Выбор б/у: начни жизнь с леворульки

Что купить новичку с нормальным рулём за 300 тысяч — и чтобы не жалко разбить

Первый автомобиль для начинающего водителя, согласно устоявшимся стереотипам, должен быть маленьким — чтобы чувствовать габариты, и дешёвым — чтобы было не жалко повредить. Зерно разума в этих требованиях есть, к ним можно добавить ещё и наличие левого руля. Если уж начинать водительскую жизнь, так сразу с правильным рулём, да и обучение в основном проходит на леворульных авто. Подробнее о выборе из трёх популярных машин — в материале НГС.АВТО.

Сейчас, в 2018 году, выбирать начинающему водителю автомобиль с левым рулём представляется вполне логичным, ведь скоро, в светлом будущем, праворулек почти не останется. И как бы ни были прекрасны японские старушки — «не жили хорошо, не стоит и начинать». Поэтому обратимся к банальным подержанным леворулькам в ценовой категории «300 000 рублей», ранее мы за такую же сумму подбирали как раз праворульный вариант. Сегодня на манеже: массовая Mazda 3, недооценённый «немец» Opel Astra и отечественная альтернатива «Лада Калина». Автомобили получат оценки в пяти категориях по 5-балльной шкале.









1. Свежесть









Японская Mazda 3 в нашей ценовой категории — это 2004–2005 годы выпуска. Автомобиль наверняка будет дилерским, выпущенным для нашего рынка. Но годы, конечно, не очень. 3 балла.













Opel Astra — незаслуженно обделённый вниманием сибиряков автомобиль, даже «Пежо» в наших краях можно встретить чаще. А меж тем Opel — настоящий «немец», а за наши деньги он будет посвежее — 2007–2008 годы. 4 балла.













«Лада Калина» за 300 тысяч окажется «почти новым» автомобилем 2013–2014 года выпуска. Если хорошо поискать, можно найти вариант с автоматической КП. За свежесть — 5 баллов.









2. Внешний вид









Mazda 3 первого поколения сразу была сделана дизайнерами на пятёрку. Недаром эти линии и пропорции просуществовали многие годы уже в других поколениях «трёшки». Машина и сейчас современна, смотрится не ущербно. 5 баллов.













Opel Astra хорош своими классическими формами, у него интересная корма с каплевидными фонарями и удачный хромированный передок. 5 баллов.













Отечественная «Калина», конечно, на любителя, но в целом автомобиль не вызывает стойкого раздражения. В эти годы уже начали делать более современную оптику с рублеными гранями, машина получила агрессивный бампер с большим воздухозаборником. 4 балла.









3. Салон









Японская Mazda всегда отличалась от своих соотечественников более европейскими интерьерами. Здесь современный трёхспицевый руль, приборка с глубокими колодцами, расширяющаяся кверху средняя консоль, большие понятные кнопки и крутилки. «Трёшка» — это С-класс, поэтому в салоне на задних местах можно разместиться с комфортом. Багажник вмещает 413 литров в кузове седан и 300 литров в кузове хетчбэк. 5 баллов.













Opel понравится любителям всего немецкого, здесь строгий интерьер, качественный пластик, хотя особой изюминки у «Опелей» нет. Частично что-то близкое к «Фольксвагену». По размерам Opel сопоставим с «Маздой», но багажник вместительней: 490 литров у седана и 375 литров у хетчбэка. 5 баллов.













Салоны отечественных машин пока проигрывают их же экстерьеру. Передняя панель вроде бы имеет интересные формы, но тут же вы видите руль из каких-то 90-х годов. Скрип, хруст пластика всегда будут вашими спутниками. «Калина» заметно компактней конкурентов, даже впереди крупные люди могут соприкасаться плечами. Довольно крохотный багажник: 240 литров у хетчбэка и 355 литров у универсала. 3 балла.









4. Особенности вождения







Mazda предлагается на вторичке в основном с 1,6-литровым двигателем мощностью 105 л.с. и передним приводом. Новичкам гонять нечего, поэтому мотора хватит с избытком. Автомобиль не сказать что «маленький, юркий» — первое время придётся привыкать к габаритам. На хэтчбеке парковаться будет удобней. 4 балла.





Opel также не самый микроскопический автомобиль, но, например, в кузове хетчбэк он короче «японца» на 17 см. Это может облегчить ориентирование в пространстве. Массовый 1,6-литровый мотор у «Опеля» имеет 115 сил, что в сочетании с роботом будет порасторопнее «Мазды». 5 баллов.





«Калина» компактней всех, короткая корма сделает процесс движения задним ходом комфортней для новичка. Но механика, которая стоит на большинстве «Калин», наносит комфорту тяжёлый удар. И даже 1,6-литровый мотор не скрасит будни начинающего водителя, хотя в максимальном варианте его мощность достигает 106 л.с. В общем, 3 балла.









5. Техническая часть





Mazda, как считается, машина для молодых, поэтому к 14-летнему возрасту она может быть сильно изношена. Проблемы могут быть в гидроусилителе руля, который перегревается, с подушками двигателя, которые быстро изнашиваются, и даже с гидротрансформаторным автоматом, в котором не меняют масло. Двигатель склонен к «масложору», а фары — к запотеванию. Ремонтировать кузовные элементы «Мазды» после повреждений будет несложно — автомобиль распространенный, всегда можно найти какое-нибудь недорогое дубликатное крыло. 4 балла.





Запчасти на Opel тоже можно достать, но они будут дороже. И главное, специализированных сервисов для этой марки немного, и если у вас, например, сломается роботизированная КП, будет не совсем весело. К типичным проблемам этой машины относят и быстрый износ наконечников рулевых тяг, и отслаивающееся лакокрасочное покрытие, и отказы электрики. 3 балла.





«Калина» ломается не так часто, как принято считать. А если и ломается, то чинится дёшево и на коленке — как агрегаты, так и кузовщина. Разбитый фонарь точно обойдется вам дешевле фонаря на иномарку. Стоит учитывать, что нашей машине будет 4–5 лет, ещё есть запас надёжности. А недавно мы рассказывали, как у владельца «Лады Гранты» за год эксплуатации не было ни одной поломки. 4 балла.









Итоговая оценка:





Mazda 3 — 4,2 балла

Opel Astra — 4,4 балла

«Лада Калина» — 3,8 балла





С небольшим отрывом победил «немец», а читатели могут сделать свой выбор или написать о своем варианте в комментариях.





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