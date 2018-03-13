Копать до Затулинки: губернатор решил строить метро в неожиданном месте

Новосибирск ещё ждёт федеральные деньги на продолжение строительства метро. В первую очередь решили достроить Дзержинскую линию вместе с депо. Затем Ленинскую — в сторону площади Станиславского. Во время обсуждения проектов врио губернатора Андрей Травников неожиданно предложил начать строить Кировскую линию, однако согласился, что перед этим нужно закончить начатые проекты. Эксперты считают, что схема Кировской линии, обозначенная в генплане города, по-прежнему актуальна и не требует особых изменений. Правда, строить новую линию будет гораздо дороже, чем продолжить имеющиеся, тем более пока не на что — в минтрансе региона сообщили, что у нас «слабая заявка». Подробности — в материале корреспондента НГС.

25 миллиардов, которые Новосибирск ждёт из федерального бюджета на строительство метро, хоть ещё не пришли, но уже распределены. Прежде всего власти решили достроить второй тоннель на перегоне до «Золотой Нивы», продолжить Дзержинскую линию, включая депо «Волочаевское». Дальше в планах строить Ленинскую линию — например, в 2022 году сдать станцию «Спортивная».







«Ну и третий этап, несколько отдалённый, там время может ещё внести свои коррективы, — строительство станции "Площадь Станиславского", строительство Ленинской линии в сторону "Чистой Слободы".





Это уже более отдалённое, срок — 2025 год», — сообщил начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло 9 марта после совещания по развитию метро.





Несмотря на то что планы, казалось бы, определены, врио губернатора Андрей Травников неожиданно заявил, что городу нужна Кировская линия. «Попрошу в течение 2018 года провести эту работу — актуализацию схемы развития метрополитена, особенно в части Кировской линии», — высказался врио губернатора во время обсуждения перспектив новосибирского метро. Однако согласился, что «бросаться в корректировку документации, которая была разработана (по Дзержинской линии. — А.Б.), было бы совершенно неправильно». Травников подчеркнул, что это не ближайшая перспектива, а скорее третий и последующий этапы строительства новосибирского метрополитена.





Мэр Анатолий Локоть в понедельник заявил, что лучшее — враг хорошего и нужно прежде всего подумать о недоделанных проектах. «Если будет завершена эта линия (Дзержинская. — А.Б.), метрополитен существенно прибавит в перевозках, эффективности работы, пассажиропотоке, безопасности движения. Если мы начнём сейчас разрабатывать новые варианты, это горизонты существенно отодвинет. Нужно достраивать, заканчивать те проекты, которые были заложены, не завершены. А о перспективах есть возможность договорить», — высказался мэр.





Схема Кировской линии новосибирского метрополитена





Начальник МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик уточнил НГС, что





«актуализировать схему» — значит посмотреть, насколько она актуальная для города, который сильно изменился за тридцать с лишним лет.





«Генеральная схема, которая есть на сегодняшний день, принималась в конце 70-х – начале 80-х годов. Поэтому необходимо посмотреть и сопоставить её с существующей градостроительной ситуацией, — объяснил он. — Но Кировская линия, в принципе, даже на сегодняшний день спроектирована достаточно оптимально. Может быть, немножко станционные комплексы подвигать можно будет по линии, но сама по себе, общее направление линии спроектировано хорошо».







Кировская линия — это восемь станций метро: «Комсомольская», «Заводская», «Покрышкинская», «Площадь Маркса», «Гвардейская», «Кировская», «Громовская», «Чемская».





По плану она должна быть от района площади Труда до площади Кирова, далее уходить на Северо-Чемской жилмассив. По словам Мысика, земля под депо «Чемское» зарезервирована уже давно — это участок на улице Петухова, на месте бывшего авторынка.







Строить Кировскую линию метро будет в разы дороже, чем достраивать Дзержинскую и Ленинскую, констатировал генеральный директор ЗАО «Новосибметропроект» Григорий Мельник. По его словам, только проектные работы по Кировской линии обойдутся примерно в 2,5 миллиарда рублей. А на само строительство нужно найти примерно 80 миллиардов.







«Кировская линия в большей степени линия глубокого заложения. То есть это когда метро идёт не так, как у нас сейчас, на глубине 10–15 метров. Кировская линия предполагалось, что будет идти по большей части на глубине 70 метров. То есть как в Москве, Санкт-Петербурге, — объяснил эксперт. —





Весь левый берег уже застроен, сформирован, в том числе площадь Маркса. И сейчас там построить где-то станцию метро невозможно.





А у нас скальные грунты идут на глубине 60–70 метров. Чтобы построить линию метро и не воздействовать на текущую застройку, надо уходить в скальные грунты».







Протяжённость Кировской линии, уточнил он, по схеме — 13,6 км. А всё новосибирское метро сейчас укладывается в 16 км. «Вопрос финансирования очень важен, потому что вкладывать деньги в Кировскую линию, не имея постоянного финансирования, — это будет просто вложение в никуда. Потому что линия заработает, только если будет 4–5 станций из 8 предполагаемых. А четыре-пять станций — это примерно 40 миллиардов», — подытожил Григорий Мельник.







Первый этап (так называют начало достройки новосибирского метро, на которое власти города попросили деньги у президента) начнётся с достройки второго тоннеля станции «Золотая Нива». Сделать это хотели уже давно, в том числе бывший мэр города Владимир Городецкий. Удастся ли это сделать сейчас, опять непонятно. Источник в министерстве транспорта области сообщил НГС, что заявка на финансирование строительства метрополитена «слабая», поэтому получила отказ на федеральном уровне. Однако решение неокончательное и «шанс ещё есть».