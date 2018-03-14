Моя прекрасная свалка

Парк в пойме реки 1-я Ельцовка, за который несколько лет борются жители Сухого лога и соседних домов, оказался под угрозой: хотя он и прошёл несколько отборов, в списке общественных пространств, которые благоустроят в ближайшие годы, его не оказалось. Огромную территорию с рекой, рядом с которой гнездятся утки, готовы благоустраивать частные инвесторы, но сделать этого не могут — мешает несуществующая дорога, которая не нужна жителям. Пока идёт административная война за землю, активисты как могут сражаются с мусором и грязью, чтобы местные жители начали воспринимать территорию как место для прогулок. Почему не удаётся решить все формальности и кому нужен большой парк вокруг маленькой речки — в материале НГС.

Новосибирцы решили не ждать милости властей и начать благоустраивать парк у площади Калинина сами. Он должен протянуться вдоль реки 1-я Ельцовка и её притока от Красного проспекта до улицы Ипподромской.







Откровенно говоря, решили они это не сегодня и не вчера — работа началась ещё в 2014 году, когда переехавшая сюда молодой архитектор Дарья Друщенко создала первую концепцию благоустройства для дипломной работы. Весь путь, пройденный собравшимися в инициативную группу местными жителями, подробно описан в концепции развития парка: от основания группы через субботники и пикеты до многочисленных встреч с властями и победы на конкурсе «125 идей для города».







Участок вдоль реки, согласованный для благоустройства, — примерно половина парка, площадь которого составит около 20 га





Концепцию поддержал общественный экспертный совет по градостроительству при мэре Новосибирска, а в декабре власти согласовали участок под благоустройство — от моста у Заельцовского рынка до нового, пока закрытого для пешеходов моста с Танковой на Овражную.







Но в числе общественных пространств, которые вошли в план к реализации и за которые новосибирцам предстоит голосовать в ближайшее воскресенье, объединяющего два района парка нет: от Заельцовского района его обогнал уже существующий ПКиО «Заельцовский», а от Калининского — озеро Мышкино.







— Мы даже и не думали, что нам опять надо участвовать, думали, что мы уже в списках, были уверены в этом. Хоть как-то бы объявили об этом (новом голосовании. — Л.П.), мы бы, конечно, подняли бы весь свой актив и собрали бы 10 тысяч [заявок], — сетует Игорь Гавриленко, исполнительный директор НГОО «Белая сирень», которое занимается защитой окружающей среды и помогает создавать зелёные зоны в Новосибирске.







Впрочем, начать создавать парк активисты могут и без денежных вливаний властей: вокруг оврага с речкой и ручьём достаточно много строек, и застройщики готовы вкладываться в развитие территории, отмечает Гавриленко, — для них это отнюдь не меценатство, а повышение привлекательности домов.







— Глупо строить маленькую зелёную зону во дворе, а рядом парк, — считает девелопер Евгений Гаврилов.







Новые дома должны вырасти над краем оврага, напротив дома на Танковой, 17





Возле будущего парка его компания уже построила жилой дом «На Танковой», начало строительства комплекса из ещё двух запланировано на этот год. Причём комплекс уже получил рабочее название с прицелом на будущее — «Ельцовский парк».







Два дома из современных панелей собственного производства — один из них Гаврилов обещает построить круглым и совершенно не похожим на привычные «панельки» — должны вырасти у нового моста через овраг. Полтора гектара земли в месте впадения ручья в 1-ю Ельцовку сегодня находятся в собственности у застройщика, отсюда и должен начаться парк.







— Наверху, на уровне улицы Танковой, я купил земельные участки, там был частный сектор, мы его расселили, — именно там мы и будем строить два 16-этажных дома по своей новой технологии, — описывает проект Гаврилов. — Активисты к нам обратились. И я посмотрел, что наш кусок — это середина парка, и я отказался делать это для себя, решил поддержать инициативу.







Вдоль реки участки осваивают сразу несколько застройщиков, которые, по словам активистов, готовы участвовать в проекте





Разрешение на строительство девелопер рассчитывает получить в ближайшее время и к лету выйти на площадку. Параллельно начинается работа над проектом благоустройства гектара, не занятого застройкой, — этим займётся разработавшая несколько концепций развития общественных пространств в городе мастерская «Адаптик-А» вместе с молодым архитектором от активистов — Дарьей Грибковой. Затем уже благоустроенный участок парка выделят из территории жилого комплекса и передадут городу — к его 125-летию, рассчитывает Гаврилов.







— На данном этапе концепция будет включать в себя ту территорию, границы которой нам предварительно выделила мэрия для разработки проекта. От моста возле Заельцовского рынка до моста Танковая – «Тихая гавань», — рассказала архитектор.







