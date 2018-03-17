Lexus с номерами ООО не смогли прогнать с «зебры» и как хозяин Cadillac поплатился за свою парковку

В очередном, 64-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: образцы стоянок «Лексусов» с номерами ООО, 888, 009, а также Mercedes S-class, затесавшийся среди инвалидов.





Открывает выпуск чёрный внедорожник Lexus из Академгородка, вставший в створе пешеходной «зебры». «Улица Ильича, 6, около торгового центра. Припарковался "Лексус" с номером ООО прям внаглую. Рядом, метрах в 50, дежурил экипаж ГИБДД — он развёл руками. Даже дедушка с бабушкой не смогли пройти, в итоге обходили», — возмущены местные жители.













Ещё один автомобиль с серией ООО, вставший против шерсти. «Утро. На парковке яблоку негде упасть — и тут это», — рассказал нам читатель Александр.













Возле «Сибирского Молла». Тоже человек проявляет свою индивидуальность.













«На детей наплевать — перегородил единственный вход на детскую площадку во дворе дома Романова, 60», — переживает читатель Юрий.















Ещё один «Лексус», забравшийся на детскую площадку.

















Может быть, водитель подумал, что вставать надо туда, куда показывает стрелочка.













«Водитель "Мерседеса" припарковался прямо на пешеходном переходе, на выходе из ТЦ "МЕТРО" по адресу Северная, 11. Водитель спит в автомобиле, не обращая внимания на то, что мешает людям, которые выходят из торгового центра», — сообщил нам Сергей.













Опять Академгородок. Там такие площадки перед подъездами предназначены для стоянки.













«Микрорайон "Чистая Слобода". Продвинутый водятел перегородил пешеходную дорожку, въехав на неё грязным задом своего авто, пока колёса в поребрик не упёрлись. Пройти почти невозможно, только обойти кругом», — поделился наблюдениями Алексей.













«Тротуар у дома Лескова, 15. Для владельцев этих авто пешеходов не существует, а вокруг дома часто любят гулять мамочки с колясками!» — пишет читатель Олег.















«Вот такая парковка на тротуаре по улице Ядринцевской напротив Нархоза. Между машинами даже протиснуться невозможно», — переживает Анастасия.













Парковка для инвалидов на три места возле кинотеатра «Победа». Между двумя скромными машинами со спецзнаками затесался роскошный Mercedes S-class, на котором значка не видно.













А это новые наказанные. «Кадиллак» встал в 10-метровой зоне парковки для инвалидов — штраф 5000 рублей и эвакуация.













Этот «Фольксваген» увезли с парковки возле отеля «Миротель» на площади Маркса. Водителю также штраф — 5000 рублей.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными идеями дорожников — невероятные приключения асфальта в Новосибирске.





Читайте также:

Царёк горы



Тест-драйв: этот городской кроссовер штурмует горки для «Крузака», но у него проблема с «лицом».







Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.







Загружайте фото с неправильно припаркованными автомобилями в наш альбом на «Одноклассниках».