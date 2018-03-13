«По сути, вы берёте кота в мешке»

На банковских счетах у экономически активных жителей Новосибирска от 14 до 72 лет в среднем находится по 325,5 тысячи рублей, подсчитали в Сибирском управлении Банка России. Журналист НГС.БИЗНЕС изучила объявления о продаже готового бизнеса на «Авито», «Юле» и НГС и узнала, какой проект можно купить в пределах этой суммы, почему владельцы решают его продать, чем будут готовы помочь и какие существуют подводные камни. Подробности — в нашем материале.

На сайте «Авито» на момент публикации было 1119 объявлений о продаже бизнеса в Новосибирске. Минимальная сумма, за которую можно приобрести своё дело, — 19 990 рублей: это ферма по разведению тропических бабочек в домашних условиях. Оборудование занимает пять квадратных метров, стартовый набор куколок — 25 штук, вместимость — до 200 бабочек.







«Для превращения куколок в бабочек нужна неделя. Пять лет мы занимаемся импортом куколок, а это предложение делаем для того, чтобы увеличить рынок сбыта. Например, к 8 Марта было сделано много заказов, только на 7 марта было продано живых бабочек на 150 тысяч рублей. Следующие всплески ожидаются к свадебному сезону, выпускным в детсадах и школах», — объясняет продавец Сергей Гриценко из Краснодара.







Готовый бизнес вне дома обойдётся минимум в 50 тысяч рублей.





Один из вариантов — киоск с шаурмой и хот-догами. Хотя есть и другие схемы: можно купить только технологию создания больших «Киндер сюрпризов» за 5 тысяч рублей с сайтом и печатными материалами и начать самостоятельно раскручивать этот проект. Самое дорогое предложение из размещённых на сайте — сеть автозаправочных станций — оценивается в 1 миллиард 600 миллионов рублей. Автор объявления отказался уточнить НГС.БИЗНЕС, о какой именно сети идёт речь.







Вариантов, стоимость которых укладывается в 325,5 тысячи рублей, много. Чаще всего авторы объявлений пишут, что переезжают в другой город, поэтому хотят продать как можно скорее.







Антон Антонов — путешественник, родился в Москве, в Новосибирск приехал полтора года назад. Какие-то проекты он оставляет под управление супруге, а те, заниматься которыми нет возможности, продаёт. Один из них — мобильная квест-комната за 150 тысяч рублей. Она начала работать с сентября 2017 года. Есть два сценария: взрослый — «Монором» и детский — «Алиса в стране чудес». В стоимость также входят наработки ещё по двум сценариям.







«Это моя авторская разработка — и самой конструкции три на три метра, и антуража. Мы плотно поработали с выездами на новогодние праздники — провели 14 ёлок: квест стоял в Экспоцентре на главной ёлке Сибири. В режиме аттракциона размещались в "Подземке" на серии мероприятий, посвящённых Дню студента. Те, кто играл, были в восторге», — говорит Антон.







Создатель квест-комнаты готов бесплатно консультировать нового владельца

Создатель квест-комнаты готов бесплатно консультировать нового владельца в течение трёх месяцев. «Мне было бы приятно, если мой проект не загнулся бы на складе, а кто-то его двинул. Я был бы только рад, поэтому готов приложить все усилия, помогать и отдаю его дешевле, чем мне обошлась себестоимость», — поясняет автор идеи.







Помочь новому владельцу, передать контакты поставщиков и идеи по продвижению готов и Дмитрий, продающий точку в торговом центре в формате «кофе с собой» за 180 тысяч рублей. Он начинал этот проект полтора года назад в партнёрстве.







«В любом случае бизнес требует времени и участия, а в текущий момент я не располагаю временем, чтобы реализовать идеи по его продвижению. Частичку себя я всё равно в этом проекте оставил, поэтому абы кому не хочется продавать. Если я из разговора пойму, что человеку это явно не надо, то, скорее всего, не буду продавать ему», — отмечает Дмитрий.







В объявлении он указал среднемесячную прибыль — 15 тысяч рублей при обороте 60 тысяч в месяц.





Окупаемость бизнеса, по подсчётам его владельца, — один год. Указанная причина продажи — переезд в другой город.







Более нестандартную причину продажи назвал Анатолий, занимающийся удалением вмятин без покраски и тонированием автомобилей, — летом он уходит в армию. Работает самостоятельно четыре месяца, оценивает свой бизнес в 250 тысяч рублей, при этом готов обменять его на автомобиль. В стоимость входят бокс и необходимое оборудование.







