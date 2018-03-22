Кофточки за 200: в Новосибирске — бум магазинов дешёвой одежды

Последние полгода один за одним в Новосибирске открываются огромные магазины недорогой одежды — в прошлую субботу на месте крупного магазина товаров для дома и ремонта открыли вещевой гипермаркет. Штатный шопоголик НГС отправилась в четыре больших магазина одежды, где представлены разные марки и производители. В одном можно полностью собрать гардероб за пять тысяч рублей, в другом нашлись марки, которые из Сибири выгнал кризис. Корреспондент НГС выяснила, где найти модную одежду людям нестандартных размеров, — все находки и разочарования в нашем фоторепортаже.





В минувшие выходные, пока все интересовались политикой и закупались булочками, выполняя свой гражданский долг, на втором этаже агропарка открылся очередной гипермаркет дешёвой одежды и обуви для всей семьи — Low Price (с англ. — «Низкая цена»). Некогда тут, в бывшем магазине Forma, помпезно висели люстры и стояли ванны, а сегодня среди серых стен расположились десятки до отказа набитых рядов одежды, а в воздухе витает едкий запах «Китая». Перед открытием в рекламе в соцсетях представители магазина заявляли, что здесь более миллиона наименований. На всех этикетках указаны две цены: зачёркнутая изначальная и со скидкой. Однако неясно, от какой прежней стоимости скидывают и где и когда эти вещи продавались по старым ценам. Видимо, продавец верит, что перечёркнутые ценники всё ещё имеют магическое воздействие на покупателя.









Low Price — не брендовый сток, где можно купить что-то из коллекции прошлого сезона. Здесь продают одежду из Китая, а марку производителя может узнать только тот, кто учил китайский. Магазин буквально ломится от разнообразного трикотажа до 1000 рублей. Вешалки так туго набиты всевозможными кофточками, что если достал одну, то нужно ещё умудриться повесить её обратно. Женские почти все однотипные, с похожим рисунком вязки и отличаются только цветом — зато оттенков здесь просто тьма. Ажурная женская кофта стоит 699 рублей, а в мужском ряду трикотажные кофты — и вовсе за 299 рублей. Модные свитшоты можно найти всего за 199 рублей.









Если не хочется ждать посылок с AliExpress, а желание совершить импульсивную покупку не покидает, то здесь можно увидеть, как будут выглядеть в реальности заказанные вещи. Стоимость примерно такая же, как и на сайтах, — трикотажная юбка под замшу 549 рублей, оба платья по 999 рублей.









Тут же модные блузы с пышными кружевными рукавами, которые так отлично сидят на изящных азиатских моделях из каталога. А вот жемчуг к кружевам приклеен — обе блузы по 799 рублей.









Рост журналистки НГС не выше среднего — около 170 сантиметров, но рукава всех пальто оказались заметно коротки. Такая ростовка сядет только на женщин не выше 1,6 метра. Зато стоимость такая, что хоть бери на каждую неделю новое, — правое якобы стоило 4000 рублей, а сейчас отдают за 1999 рублей, а левое всего за 999 рублей вместо двух тысяч. В придачу к последнему пальто в кармане нашёлся мохнатый брелок — куда его цеплять, непонятно. Следом идут ряды синтепоновых курток стоимостью около тысячи рублей: если среди женских преобладают яркие жизнерадостные цвета — жёлтый, мятный, розовый, то мужчинам предлагают облачиться исключительно в мрачный чёрный.









Мужчинам одеться будет ещё проще (и дешевле). Стоимость мужского трико начинается от 299 рублей. Вывод тут только один: пусть магазин никогда не будет знаменит стильными находками, но за пять тысяч можно одеться полностью. За тысячу рублей здесь запросто можно собрать ежедневный комплект из брюк и джемпера.









В конце прошлого года в Новосибирске появилась новая тенденция — открылись один за другим мультибрендовые магазины с уценённой одеждой из коллекций, снятых с продажи, — как минимум три сети открыли новые магазины в городе.