В первую очередь здесь должен появиться пешеходный и веломаршрут и благоустроенные входы-выходы. По словам Евгения Гаврилова, в будущем парк должен стать основным транзитом для тех, кто будет идти из домов в районе к метро и остановкам на Красном проспекте и обратно — минуя автомобили и грязь.







Одна из концепций парка учитывала улицу Предпринимателей, но активисты надеются, что соседства с дорогой получится избежать — новую концепцию готовят без неё





Но, например, вопрос освещения решать на отдельном куске будущего парка Гаврилов считает бессмысленным — это нужно прорабатывать сразу для всей территории в примерно 20 га. Однако объединение разрозненных участков земли в единую территорию оказалось невозможным. Всё упирается в несуществующую дорогу — улицу Предпринимателей. Эта улица, хоть и существует в генплане города уже не один десяток лет, местными жителями согласована не была. В августе прошлого года на публичных слушаниях им удалось доказать, что парк нужнее, и проект отправили на доработку. Но из генплана перспективная дорога никуда не пропала.







— Мы хотели взять эту территорию в аренду или в пользование под парк, но возник юридический момент: мы не можем её взять только под парк, потому что там дорога, — объясняет Евгений Гаврилов. — Брать под строительство дороги и парка тоже странно, потому что дорогу мы не собираемся строить. Это юридический момент, который надо прояснять у первых лиц. Вроде все за, но на уровне исполнителей они говорят: а как мы это сделаем?







Парк должен протянуться до Красного проспекта и обеспечить местным жителям комфортный проход к метро и остановкам





— Мы обращаемся к мэру, он отправляет задачи в департаменты к исполнителям, и там они забуксовывают. Сначала целый год согласовывался список участков, на основе которых можно было бы создать парк. В декабре он у нас наконец-то появился, в январе мы подали бумаги на межевание. Но теперь оно застряло. Из-за дороги в генплане нам не дают объединить эти участки в один и сделать парк, — добавила координатор проекта Дарья Друщенко.







По словам Игоря Гавриленко, последний отказ включить зарезервированную под дорогу землю в парк активисты получили в середине февраля. Самый логичный, но одновременно и самый сложный путь — инициировать пересмотр генплана и убрать из него пресловутую улицу Предпринимателей. Для этого нужно либо постановление мэра, либо решение Совета депутатов, либо подтверждённые подписи тысячи новосибирцев. Активисты, рассказал Гавриленко, «движутся сразу в нескольких направлениях — какое выстрелит».







Через овраг сегодня есть три мостика, два из них действующие, но их недостаточно для района





Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев в разговоре с корреспондентом НГС заверил, что «процесс согласования идёт».







— Там действительно есть проект дороги и проект зелёной зоны, нам надо как-то оба этих вопроса увязать так, чтобы один другому не мешал, — заметил он. — Нам для начала необходим проект планировки. Согласованный со всеми, он проходит публичные слушания, чтобы он устраивал большинство. А потом уже будем определяться по освоению территории.







По мнению Кондратьева, вопрос в любом случае будет решён в этом году, возможно, даже до лета. При этом он подчеркнул, что политика муниципалитета направлена скорее на благоустройство малых рек, чем на их замуровывание в коллекторы.







Анна Терешкова, чей департамент культуры, спорта и молодёжной политики курирует благоустройство общественных территорий в Новосибирске, в свою очередь, заметила, что те решения, которые принимаются сегодня, в том числе по выбору пространств для финансирования из бюджета, — только старт программы.







Парк у небольшой речки возле площади Калинина может стать первым за долгие годы, сформированным буквально на ровном месте





— Мы подразумеваем, что она будет показывать для нас, если хотите, образцы, как должен благоустраиваться город, — пояснила она. — Все остальные территории будут благоустраиваться по мере финансирования.







По мнению исполнительного директора архитектурной мастерской «Адаптик-А» Павла Носарева, решать здесь придётся не только проблему с землёй или финансированием, но и проблему восприятия территории новосибирцами.







— Ни у кого в голове нет понимания того, что это парк, — уверен он. — В большинстве случаев это воспринимается как пойма реки, необустроенная, заросшая, а у части населения, я думаю, будет восприниматься как заваленное мусором нечто за территорией их жилых домов.







Стоит отметить, что этот парк, за который местные жители борются уже четвёртый год, может стать первым за несколько десятков лет настоящим парком, сделанным буквально из ничего. Недавно, конечно, как парк оформили Михайловскую набережную, но для многих новосибирцев она им и была, хотя и состояла из разрозненных участков.





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