнила, что 


базовые условия — ставка, льготный срок кредитования, лимит суммы кредита и размер первоначального взноса — определяются на федеральном уровне, а остальные могут отличаться в разных банках.


Вадим Бережнюк говорит, что участие в программе далось ему непросто. В декабре, рассчитывая на её скорый запуск, семья продала квартиру, в которой жила, чтобы обеспечить первоначальный взнос, а в феврале, после новостей о первом выданном кредите под 6% годовых, отправились в банки. Но в первом, куда семья подала заявку, получили отказ.


— Недели 2–3 проходит, я звоню менеджеру, мне говорят: «Слушай, Вадим, программа есть, всё, но нет инструкции, как по ней работать». Я написал в электронную администрацию президента письмо о проблеме, мне пришёл ответ: [письмо] было перенаправлено в такие ведомства, как министерство [строительства и] ЖКХ и Центробанк. Из Центробанка мне не пришёл ответ, а из министерства ответили: обращайтесь в министерство финансов, — вспоминает он.


Сейчас все процедуры для семьи Бережнюк пройдены, в конце марта они ждут уже готовые документы из Росреестра, а через год рассчитывают переехать в новый дом — сейчас он находится на этапе строительства и готов примерно на треть.


Предыдущая программа государственного субсидирования ипотеки продлилась чуть меньше двух лет: с марта 2015 года до января 2017-го. 


Предназначалась она, как и нынешняя, для покупки квартир в новостройках. Но если ту программу называли скорее поддержкой застройщиков, чем граждан, то условия нынешней сильно сузили аудиторию и поддерживают в большей степени российскую демографию.


— На наш взгляд, эта программа станет одним из значимых событий в области ипотечного кредитования в этом году. Мы ожидаем, что до конца действия акции «ДельтаКредит» поможет более 6000 человек обрести свой домашний очаг, — поделился руководитель банка «ДельтаКредит» в Новосибирской области Иван Зинченко.


В прошлом году раньше времени завершилась ещё одна программа государственной поддержки для ипотечников, которая предполагала списание долга для целого ряда граждан, в частности многодетных семей, ветеранов и инвалидов. Но закончилась она довольно внезапно вместе с выделенными на неё деньгами, и тысячи россиян просто не успели ею воспользоваться.


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