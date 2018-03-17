«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД

Lexus с номерами ООО не смогли прогнать с «зебры» и как хозяин Cadillac поплатился за свою парковку

В очередном, 64-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: образцы стоянок «Лексусов» с номерами ООО, 888, 009, а также Mercedes S-class, затесавшийся среди инвалидов.

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


Открывает выпуск чёрный внедорожник Lexus из Академгородка, вставший в створе пешеходной «зебры». «Улица Ильича, 6, около торгового центра. Припарковался "Лексус" с номером ООО прям внаглую. Рядом, метрах в 50, дежурил экипаж ГИБДД — он развёл руками. Даже дедушка с бабушкой не смогли пройти, в итоге обходили», — возмущены местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


Ещё один автомобиль с серией ООО, вставший против шерсти. «Утро. На парковке яблоку негде упасть — и тут это», — рассказал нам читатель Александр. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


Возле «Сибирского Молла». Тоже человек проявляет свою индивидуальность.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


«На детей наплевать — перегородил единственный вход на детскую площадку во дворе дома Романова, 60», — переживает читатель Юрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


Ещё один «Лексус», забравшийся на детскую площадку. 




«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


Может быть, водитель подумал, что вставать надо туда, куда показывает стрелочка. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


«Водитель "Мерседеса" припарковался прямо на пешеходном переходе, на выходе из ТЦ "МЕТРО" по адресу Северная, 11. Водитель спит в автомобиле, не обращая внимания на то, что мешает людям, которые выходят из торгового центра», — сообщил нам Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


Опять Академгородок. Там такие площадки перед подъездами предназначены для стоянки.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


«Микрорайон "Чистая Слобода". Продвинутый водятел перегородил пешеходную дорожку, въехав на неё грязным задом своего авто, пока колёса в поребрик не упёрлись. Пройти почти невозможно, только обойти кругом», — поделился наблюдениями Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


«Тротуар у дома Лескова, 15. Для владельцев этих авто пешеходов не существует, а вокруг дома часто любят гулять мамочки с колясками!» — пишет читатель Олег.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


«Вот такая парковка на тротуаре по улице Ядринцевской напротив Нархоза. Между машинами даже протиснуться невозможно», — переживает Анастасия.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


Парковка для инвалидов на три места возле кинотеатра «Победа». Между двумя скромными машинами со спецзнаками затесался роскошный Mercedes S-class, на котором значка не видно.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


А это новые наказанные. «Кадиллак» встал в 10-метровой зоне парковки для инвалидов — штраф 5000 рублей и эвакуация. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ООО — не подвластен даже ГИБДД


Этот «Фольксваген» увезли с парковки возле отеля «Миротель» на площади Маркса. Водителю также штраф — 5000 рублей.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными идеями дорожников — невероятные приключения асфальта в Новосибирске.


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