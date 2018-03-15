Пора за шинами: «Лента» и «Гигант» против интернет-магазинов

В Новосибирске стартовал сезон замены колёс, пока идёт его первый этап — водители начинают подбирать себе новые летние шины, сравнивать цены, выставлять на продажу старые колёса. Крупные гипермаркеты уже завезли в свои торговые залы большое количество покрышек, как бы напоминая автолюбителям, что уже через месяц состоится массовая замена резины. Портал НГС.АВТО сравнил цены гипермаркетов со специализированными магазинами и выяснил, где удобней покупать.

Торговые залы больших магазинов наполнились специфическим запахом резины — на продажу выставили сотни новых летних покрышек. Как правило, выбор в гипермаркетах небольшой, 5–7 моделей в нескольких типоразмерах, но все они распространенные и проверенные, как раз для массового покупателя. Посмотрим, что предлагают три крупнейшие сети — «Гигант», «Лента», Metro Cash & Carry, и насколько выгодней покупать шины через интернет.





Гипермаркеты в этом сезоне в основном предлагают Hankook, Matador, Cordiant, Yokogama, КАМА. Например, «Гигант» продает покрышку Hankook K425 в ходовом типоразмере 185/65 R15 за 3088 рублей (с учетом скидки по карте). В новосибирских интернет-магазинах с бесплатной доставкой (при заказе 4 штук) и ожиданием в 1–3 дня такая модель имеет следующие цены:





Hankook K425

«Сибирь колесо» — 2970 рублей,



«Колесити» — 2970 рублей,

«Сибирь шина» — 2970 рублей,

«Резиновая подкова» — 3256 рублей.









Еще одна ходовая модель Yokohama Blue Earth AE-01 (185/65 R15) в «Гиганте» стоит 2794 рубля. Альтернативные цены:





«Сибирь колесо» — 2730 рублей,

«Колесити» — 2730 рублей,



«Сибирь шина» — 2752 рубля,

«Резиновая подкова» — 3009 рублей.











«Лента» предлагает шину Cordiant Sport 2 в размере 195/65 R15 за 2899 рублей. В Metro Cash & Carry такая же стоит 2549 рублей. У конкурентов:





«Сибирь колесо» — 2660 рублей,



«Колесити» — 2660 рублей,



«Сибирь шина» — 2810 рублей,

«Резиновая подкова» — 3009 рублей.











Посмотрим на самые бюджетные отечественные колеса. Изделие КАМА Breeze в размере 175/65 R14 в «Гиганте» стоит 1841 рубль. Если подождать с доставкой, то можно купить шину по цене:





«Сибирь колесо» — 1790 рублей,



«Колесити» — 1790 рублей,



«Шиноман» — 2160 рублей,

«Сезон колес» — 1790 рублей,









А теперь колёса побольше и подороже. Опять Yokohama Blue Earth AE-01, но уже в размере 205/55 R16. В Metro Cash & Carry за такую шину просят 3399 рублей. В «Ленте» она же стоит 4099 рублей. У конкурентов:





Yokohama Blue Earth

«Сибирь колесо» — 3530 рублей,

«Колесити» — 3530 рублей,



«Сибирь шина» — 3670 рублей,

«Резиновая подкова» — 3868 рублей.





Как видим, у многих изделий цены гипермаркетов отличаются от самых дешёвых интернет-магазинов на 50–100 рублей. Для комплекта это будет 200–400 рублей, при этом не надо ждать доставку (которая может затянуться на неделю) и подстраиваться под неё — достаточно забросить колёса в тележку, и всё. Ну а в некоторых случаях лучшая цена на покрышку окажется именно в гипермаркете.









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