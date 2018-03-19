Выбор б/у: кто тут против «Камри»

В спор с 10-летней Camry-«бочкой» вступили свежий «американец» и устаревшая Mazda — кто победил

Совсем немного осталось до старта продаж абсолютно нового поколения Toyota Camry — производитель уже раскрыл данные об оснащении автомобиля, а 2 апреля объявит цены и откроет предзаказ. Конечно, новый автомобиль за 1,5 миллиона и выше доступен далеко не каждому новосибирцу, а прикоснуться к прекрасному хочется. Какую «Камри» в более-менее приличном виде можно купить на вторичке и какие есть альтернативы — в обзоре НГС.АВТО.

Совсем старые экземпляры «Камри» мы рассматривать не будем, остановимся на машинах 10-летнего возраста — это уже «надутое» четвертое поколение, которое до сих пор смотрится органично и актуально. Бюджет — 600 000 рублей. Соперниками Camry станут известные хиты от других производителей в этом же классе — Ford Mondeo и Mazda 6 . Автомобили будут оценены по 5-балльной шкале в пяти категориях.





1. Свежесть









Toyota Camry за 600 тысяч — это 2006–2008 годы выпуска. Ну то есть можно взять машину ещё текущего десятилетия. 4 балла.













Ford Mondeo в Сибири, в отличие от Москвы, — автомобиль недооценённый, поэтому более дешёвый. А значит, он будет свежее — 2010–2012 годы. Почти «пятилетка», за это 5 баллов.













Mazda 6 окажется выпущенной тоже в 2008 году. Ну, может быть, где-то найдется 2009 год. 4 балла.









2. Внешний вид











Toyota Camry в 40-м кузове стала бессмертной классикой со своими идеальными пропорциями, машина по-прежнему смотрится современно и солидно. Мало того, даже новое поколение Camry по своим очертаниям немного вернулось к формам 40-го кузова. 5 баллов.













Mondeo кажется автомобилем более длинным. У него интересная задняя оптика, стремительный силуэт. 5 баллов.













Автомобили Mazda очень сильно изменились за последнее 10-летие. Поэтому старая «шестёрка» выглядит слегка устаревшей. Кроме того, из-за увеличения размеров новой «шестёрки» старую можно вообще принять за «Мазду 3». 4 балла.









3. Салон











Camry обладает наиболее просторным салоном, в том числе и по запасу сзади, — отчасти поэтому автомобиль заслужил признание упитанных отечественных чиновников. Интерьер машины по современным меркам уже простоват, а знаменитая панель аудиосистемы небесно-голубого цвета в этом возрасте уже начинает облазить. Вставки под дерево цвета кабачковой икры раскритиковали все кому не лень. 4 балла.









Mondeo на самом деле в Москве тоже активно используется для перевозки разного вида начальства, а также в корпоративных парках. Сзади у него чуть тесней, зато впереди находиться приятней, чем в «Камри», — интерьер Mondeo выполнен на более интересном уровне, а качественные материалы окажутся в достойном состоянии. 5 баллов.















Чёрный интерьер «Мазды» с красно-оранжевой подсветкой кому-то покажется угрюмым, здесь мало оживляющих деталей. Качество пластика среднее, не выдающееся. Зато кузов лифтбэк (если вам такой достанется) с крышкой багажника, открывающейся вместе с задним стеклом, делает процесс загрузки вещей более удобным, а само багажное отделение — просторным. 5 баллов.









4. Особенности езды





Camry славится своим комфортным ходом, мягкостью подвески, удобством расположения в креслах. Гонщики любят критиковать машину за «валкость» и «плохую управляемость», однако в нашей реальной жизни эти проблемы не имеют существенного значения. Большинство «Камри» на вторичке предлагаются с 2,4-литровым атмосферником мощностью 167 л.с., чего вполне достаточно для повседневности. 5 баллов.





Mondeo едет не менее комфортно, плюс у него действительно более интересное управление. Выбор моторов здесь шире — есть и 200-сильный турбомотор, и аналогичный «тойотовскому» 2,3-литровый атмосферник на 161 силу. У автомобиля меньше клиренс и больше колёсная база, поэтому при прочих равных «Мондео» окажется менее «проходимым». 4 балла.





Mazda тоже неплохо рулится, комфортно идёт, однако ощущения от езды могут быть подпорчены недостаточной шумоизоляцией. Вторичка предлагает нам в основном 2-литровые экземпляры мощностью 147 л.с., и это будет менее динамичный автомобиль, нежели соперники. 4 балла.









5. Техническая часть





«Камри» со своим автоматом и атмосферным двигателем являет собой для сибиряков образец надёжности, но и у неё есть мелкие болячки. Умеренный угар масла, засор радиатора и перегрев мотора, отказ компрессора кондиционера, износ тормозных дисков. Но в целом 5 баллов.





Mondeo лучше не покупать с турбированным мотором и роботизированной коробкой, которая идёт ему в пару. С атмосферником и простым автоматом владельцы особых проблем не испытывают, но есть другие слабые места: стук и течь рулевой рейки, отказ генератора, износ рулевых тяг, стоек стабилизатора и сайлентблоков в подвеске. Из-за множества потенциальных мелких проблем автомобиль считается в Сибири малоликвидным, поэтому и стоит дешевле соперников-ровесников. 3 балла.





С «Маздой» другая напасть — отказы в электрических цепях аудиосистемы, центрального замка и провода «массы». Быстро изнашиваются ступичные подшипники, слезает лакокрасочное покрытие, отказывают гидроопоры двигателя. 4 балла.









Итоговая оценка:

Toyota Camry — 4,6

Ford Mondeo — 4,4

Mazda 6 — 4,2





Итак, «Камри» в своём бюджете, несмотря на «старость», всё-таки обошла соперников по классу. А читатели могут предложить свой вариант крупного седана в комментариях.





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