Бренд Jaguar вывел на рынок компактный кроссовер E-Pace с относительно доступной ценой, полным приводом и неплохими внедорожными способностями. E-Pace — это попытка англичан закрепиться в сегменте кроссоверов, поскольку их легковые автомобили не показывают особого успеха, а вот предыдущий кроссовер, большой F-Pace, был принят рынком на ура. Об особенностях автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Это новый Jaguar E-Pace (предоставлен официальным дилером «Альбион Моторс»), и в жизни он не смотрится таким маленьким, как на картинках. Вполне себе полноценный кроссовер, с большими колёсами, высокий, с хорошим клиренсом.















Его основная проблема — это детская мордочка с наивными фарами. Именно эти фары на картинках и делают автомобиль каким-то маленьким жуком. Если уж и создавали уменьшенную копию F-Pace (его мы тестировали прошлой зимой), то почему нельзя было сделать такие же узкие дерзкие фары?















Нет логического объяснения этому. Зачем-то сюда пересадили лицо от родстера Jaguar F-Type, но там-то как раз оно неплохо смотрелось. Впрочем, кому-нибудь мягкое выражение лица нового кроссовера, наоборот, понравится.















Корма удалась — здесь узкие фонари, заходящие далеко на крылья. Они скопированы с F-Pace и немного перерисованы — круглые ямки на внутренних частях получили угловатую форму. А большой спойлер красиво накрывает заднее стекло.















В профиль этот спойлер слегка удлиняет 4,4-метровый автомобиль и добавляет ему стремительности. Без него машина и вовсе походила бы на какой-то шарик.















Если во внешности новой машины есть много пересечений со старшим братом F-Pace, то в салоне тут всё по-другому. Интерьер подчеркнуто асимметричен — для водителя сделали подобие кокпита, а пассажира отгородили массивной ручкой, за которую можно держаться.















Селектор АКП выполнен на основе нефиксируемой рукоятки, но мне больше нравится традиционная лендроверовская шайба — она удобней, компактней и информативней. А здесь при переводе селектора нужно хорошенько поджимать кнопку снизу — пару раз я втыкал рычаг в положение D, но вместо езды получал рёв мотора — передача не включалась.















Руль без приливов, быстро и равномерно прогревается. Забегая вперед, отметим, что руль здесь в машине, наверное, самое приятное — и по тактильным ощущениям, и по своему функционалу.















Наконец-то блок стеклоподъёмников перенесли вниз, в человеческое место. У многих «Лэнд Роверов» и у F-Pace он находится на полке у окна — надо задирать руку.















Выемка под дверной ручкой элегантно оформлена алюминием, в темноте в нём красиво переливаются лучи декоративной подсветки.















Экран мультимедиа широкий, работает быстро, не подвисает. Вот бы его ещё поднять повыше к уровню глаз, а то при постоянной работе, например с навигацией, приходится наклонять голову.















Блок климата снабжён огромными кругляшами — это удобно. А если бы они были потуже и потяжелее на ощупь — стало бы вообще хорошо.















Кожаные кресла производят впечатление качественно скроенных изделий, неудобств они не доставляют, бока поддерживают.















Несмотря на небольшую длину, сзади места хватает — сиденья немного утоплены вниз. Подлокотник высокий, и это удобно.















А куда же делись потолочные ручки? Пассажирам просто не за что держаться на кочках.













Двери снизу оснащены основательными пластиковыми кожухами, которые полностью закрывают пороги от грязи и призваны обеспечить стерильность при посадке/высадке.















Багажник на вид не производит впечатление особо вместительного, хотя его объём заявлен 577 литров. В подполе большая запаска, она вместе с инструментами занимает там всё пространство. Сам пол складывается пополам, но никак не фиксируется.















У нас на тесте 2-литровый дизель мощностью 180 сил, и особо он никуда не торопится. Заявленный разгон до сотни 9,3 секунды. Работа дизеля в паре с новым автоматом такова, что машина практически никогда не выстреливает, просто плавно разгоняется. Разве что при старте с двух педалей — в первую секунду есть рывок.















С ходу же, в надежде резко ускориться, вы топчете педаль газа — но машина сначала думает, а потом плавно начинает разгон. А всё из-за веса — целых 1,8 тонны для такой компактной машины. Поэтому для активной езды надо выбирать из моторной гаммы двигатель помощнее.















А вот рулится Jaguar E-Pace толково. На прямой по шоссе автомобиль сразу откликается на небольшое движение баранки, адекватно перестраивается, не лишает вас ощущения тесной связи с дорогой.















В резких дугах руль упругий, чёткий, в любой момент вы знаете, на какой угол у вас повернуты колёса. Крутить баранкой много не надо — небольшие прицельные повороты руля вводят автомобиль в нужные вам крутые траектории.















Jaguar E-Pace оснащён подвеской умеренного уровня жёсткости. Кривой асфальт она хорошо считывает, а спрессованные снежные кочки проходит вполне мягко.















Благодаря свой небольшой длине, коротким свесам и 20,4-сантиметровому клиренсу Jaguar E-Pace оказался очень проворным на бездорожье. На нём можно взгромоздиться на какие-нибудь внушительные бугры и ничем не задеть землю.















Здесь простая система полного привода с муфтой Haldex, которая добавляет момент на задние колёса при пробуксовке основных передних. Диагональных вывешиваний E-Pace даже не замечает, подключение второй оси происходит быстро и деликатно.















Селектором выбора режимов движения можно установить режим «Дождь/снег», машина начнёт имитировать пониженную передачу, пытаясь вращать колёса как можно плавней и не допускать пробуксовок. Это поможет вам преодолеть участок, где в обычном режиме сорвавшиеся колеса могут закопаться в снег или грунт.















Цена на E-Pace начинается с 2 544 000 рублей, это будет младший 150-сильный дизель. В более-менее мощной версии и с расширенным функционалом машина перевалит за 3 миллиона. Англичане считают свой автомобиль породистей, поэтому установили начальные цены на E-Pace несколько выше, чем стоят немецкие конкуренты типа Audi Q3 или BMW X1. Хотя и у «немцев» с их многочисленными пакетами легко уйти за те же 3 миллиона.







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