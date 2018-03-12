«Жигули» на автомате

Тест-драйв с читателем: Дмитрий и Lada Granta — как пинается автомат и что отвалилось за первый год

В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — Дмитрий и отечественная «Лада Гранта» 2016 года выпуска с самой настоящей автоматической коробкой передач. Переключения в этой коробке реализованы по принципу роботизированного управления сцеплением обычной механики. Комфортно ли ездить на этой коробке отечественной разработки и правда ли, что «Жигули» теперь не ломаются, — в материале НГС.АВТО.

Lada Granta, 2016 г.в., 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 106 л.с., роботизированная КП, передний привод.



«Жигули» на автомате


Дмитрий купил эту «Ладу Гранту» год назад за 534 000 рублей, сейчас на одометре 18 тысяч километров пробега. Машина досталась в предмаксимальной комплектации: датчики света/дождя, парктроники, подогрев лобового стекла нитями, подогрев сидений, вежливый свет, заводская сигнализация, магнитола с «блютуз» и USB.



«Жигули» на автомате


«Была до этого "Тойота Витц" 2001 года, она ломалась и ломалась. И вот решили посмотреть новую машину. Иномарки стоили очень дорого, а мы брали принципиально не в кредит. Посмотрели "Ладу", посидели, понравилась. И ни разу не пожалели».



«Жигули» на автомате


На его «Ладе Гранте», говорит Дмитрий, стоит роботизированная коробка на базе отечественной механики с немецкими актуаторами. Она была дороже обычной механики всего на 20 тысяч, поэтому и решили брать автоматику. Проблем с медленными переключениями, как на «Ладе Весте», Дмитрий не испытывает — быстро привык.



«Жигули» на автомате


«Я ездил и на автомате, и на вариаторе. Если воспринимать, что это именно автоматизированная механика, — то вполне комфортно. Да, есть задержка в передаче момента со скорости на скорость, пропадает тяга, и это непривычно. Но не так, что прям уж с этим жить невозможно. Робот подстраивается под тебя, начинает дольше держать обороты до красной зоны».



«Жигули» на автомате


«Носом машина не клюет, спокойно разгоняешься, и всё. Помогать ногой пробовал — разницы нет, поэтому просто жму на газ. А в ручном режиме робот максимально быстро переключает скорости — например, если на трассе надо кого-то обогнать». 



«Жигули» на автомате


Кроме автоматической коробки «Гранта» привлекла молодого человека и низкой стоимостью обслуживания. «Масло заменить — 1400 рублей с маслом и фильтрами. Масло "Роснефть" 5W40, 3,5 литра. Первое ТО — 4340 рублей». 



«Жигули» на автомате


С расходами на ремонт Дмитрий практически и не сталкивался, говорит, ничего не ломалось. Заменил две лампочки ближнего света, докупил опционный подлокотник за 1300 рублей, поставил сигнализацию за 15 тысяч.



«Жигули» на автомате


«Отличная обзорность, большие зеркала. Сзади и семью вожу, и грузы. Но сиденья неудобные, никакой боковой, поясничной поддержки».



«Жигули» на автомате

 

«Багажник здоровенный, мешки картошки, столы, стулья влазят, уголь всякий. При сложенных задних сиденьях влазит 2-метровый шкаф из ИКЕА. На задние места запихивал детский велосипед с 20-дюймовыми колесами».



«Жигули» на автомате


Мощности двигателя Дмитрию хватает, даже на трассе он может обогнать попутку с любой скорости — надо только резко нажать на газ. Максимальная скорость, до которой разгонялся молодой человек, — 150 км/ч. 



«Жигули» на автомате


«Подвеска энергоемкая, но если медленно на кочках ехать, то потряхивает. И в поворотах кренится. Из-за электроусилителя руля связи с дорогой нет, руль пустой, на скорости невесомый становится. Но на месте лёгкий, разворачиваться легко». 



«Жигули» на автомате


«Ладу Гранту» рекомендовано заправлять 95-м бензином, Дмитрий так и делает. Тем более что расход топлива его вполне устраивает. «Ездили в Томск летом — расход был 5 литров с кондиционером. Зимой в городе — литров 12, это с прогревами по 20 минут. Летом с кондиционером — 9 литров». 



«Жигули» на автомате


Ну а теперь три главных плюса и три минуса автомобиля по мнению Дмитрия. «Плюсы — это хороший двигатель, низкая стоимость обслуживания, оснащённость за такие деньги тоже нормальная. Минусы: неудобные сиденья, громкая подвеска, которую на гравийке особенно хорошо слышно — прям как металл о металл трётся. И ещё — громкий салон, пластик не самого лучшего качества, хрустит на кочках или в мороз». 


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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