«Жигули» на автомате

Тест-драйв с читателем: Дмитрий и Lada Granta — как пинается автомат и что отвалилось за первый год

В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — Дмитрий и отечественная «Лада Гранта» 2016 года выпуска с самой настоящей автоматической коробкой передач. Переключения в этой коробке реализованы по принципу роботизированного управления сцеплением обычной механики. Комфортно ли ездить на этой коробке отечественной разработки и правда ли, что «Жигули» теперь не ломаются, — в материале НГС.АВТО.

Lada Granta, 2016 г.в., 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 106 л.с., роботизированная КП, передний привод.















Дмитрий купил эту «Ладу Гранту» год назад за 534 000 рублей, сейчас на одометре 18 тысяч километров пробега. Машина досталась в предмаксимальной комплектации: датчики света/дождя, парктроники, подогрев лобового стекла нитями, подогрев сидений, вежливый свет, заводская сигнализация, магнитола с «блютуз» и USB.













«Была до этого "Тойота Витц" 2001 года, она ломалась и ломалась. И вот решили посмотреть новую машину. Иномарки стоили очень дорого, а мы брали принципиально не в кредит. Посмотрели "Ладу", посидели, понравилась. И ни разу не пожалели».













На его «Ладе Гранте», говорит Дмитрий, стоит роботизированная коробка на базе отечественной механики с немецкими актуаторами. Она была дороже обычной механики всего на 20 тысяч, поэтому и решили брать автоматику. Проблем с медленными переключениями, как на «Ладе Весте», Дмитрий не испытывает — быстро привык.













«Я ездил и на автомате, и на вариаторе. Если воспринимать, что это именно автоматизированная механика, — то вполне комфортно. Да, есть задержка в передаче момента со скорости на скорость, пропадает тяга, и это непривычно. Но не так, что прям уж с этим жить невозможно. Робот подстраивается под тебя, начинает дольше держать обороты до красной зоны».













«Носом машина не клюет, спокойно разгоняешься, и всё. Помогать ногой пробовал — разницы нет, поэтому просто жму на газ. А в ручном режиме робот максимально быстро переключает скорости — например, если на трассе надо кого-то обогнать».













Кроме автоматической коробки «Гранта» привлекла молодого человека и низкой стоимостью обслуживания. «Масло заменить — 1400 рублей с маслом и фильтрами. Масло "Роснефть" 5W40, 3,5 литра. Первое ТО — 4340 рублей».













С расходами на ремонт Дмитрий практически и не сталкивался, говорит, ничего не ломалось. Заменил две лампочки ближнего света, докупил опционный подлокотник за 1300 рублей, поставил сигнализацию за 15 тысяч.













«Отличная обзорность, большие зеркала. Сзади и семью вожу, и грузы. Но сиденья неудобные, никакой боковой, поясничной поддержки».















«Багажник здоровенный, мешки картошки, столы, стулья влазят, уголь всякий. При сложенных задних сиденьях влазит 2-метровый шкаф из ИКЕА. На задние места запихивал детский велосипед с 20-дюймовыми колесами».















Мощности двигателя Дмитрию хватает, даже на трассе он может обогнать попутку с любой скорости — надо только резко нажать на газ. Максимальная скорость, до которой разгонялся молодой человек, — 150 км/ч.













«Подвеска энергоемкая, но если медленно на кочках ехать, то потряхивает. И в поворотах кренится. Из-за электроусилителя руля связи с дорогой нет, руль пустой, на скорости невесомый становится. Но на месте лёгкий, разворачиваться легко».















«Ладу Гранту» рекомендовано заправлять 95-м бензином, Дмитрий так и делает. Тем более что расход топлива его вполне устраивает. «Ездили в Томск летом — расход был 5 литров с кондиционером. Зимой в городе — литров 12, это с прогревами по 20 минут. Летом с кондиционером — 9 литров».













Ну а теперь три главных плюса и три минуса автомобиля по мнению Дмитрия. «Плюсы — это хороший двигатель, низкая стоимость обслуживания, оснащённость за такие деньги тоже нормальная. Минусы: неудобные сиденья, громкая подвеска, которую на гравийке особенно хорошо слышно — прям как металл о металл трётся. И ещё — громкий салон, пластик не самого лучшего качества, хрустит на кочках или в мороз».





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