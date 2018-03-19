«Большинство аптек просто закроется»

В России могут закрыться многие аптеки, а значит, снизится доступность рецептурных лекарств — именно такие опасения выразила Торгово-промышленная палата в письме председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. По мнению представителей отрасли, это произойдёт, если будет принят законопроект, разрешающий продавать в магазинах безрецептурные препараты, — его предложил в декабре 2017 года Минпромторг РФ. Журналист НГС.БИЗНЕС решила разобраться, действительно ли такой закон способен привести к краху большинства аптек, серьёзную ли конкуренцию супермаркеты составят аптечным сетям в Новосибирске, как изменятся цены на лекарства и возрастёт ли доля контрафактной продукции. Мнения участников рынка — в нашем материале.

Владимир Машанов, директор «Муниципальной Новосибирской аптечной сети», 93 точки:

«Я считаю, что в первую очередь очень сильно пострадают несетевые аптеки, находящиеся в шаговой доступности, потому что они не привязаны к федеральным сетям, федеральным бюджетам и работают с ограниченным ассортиментом. У крупной сети своя экономика, свой маркетинг и свой ассортимент.





Конечно, доля покупателей уйдёт за каким-то набором безрецептурных препаратов, но мы как крупная сеть будем реагировать на это маркетинговой активностью — демонстрацией своих преимуществ.







Что такое средний чек у покупателя? Есть два варианта, когда человек заходит в аптечную сеть: первый — ситуационно, например когда заболело горло. Именно эта категория людей может перейти в супермаркеты. Второй — покупатель приходит в аптеку с набором потребностей, в том числе за рецептурным препаратом, поэтому он не будет делить чеки: купит всё в аптеке.







Крупные сети не боятся таких изменений и готовы показывать свои конкурентные преимущества

Почему лекарства должны подешеветь? Логику подобных заявлений я не понимаю. Потому что это не основной бизнес для супермаркетов? Аптеки тоже на лекарственных препаратах не особо зарабатывают — это известный факт. А зарабатывают на парафармацевтике — продаже косметики и так далее. На рынок выходят не эксперты, им может недоставать навыков и опыта для того, чтобы сделать медикаменты дешёвыми.







Почему зачастую в сетевых компаниях цена ниже? Потому что существует большое количество возможностей перемещать маржу по разным препаратам, а в магазинах ассортимент ограничен и объём не тот. А по поводу контрафактной продукции — это пикантный момент: трудно комментировать, точно не зная, что они имели в виду. Могу предположить, что новых игроков рынка будет легче обмануть, но будем исходить из того, что все добросовестные участники рынка».







Олег Милютин, генеральный директор ООО «Медэкспорт-Северная Звезда» — аптеки «Фармакопейка» в Новосибирске, 58 точек:

«Я считаю, что в случае принятия такого законопроекта следует ожидать повышения цен на рецептурные лекарственные средства, поскольку аптекам нужно будет компенсировать недополученную прибыль от падения продаж безрецептурных препаратов. Цены на последние тоже вырастут, потому что производитель должен будет резко увеличить товарный запас в торговых сетях и соответственно дать большую отсрочку платежа, как это происходит в продуктовом ритейле. На это ему нужно заложить дополнительную маржу в препарат.







К безрецептурным препаратам относятся, например, жаропонижающие, противопростудные, желудочно-кишечные, абсорбирующие, средства наружного применения, витамины

Рост контрафакта вряд ли возможен, поскольку существующая система контроля даже на сегодняшний день показывает свою эффективность: количество такой продукции минимально. А с введением маркировки лекарственных средств производителем каждый потребитель сможет самостоятельно определить, где, когда и кем был выпущен препарат и в какой сети он должен продаваться.







Безусловно, торговые сети составят большую конкуренцию аптечным сетям. Но, с другой стороны, если эти препараты будут размещаться в открытой выкладке без квалифицированного сотрудника рядом, это плохо.





В принципе и сейчас некоторые товары первой необходимости постепенно перешли в магазины, например вата, хлоргексидин, растворы спирта. С принятием закона ассортимент значительно расширится. Предвосхищая подобную ситуацию, мы уже ориентировались на то, как работают аптеки в других странах мира. Например, у нас открыты аптечные магазины, в которых ассортимент расширен и есть открытая выкладка. В Новосибирске пока работает один и два готовятся к открытию. Этот формат близок к супермаркету, только у нас работают квалифицированные сотрудники».







Анна Поллуксова, заместитель директора системы аптек «Эдельвейс», 17 точек:

«На сегодняшний день закон не запрещает любой организации получить лицензию и осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами. Пока все дополнения в законопроект не исключают необходимости наличия лицензии у любой организации — аптечной или торговой. Всё зависит от идентичности условий узаконивания деятельности по розничной торговле лекарственными препаратами.





Конкуренция на рынке и сейчас нешуточная, и создать конкурентоспособную организацию непросто. А лекарственные средства и продукты — синергия, давно доказавшая своё право на успешное существование.





Для продуктовой розницы это будет совершенно новый формат взаимоотношений с фармацевтическими дистрибьюторами. Правила рынка здесь совершенно иные. Как минимум им придётся очень долго приспосабливаться к новому ассортименту, нужны специалисты со знанием фармацевтического маркетинга.







Некоторые товары первой необходимости уже продаются в супермаркетах

Фармацевтический бизнес сейчас очень жёстко регулируется государством по формированию цен на препараты, включённые в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖВНЛС), но всё равно есть определённая "своя" ценовая политика в каждой аптеке. Поэтому я считаю, что на цены это не очень повлияет. И процент контрафакта останется тот же. Если для торговых организаций создадут нормативную базу по системе качества, как в аптеке, то основная задача будет у контролирующих органов».







Татьяна Бабова, помощник руководителя аптечной сети «Солнышко», 14 точек:

«Я думаю, что и сейчас у нас всё печально в фармацевтике, а если примут этот законопроект, то будет ещё печальнее. Конечно, большинство аптек просто закроется, потому что им будет нерентабельно содержать такие площади и соответственно выдавать зарплату, когда, например, работает по четыре фармацевта в две смены.







Супермаркеты составят достойную конкуренцию, потому что большинство лекарственных средств будет продаваться там: безрецептурных препаратов гораздо больше, чем рецептурных. Естественно, в супермаркетах появятся противопростудные и обезболивающие, не говоря уже о каких-то мелочах, например пластырях, ватных дисках, которые и так сейчас есть в продаже в магазинах. А антибиотиков или каких-то серьёзных психотропных лекарств там не будет.







Большая часть участников рынка уверена, что цены на лекарства вырастут, если закон примут

Цены вырастут, потому что участников рынка станет больше и все начнут с помощью повышения цен пытаться получить прибыль, рассчитывая, может, на случайного покупателя. Это коснётся безрецептурных препаратов. Рост контрафактной продукции, скорее всего, увеличится: я не думаю, что все супермаркеты начнут закупаться у поставщиков — они будут выискивать обходные пути, подешевле».







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