Из-за ненадобности от своего бизнеса с чистой прибылью от 75 до 150 тысяч в месяц готова отказаться и Наталья — её гостиница для кошек на 15 мест стоит 300 тысяч рублей, а существует более трёх лет. Подробнее комментировать своё объявление она отказалась, положив трубку: «Потому что у меня другой бизнес, этот мне не нужен».







Рентабельный бизнес продаёт и Павел, потому что самому заниматься им больше не интересно. Это «заводик» по изготовлению плитки, брусчатки, бордюра стоимостью 250 тысяч рублей. «Да какой придумал?! Ситуация такая была, что мне пришлось его за долги забрать. Мои внутренние моменты. Завод плитки рентабельный, всё работает, просто у меня направление другое. Он мне мешает, так скажем. Он стоит в боксе, в котором мне нужно другой товар держать. Люди могут им дальше заниматься», — описывает ситуацию бизнесмен. Сам он занимался этим заводом в течение года.





Кафе с грилем, где готовят бургеры, стоит от 250 тысяч рублей

За 250 тысяч рублей можно купить ещё и бургерную или, как этот бизнес называет автор объявления Борис, кафе с грилем. Заведение проработало на «Родниках» четыре месяца. Акцент сделан на мраморной говядине, в частности элитных стейках с восемью степенями прожарки, и доставке, которая бесплатна для жителей жилмассива.







«Я затеял этот бизнес, зная, что один не справлюсь. Мы стали работать, но партнёр начал подзатухать и в конце концов сказал: «Отдавай мою долю, я ухожу». Одному заниматься этим тяжело. У меня много направлений, в которых я занят. Планировал, что партнёр будет на себя хотя бы 50% брать — работа с поставщиками, отгрузки. А в итоге работал я один», — вспоминает Борис.







Он начинал искать другого партнёра, но не нашёл людей, которые бы подошли. «Я вот так обжёгся, причём не первый раз. Людей, которые никогда землю носом своим не рыли, хотят на бархатном сиденье сидеть, чтобы им на блюдечке с голубой каёмочкой всё подносили, очень много. Хотят потратить 100 или 200 тысяч рублей и зарабатывать миллионы», — добавляет он.





Управляющий партнёр компании BJ Economy, специализирующейся на сделках слияний и поглощений, Сергей Ивлев считает, что бизнес, который можно купить в пределах 325 тысяч рублей, может приносить в месяц около 30 тысяч прибыли.







«В принципе, если не брать во внимание риски, покупка готового бизнеса — очень хороший способ войти на рынок и стать бизнесменом, потому что при идеальной картинке человек покупает работающую структуру, клиентскую базу, сотрудников, сайт, лицензии и сертификаты. Он купил, и с завтрашнего дня всё уже работает, не нужно думать с нуля», — отмечает Сергей.







Самый большой риск в таких маленьких бизнесах, по словам эксперта, связан с тем, что их владелец, по сути, является управляющим.







«С поставщиками у него, как правило, работа выстроена на уровне личных отношений, поэтому покупатель, по сути, берёт кота в мешке. Новый владелец приходит к поставщикам, а ему говорят: "Слушай, я с Иваном Ивановичем работал, было комфортно, а ты кто такой? Я тебя не знаю". И на этом работа может закончиться. Поэтому такая покупка происходит по принципу "повезло или не повезло". Как с покупкой автомобиля, если не загнал его на диагностику к специалистам», — поясняет эксперт.







Чем бизнес крупнее, тем он структурированнее: в нём лучше распределены полномочия между людьми, зоны ответственности. Но в любом случае при покупке готового бизнеса нужно анализировать подводные камни, советует эксперт.





«Допустим, за такую сумму продаётся солярий, который расположен на территории университета. Хороший бизнес: пользуется популярностью у студентов. За него просят 150–200 тысяч рублей. Вроде бы всё хорошо, но иногда нужна помощь специалиста, который поможет оценить все риски. Например, первое: в этом университете меняется устав или выходит закон об образовании, после чего он не может сдавать помещения в аренду коммерческим структурам, поэтому срок аренды заканчивается через три месяца. Новый владелец этого не знает, поэтому не пойдёт спрашивать у ректора, планирует ли тот продлевать договор или нет», — приводит пример Ивлев.







Второй момент, который не всегда могут предусмотреть новые владельцы, — покупка бизнеса не в сезон. Он принесёт прибыль через два-три месяца, значит, изначально нужно просчитывать его содержание на данный срок: аренду, зарплату и прочие расходы.







«Если у вас есть 300 тысяч, то искать бизнес дороже 150 тысяч нельзя, потому что нужно как минимум столько же денег иметь в запасе, чтобы дожить до того момента, когда вы начнёте с него получать доходность», — резюмирует Сергей Ивлев.

