Хождение по мукам: звезда телесюжетов о врачах возмутился лечением в обычной поликлинике

Новосибирец пережил пересадку печени от мёртвого донора — после операции он не может попасть к врачу

Два года назад новосибирец Станислав Гавриленко был знаменитостью — пациенту сделали сложнейшую 12-часовую операцию, пересадив половину печени умершего человека. О хирургическом успехе рассказали десятки СМИ — в том числе и федеральные каналы. Этой весной 32-летний пациент и его жена вновь обратились к журналистам, но не с хорошими новостями — они заявили, что после трансплантации отношение врачей к ним изменилось не в лучшую сторону. Сами медики считают, что система врачебной помощи работает хорошо. Подробности — в материале НГС.

Станислав Гавриленко и Оксана Молчанова познакомились примерно за полгода до операции, которая сделала новосибирца знаменитостью в медицинских кругах. Проблемы со здоровьем начались у него в конце 2000-х — вдруг начали трястись руки. Выяснилось, что у Станислава цирроз печени при болезни Вильсона-Коновалова (патология обмена меди в организме).







«Меня это нисколько не испугало — все мы люди. Напрямую спрашивать [о здоровье] я стеснялась. Постепенно, по кусочкам он начал мне выдавать информацию: "Наверное, ты заметила", а не заметить было невозможно. Честно говоря, я человек далёкий от медицины и то, что он мне говорил, — я вообще не понимала, о чём идёт речь. Только постепенно до меня начало доходить, что есть такие серьёзные проблемы со здоровьем», — вспоминает Оксана Молчанова. Она добавила, что у Станислава также диагностировали порок сердца.







Девушка взяла на себя рассказ об истории гражданского мужа в СМИ — с его согласия. По словам Оксаны, он встал в 2014 году в очередь на пересадку органа в Новосибирской областной больнице. Спустя пару месяцев после этого Станиславу позвонили врачи — пришёл донорский орган. Но молодой человек тогда внезапно отказался от трансплантации.







«Он психологически, морально был не готов к такой операции», — объяснила супруга.







По её словам, практически весь 2015 год они провели в больницах. В мае того года у него началось желудочное кровотечение — мужчину госпитализировали в больницу скорой помощи № 2. Оксану не устраивало, как там присматривают за любимым, — и она постоянно дежурила там вместе с матерью Станислава. Затем — хождение по кардиологам, которые предупреждали о серьёзных рисках для пациента с пороком сердца на операции по пересадке печени.







В середине ноября 2015 года операцию по пересадке всё же провели — тогда Станиславу было 29 лет. Хирурги областной больницы трансплантировали одну печень от погибшего донора сразу двум пациентам, причём такую технологию новосибирские врачи применили первыми в России. О редком случае врачи рассказали журналистам сибирских и федеральных телеканалов.







Оксана и Станислав подчёркивают, что врачам из областной больницы они благодарны за спасение жизни — в стационаре молодой человек провёл около 1,5 месяцев.







«Мы прогремели, по сути, на всю Россию, хотя мы этой славы-то не ждали, не было этой цели. К хирургам облбольницы претензий никаких нет. Да и первое время нас наблюдали — на каждом чихе звонили [туда]», — отметила девушка.







Она заверила, что все проблемы начались после выписки, когда Станиславу пришлось перейти из поликлиники при областной больнице в районную поликлинику № 7 в Октябрьском районе. По словам пары, Станислав постоянно чувствовал себя плохо, но при каждом обострении приходилось обращаться к терапевту и сидеть в общей очереди, а человеку с уязвимой иммунной системой это выдержать трудно.







Об операции, которую провели Станиславу, написали десятки журналистов. К хирургам претензий у него нет — однако лечение в районной поликлинике вызывает у него недоумение





«Человек прогремел на всю Россию — погремели-погремели, и всё, забыли. Иммунная система понижена, а к нам отношение как к обычным пациентам. Чтобы попасть к узкому специалисту — пусть это не связано с пересадкой печени <…>,





но все направления через терапевта. Ладно, если не критично, мы запись можем подождать. Но мы приходим в больницу и сидим в общей очереди с соплями, кашлем и прочими инфекциями, что нам категорически нельзя делать. Уязвимый очень организм, а мы сидим в общей очереди»,





— возмущается Оксана Молчанова.







Сам Станислав также уверяет, что врачи в поликлиниках не готовы к таким сложным пациентам, как люди с пересаженными органами. Поэтому, по словам пациента, часто пересылают друг к другу либо вовсе не назначают (или не контролируют) положенного лечения.







«Каждый раз ходить и выбивать — времени и нервов не хватит», — пожаловалась Оксана.







«Группа у нас людей с пересаженной печенью — и все сталкиваются с одними и теми же проблемами. Что хотел бы я видеть, что бы хотели видеть люди? Видеть в своём лечении, наверное, квалифицированных специалистов, которые будут компетентны в лечении таких пациентов, как я, людей с пересаженными органами.





Чтобы не ходить из одного медучреждения в другое за советами, как и что надо лечить <…> Хирурги дают рекомендации, которые в районной поликлинике выполнить не могут или просто не хотят, и получается замкнутый круг», — добавил Станислав Гавриленко.







Сейчас Станислав и его гражданская жена обратились к представителям нескольких СМИ в Новосибирске — и ждут реакции от системы здравоохранения. Они отметили, что не просят отдельного врача в поликлинике для Станислава, но хотят привлечь внимание к проблеме лечения после сложных и редких операций.







Как объяснил главный трансплантолог НСО, завотделением трансплантации органов областной больницы (ГНОКБ) Александр Быков, пациентов консультируют в областной поликлинике — но только по функциям пересаженного органа, возможным побочным эффектам терапии или осложнениям. По всем другим вопросам о здоровье пациентов действительно принимают в поликлиниках по месту жительства, отметил врач.







«Безусловно, в ряде случаев, конечно, для докторов на месте это (пациенты после трансплантации. — Прим. ред.) необычная ситуация. Но мы стараемся своевременно, во-первых, эту тему разъяснить, учитывая опять же ситуацию, что не все проблемы пациентов связаны с пересаженным органом, с первичной операцией, далеко не все проблемы», — уверен главный трансплантолог.







По его словам, терапевты поликлиник обращаются к ГНОКБ по вопросам лечения таких пациентов — и хирурги областной больницы не отказывают врачам в консультациях.







Доктор Быков добавил, что сейчас в Новосибирской области врачи наблюдают около 120 пациентов, которым пересадили органы.







«В основном это пациенты, которые были прооперированы у нас в центре, но также есть ряд пациентов — и взрослых, и ребятишек, которые были прооперированы в других центрах страны или даже за рубежом. Таких единицы», — рассказал он.







На вопрос журналистов, возможно ли для этих пациентов создать свой реабилитационный центр, чтобы им не приходилось ходить в поликлиники, трансплантолог не дал чёткого ответа — вопрос нужно обсудить с руководством.







«Но в настоящее время — мы так думаем — всё-таки весь объём показанной людям помощи, мы его пока осуществляем», — резюмировал врач.







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