Сеть Familia пришла в Новосибирск в декабре, а в феврале открыла второй магазин на левом берегу. Единичные вещи здесь можно найти даже тех марок, у которых нет фирменных магазинов в городе, например Mexx. Платья стоят здесь 1000–1700 рублей, на всех ценниках написано, что скидка более 50%. Чёрное платье Motivi предлагают купить за 1099 рублей вместо четырёх тысяч, клетчатое — 1499 рублей.









Хочется попросить продавцов внимательнее заклеивать ценники, чтоб сохранить иллюзию дешевизны, — не отбирайте ощущение радости у покупателей, что они страшно сэкономили. А то получается, что свои последние дни в фирменном магазине хлопковая рубашка доживала по цене ниже, чем в магазине распродаж. Сегодня в Familia она продаётся за 769 рублей — скидка на неё якобы 55% от старой цены в 1699 рублей, но на этикетке видно, что в магазине неоднократно снижали цены и ещё совсем недавно её готовы были отдать за 699 рублей.





Вот на джемпере Adidas старую этикетку заклеили сплошняком — 1999 вместо 2859 рублей. Возможно, в стоках новосибирцы вещи этого бренда будут встречать чаще, чем в фирменных магазинах. Накануне руководство Adidas заявило, что намерены закрыть часть магазинов в России, — в Новосибирске первым под закрытие попал отдел в ТЦ «Сан Сити».









Соскучились по Topshop? Два года назад британская марка ушла из Новосибирска из-за кризиса, но нашла способ вернуться хотя бы частично — бренд представлен в магазине Cool price, который открылся в прошлом году в новом торговом центре «Эдем» в Академгородке. Голубой топ от Topshop стоит здесь всего 799 рублей (вместо 2599 рублей в фирменном магазине, как утверждает ценник) — вещь не единичная, есть почти во всех ходовых размерах.





Dorothy Perkins — ещё один британец, фирменные магазины которого не найти в Новосибирске, — заказать можно только в интернет-магазинах. Здесь корреспонденты НГС нашли хоть и не полную коллекцию, зато дешевле на 73%: юбка стоит всего 1099 вместо 3999 рублей.









Блузкe с длинным рукавом из вискозы марки Milano (на ценнике написано, что производитель Турция, а изготовитель Германия) продают вдвое дешевле, чем ранее, — 1999 вместо 4200 рублей. Сшили её в апреле 2016 года, а после блузу ждал долгий путь в Сибирь. Светлая блуза Marks&Spencer стоит сегодня каких-то 899 рублей. Между прочим, размер блузы 60-й — в Cool price куда ни глянь, большие размеры.









Всё же лидируют по числу больших размеров однозначно мужские брюки — стоят они от 1500 до 2499 рублей в зависимости от марки и плотности ткани.









Одеться за сущие копейки — всё же не про Cool price. Цены тут как на новую коллекцию среднего масс-маркета, но на каждой вещи бирки и этикетки именитого бренда. Детская куртка Junior Republic здесь стоит 2499 рублей, а прежняя цена значится 17 400 рублей. На сайтах интернет-магазинов цены на вещи этого бренда и правда столь высоки — даже начинаешь верить, что эта миниатюрная курточка стоила столько.









Для взрослых одежду можно найти дешевле. Джинсы Mustang здесь по полторы тысячи, прежняя цена на этикетках заявлена около восьми тысяч. Куртки Burlesco стоят всего 1049 рублей — на фоне старой цены (6480 рублей) кажется, что почти даром отдают.









Внезапно пересечение улиц Кутателадзе и Инженерной в Академгородке стало модным местом — всего в двух минутах ходьбы от «Эдема» в ноябре открылся Family outlet. Недавно здесь был привоз, и на стеллажах разложены даже футболки с бирками Lacoste по 390 рублей — выяснить их подлинность, конечно, сложно.









В основном в академовском аутлете всё же не столь именитые марки — за 790–990 рублей здесь можно купить разноцветные летние джинсы H&M, Sela и Love Republic, а платья и блузы Zarina стоят 590–790 рублей. Хотя за такую цену эти же вещи можно было купить в фирменном магазине в сезон распродаж.





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